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Krishan Davis

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Bruno Fernandes, Erling Haaland et l'équipe type de la saison 2025-2026 de Premier League selon GOAL

Opinion
Premier League
E. Haaland
D. Rice
B. Fernandes
Gabriel
A. Semenyo
I. Thiago
D. Raya
J. Timber
W. Saliba
N. O'Reilly
R. Cherki
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Brentford
FEATURES

La saison de Premier League vient de s’achever. Cette édition a tenu toutes ses promesses aux deux extrémités du classement : la course au titre et la lutte acharnée pour le maintien se sont jouées jusqu’au dernier moment, offrant un dénouement à couper le souffle aux supporters d’Arsenal, de Manchester City, de Tottenham et de West Ham. Au final, ce sont les Gunners qui ont savouré la gloire pour la première fois depuis 22 longues années, tandis que les Hammers ont connu la déception de la relégation lors de la dernière journée.

Alors que la saison des récompenses bat son plein, l’heure est venue de faire le point et de se demander qui a vraiment fait ses preuves. La Premier League, marathon exténuant de neuf mois, sépare rapidement le bon grain de l’ivraie, et seule une poignée d’élites parvient à se montrer à la hauteur de manière constante.

Plusieurs joueurs ont néanmoins brillé aux yeux des rédacteurs et éditeurs de GOAL, méritant ainsi leur ticket pour notre Équipe de la saison de Premier League 2025-2026, tandis que beaucoup d’autres restent sur le bord de la route.

Cette année, sans surprise, le onze type est trusté par les stars d’Arsenal et de Manchester City, ainsi que par des recrues judicieuses et des battants de records. Analyse détaillée…

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gardien : David Raya (Arsenal)

    Où en serait Arsenal sans David Raya ? Le meilleur gardien de but de la Premier League a largement contribué au retour des Gunners sur le trône, 22 ans après, grâce à une série d’arrêts décisifs tout au long de la saison.

    On retiendra notamment son arrêt du bout des doigts lors de la victoire 1-0 contre Manchester United en août, une parade en plongeant lors d’un autre succès étroit contre Brighton en décembre, deux interventions cruciales face à Chelsea en mars, sans oublier le miracle qui a refusé le but à Mateus Fernandes lors du triomphe final contre West Ham.

    Raya a décroché son troisième Gant d’or consécutif en signant 19 clean sheets en 38 matchs, soit un pourcentage d’arrêts de 70 %. Il intègre ainsi le top 10 historique des gardiens les plus imperméables sur une saison de Premier League, et rejoint l’élite des portiers du championnat.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    RB : Jurrien Timber (Arsenal)

    Si le poste d’arrière droit n’a pas connu une saison exceptionnelle, Jurrien Timber, coéquipier de Raya à Arsenal, s’est imposé comme l’un des meilleurs spécialistes mondiaux. Ses performances sur le flanc droit de la défense des Gunners ont contribué au sacre du club.

    Si son talent défensif était déjà reconnu, il a ajouté une nouvelle dimension à son jeu en 2025-2026 grâce à des apports offensifs décisifs. Malgré des blessures qui ont écourté sa saison, il a conclu l’exercice avec huit participations à des buts (dont deux réalisations et six passes décisives) en 30 matchs de Premier League, illustrant son impact des deux côtés du terrain.

    Son compteur inclut un doublé et une passe décisive contre Leeds en début de saison, ainsi que des offrandes lors des deux derbies du nord de Londres et le but de la victoire face à Chelsea en mars. Un joueur décisif dans les grands rendez-vous pour Mikel Arteta.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Défenseur central : William Saliba (Arsenal)

    La domination d’Arsenal dans notre Équipe de la saison se confirme en défense centrale, où William Saliba occupe le côté droit. Véritable Rolls-Royce de la défense, il s’impose comme l’héritier naturel de Virgil van Dijk grâce à son sang-froid sous la pression, ses déplacements fluides et son style de jeu raffiné.

