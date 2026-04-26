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Bruno Fernandes est déterminé à remporter la Coupe du monde avec le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, pour le récompenser de « tout ce qu’il a apporté au football »
Des adieux légendaires pour CR7
Fernandes s’est donné pour mission d’offrir à la carrière internationale de Ronaldo un finale en apothéose. Alors que l’icône d’Al-Nassr, âgée de 41 ans, s’apprête sans doute à disputer son dernier grand tournoi, la Coupe du monde 2026 représente la dernière chance pour le quintuple vainqueur du Ballon d’Or de soulever le seul trophée manquant à son palmarès.
Interrogé par Wayne Rooney dans une interview accordée à la BBC, Fernandes a affirmé son intention de mener son capitaine vers un ultime sacre : « Je ferai tout pour rendre mon pays fier. Terminer cette dernière Coupe du monde avec Cristiano (Ronaldo) en la remportant serait incroyable, a-t-il déclaré. J’espère que nous y parviendrons, non seulement pour le Portugal, mais aussi pour tout ce que Cristiano a apporté au football et au monde. »
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La soif de victoire inébranlable de Ronaldo
Malgré son âge avancé, Ronaldo demeure le pilier de l’équipe de Roberto Martinez. L’attaquant d’Al-Nassr, meilleur buteur de l’histoire du football international avec 143 réalisations, ne semble pas prêt à céder sa place. Le sélectionneur portugais a salué la longévité de sa star, insistant sur le fait que c’est sa force mentale qui lui permet de rester au plus haut niveau alors que d’autres auraient déjà pris leur retraite. Le sélectionneur portugais a déclaré : « J’ai toujours pensé que c’était le corps qui mettait un joueur à la retraite, mais c’est la tête. La tête de Cristiano n’a pas pris cette décision à 40 ou 41 ans. Un joueur d’élite, ce n’est pas le talent, c’est la mentalité, la résilience. »
Fernandes demeure la pièce maîtresse de Manchester United.
Si Fernandes se concentre actuellement sur la scène internationale, son avenir à Old Trafford alimente également les spéculations. Malgré des rumeurs antérieures évoquant un transfert lucratif vers la Pro League saoudienne, Manchester United aurait signifié au milieu de terrain qu’il ne sera en aucun cas vendu cet été. Cette position ferme intervient après que le capitaine a délivré 18 passes décisives lors d’une saison sensationnelle en Premier League.
Sous la houlette de Michael Carrick, il s’est imposé comme le leader incontesté du vestiaire. Son engagement envers United reste inébranlable, et la direction du club le considère comme la pierre angulaire de son projet de retour au sommet du football européen, sans que cela n’entrave ses engagements avec la sélection nationale.
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La route vers la gloire en Coupe du monde
Le Portugal, qui nourrit l’ambition de concrétiser le rêve de Bruno Fernandes – offrir à Cristiano Ronaldo un épilogue digne d’un conte de fées –, entame sa campagne dans le groupe K. Les coéquipiers du capitaine débuteront le 17 juin face à la République démocratique du Congo à Houston, puis défieront l’Ouzbékistan le 23 juin et enfin croiseront la Colombie à Miami pour clore la phase de groupes. Disputée pour la première fois à 48 équipes, la compétition se tiendra au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Fort d’un effectif incluant plusieurs capitaines issus des meilleurs clubs européens, dont Fernandes et Bernardo Silva, le talent ne manque pas. L’objectif est clair : offrir à l’un des plus grands joueurs de l’histoire un dernier sacre le 19 juillet.