Selon talkSPORT, Fernandes devrait rester à Manchester United malgré les rumeurs persistantes d’un transfert vers la Saudi Pro League. Le milieu de terrain n’a pas eu de discussions officielles avec le club avant la Coupe du monde, mais il a déjà confié à ses coéquipiers et à son entourage qu’il souhaitait rester à Manchester.

Âgé de 31 ans, il demeure un pilier du projet mancunien. Si la curiosité demeure quant à sa prochaine destination, le milieu de terrain semble avoir fait son choix. Avec encore un an de contrat plus une année optionnelle en faveur du club, les dirigeants de Manchester United se montrent sereins, même si une clause libératoire de 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling) s’applique pour les formations non anglaises.