    Tout au long du championnat, il a été exceptionnel, s’acquittant avec sang-froid de sa mission de complément parfait de son partenaire plus agressif, Gabriel Magalhaes. Il se situe dans le 80e centile pour les duels aériens remportés et encore plus haut pour les touches de balle, ce qui souligne sa aisance balle au pied.

    Comme Timber, il s’est distingué lors d’un match décisif : son unique but de la saison a été inscrit lors de la victoire contre les rivaux londoniens de Chelsea en mars.

  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    Défenseur central : Gabriel Magalhães (Arsenal)

    Il est impossible d’évoquer Saliba sans mentionner Gabriel. Le Brésilien a été un véritable monstre de la défense d’Arsenal, apportant une contribution décisive des deux côtés du terrain et permettant à l’équipe d’Arteta de décrocher le titre. Pour beaucoup, il méritait même le trophée de meilleur joueur de l’année en Premier League, même si d’autres membres de cette équipe type auraient sans doute leur mot à dire.

    Imbattable dans ses interventions défensives et redoutable sur coups de pied arrêtés, il a directement participé à sept buts, un total supérieur à celui de nombreux avant-postes, dont des réalisations cruciales contre Newcastle et Aston Villa.

    Bien qu’il ait manqué une partie de la saison sur blessure, les 26 matchs qu’il a disputés aux côtés de Saliba ont permis au duo de signer 15 clean sheets, soit une tous les 1,7 match selon Opta. Un ratio qui atteste de son rôle central dans la meilleure défense du pays.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LB : Nico O'Reilly (Manchester City)

    Quelle saison pour Nico O'Reilly ! Il se rendra à la Coupe du monde cet été en tant qu’arrière gauche titulaire de l’Angleterre, ce qui est d’autant plus remarquable qu’il est de formation milieu de terrain. Sa transition sans accroc vers ce poste est l’œuvre du génie de Pep Guardiola.

    Révélation de la saison 2025-2026 en Premier League, le jeune homme de 21 ans s’est imposé comme l’archétype du latéral moderne et inversé sous la houlette du célèbre tacticien catalan, devenant un pilier de Manchester City tant en défense qu’en attaque.

    Formé au club, il a compilé huit buts et passes décisives, se signalant par des montées fulgurantes pour lancer les offensives et des incursions parfaitement dosées dans la surface. Une régularité récompensée, sans surprise, par le titre de Jeune joueur de la saison.

  • Manchester City v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    RM : Antoine Semenyo (Bournemouth/Manchester City)

    Auteur de 21 buts et passes décisives lors d’une saison écoulée sous deux maillots différents, Antoine Semenyo s’est rapidement fondu dans le collectif de Manchester City après son arrivée en provenance de Bournemouth en janvier. Son adaptation éclair a donné l’impression qu’il évoluait déjà depuis des années chez les Citizens plutôt que depuis quelques mois seulement.

    City a donc devancé Liverpool et Manchester United en déboursant 62,5 millions de livres (87,5 millions de dollars), une somme qui paraîtrait presque raisonnable au vu des standards actuels.

    Auteur de dix réalisations lors de la première partie de saison avec les Cherries, il a rapidement rentabilisé l’investissement des Citizens en inscrivant cinq buts en huit apparitions en Premier League. Il est déjà difficile d’imaginer le flanc droit de City sans lui.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-LEVERKUSENAFP

    CM : Declan Rice (Arsenal)

    Sans être un buteur ou le métronome du jeu, Declan Rice a été l’un des piliers de la campagne victorieuse d’Arsenal. Depuis son poste de milieu de terrain, il a joué un rôle déterminant pour mener les Gunners à leur premier titre de Premier League depuis 22 ans.

    L’international anglais a incarné le « moteur » de la « salle des machines », couvrant chaque brèche et compensant ses limites techniques par une énergie débordante. Il a ainsi confirmé qu’il était une force majeure en tant que milieu box-to-box, et non un simple sentinelle défensive.

