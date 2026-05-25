Alors que la saison des récompenses bat son plein, l’heure est venue de faire le point et de se demander qui a vraiment fait ses preuves. La Premier League, marathon exténuant de neuf mois, sépare rapidement le bon grain de l’ivraie, et seule une poignée d’élites parvient à se montrer à la hauteur de manière constante.

Plusieurs joueurs ont néanmoins brillé aux yeux des rédacteurs et éditeurs de GOAL, méritant ainsi leur ticket pour notre Équipe de la saison de Premier League 2025-2026, tandis que beaucoup d’autres restent sur le bord de la route.

Cette année, sans surprise, le onze type est trusté par les stars d’Arsenal et de Manchester City, ainsi que par des recrues judicieuses et des battants de records. Analyse détaillée…