Bruno Fernandes est déterminé à remporter la Coupe du monde avec le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, pour le récompenser de « tout ce qu’il a apporté au football »

Fernandes s’est donné pour mission d’offrir à la carrière internationale de Ronaldo un finale en apothéose. Alors que l’icône d’Al-Nassr, âgée de 41 ans, s’apprête sans doute à disputer son dernier grand tournoi, la Coupe du monde 2026 représente la dernière chance pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or de soulever le seul trophée manquant à son palmarès.

Interrogé par Wayne Rooney dans une interview accordée à la BBC, Fernandes a affirmé son intention de mener son capitaine vers un ultime sacre : « Je ferai tout pour rendre mon pays fier. Terminer cette dernière Coupe du monde avec Cristiano (Ronaldo) en la remportant serait incroyable, a-t-il déclaré. J’espère que nous y parviendrons, non seulement pour le Portugal, mais aussi pour tout ce que Cristiano a apporté au football et au monde. »