    Sa lecture du jeu et son timing parfait lui ont permis d’effectuer d’innombrables interventions décisives, étouffant les offensives adverses à l’image de plusieurs tacles in extremis qui ont évité des buts.


  • Bruno Fernandes Manchester Unitedgetty

    Milieu de terrain : Bruno Fernandes (Manchester United)

    Bruno Fernandes s’impose logiquement dans notre onze de rêve, ayant devancé Gabriel et Rice pour décrocher le titre de Joueur de la saison en Premier League. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, le meneur portugais a brillé sous le maillot de Manchester United.

    Il a notamment battu le record de passes décisives en une saison de première division anglaise (21), jusqu’alors détenu conjointement par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, confortant ainsi son statut de légende de la Premier League. Installé dans son rôle de meneur de jeu, le numéro 10 a multiplié les actions décisives pour propulser les Red Devils en Ligue des champions.

    Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a élevé son niveau de jeu après l’arrivée de Michael Carrick comme entraîneur par intérim en janvier, offrant 14 passes décisives en 18 matchs de championnat depuis le début de l’année, avant de battre le record absolu lors de la victoire contre Brighton à la dernière journée.

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    LM : Rayan Cherki (Manchester City)

    Considéré comme le transfert phare de cette saison de Premier League, Rayan Cherki a pleinement justifié les 34 millions de livres (46 millions de dollars) investis l’été dernier malgré les doutes sur son attitude et son engagement.

    D’emblée, il a dissipé les doutes en s’imposant comme l’un des joueurs les plus spectaculaires de l’effectif de Guardiola. Seul Fernandes fait mieux que ses 12 passes décisives, et son jeu de jambes éblouissant, ses feintes et sa vision en font l’un des artistes les plus imprévisibles du championnat.

    Certains estiment toutefois qu’il doit encore améliorer son efficacité devant le but, mais les talents de ce type sont rares et font partie des raisons pour lesquelles le public se rend dans les stades. À seulement 22 ans, Cherki semble promis à un avenir de superstar durable en Premier League.

  • Haaland Manchester CityGetty Images

    Attaquant : Erling Haaland (Manchester City)

    Malgré une saison globalement moins fulgurante, Erling Haaland, l’avant-centre de Manchester City, intègre logiquement notre Équipe de la saison. Il a de nouveau dominé le classement des buteurs de Premier League, reprenant le Soulier d’or à Mohamed Salah avec une marge confortable.

    Le Norvégien a conservé cette fâcheuse tendance à se faire discret pendant de longues périodes avant de surgir pour faire trembler les filets : 27 réalisations au compteur, une moisson qui illustre à elle seule son impact. Il a par ailleurs amélioré sa contribution au jeu collectif, délivrant huit passes décisives et faisant valoir une meilleure lecture des situations dans et autour de la surface.

    Ses totaux auraient même été plus astronomiques sans quelques rares passages à vide, preuve que l’on se habitue vite à ses prouesses après quatre exercices au sommet du football anglais.

  • Newcastle United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Attaquant : Igor Thiago (Brentford)

    Cette saison a marqué un tournant dans la carrière d’Igor Thiago. L’attaquant brésilien, qui participera à la Coupe du monde sous les ordres de Carlo Ancelotti, a terminé l’exercice avec 22 buts en Premier League, talonnant Haaland dans la course au Soulier d’or.

    L’avant-centre de Brentford a conclu l’exercice avec 22 réalisations en Premier League, compensant ainsi le temps perdu après avoir manqué la majeure partie de la saison précédente suite à une grave blessure au genou, alors qu’il avait été recruté pour remplacer Ivan Toney.

    D’une sérénité de fer face au but et d’une précision chirurgicale sur penalty, il a tiré les « Bees » vers une qualification européenne inespérée alors que tous les pronostics les envoyaient en Championship, culminant avec un hat-trick lors de la victoire 4-2 contre Everton en janvier. Brentford aurait tout intérêt à le conserver cet été.