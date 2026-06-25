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Bruno Fernandes envisagerait un départ de Manchester United lors du mercato estival, et le club d’Al-Nassr, où évolue Cristiano Ronaldo, serait déjà sur le qui-vive
Fernandes s'engage à rester à Old Trafford
Selon talkSPORT, Fernandes devrait rester à Manchester United malgré les rumeurs persistantes d’un transfert vers la Saudi Pro League. Le milieu de terrain n’a pas eu de discussions officielles avec le club avant la Coupe du monde, mais il a déjà confié à ses coéquipiers et à son entourage qu’il souhaitait rester à Manchester.
Âgé de 31 ans, il demeure un pilier du projet mancunien. Si la curiosité demeure quant à sa prochaine destination, le milieu de terrain semble avoir fait son choix. Avec encore un an de contrat plus une année optionnelle en faveur du club, les dirigeants de Manchester United se montrent sereins, même si une clause libératoire de 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling) s’applique pour les formations non anglaises.
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Al-Nassr et les autres cadors du championnat saoudien restent vigilants.
L’intérêt venu du Moyen-Orient n’est pas neuf : les clubs saoudiens Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad avaient déjà fait les yeux doux à Bruno Fernandes l’été dernier. Le milieu portugais avait envisagé un transfert à Al-Hilal en vue de la Coupe du monde des clubs 2025, avant de conclure que la meilleure décision, sportive et familiale, était de rester à Old Trafford.
Selon talkSPORT, l’intérêt saoudien demeure vif : Al-Nassr souhaite toujours réunir Fernandes et son partenaire en attaque en sélection nationale, Cristiano Ronaldo. Autre élément susceptible de compliquer l’équation : le sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, serait en pourparlers pour prendre les rênes du club de Riyad après la Coupe du monde.
Les frustrations passées et l’influence d’Amorim
L’avenir de Fernandes a longtemps semblé incertain, notamment après une interview musclée où il sous-entendait que la direction de Manchester United pourrait être prête à le céder. « Le club voulait que je parte. Je l’ai dit aux dirigeants ; je pense qu’ils n’ont pas eu le courage de prendre cette décision parce que l’entraîneur tenait à me garder. Mais si j’avais dit que je voulais partir, même si l’entraîneur avait souhaité que je reste, le club m’aurait laissé partir », avait déclaré Fernandes à Canal 11.
Depuis, la donne a considérablement changé à Carrington. L’ancien coach Ruben Amorim a joué un rôle clé pour convaincre le milieu de terrain de rester, et l’actuel entraîneur Michael Carrick compte tout autant sur son capitaine pour demeurer au cœur du projet sportif.
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Un talisman qui bat tous les records
Depuis son arrivée en provenance du Sporting CP en janvier 2020, Fernandes s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prolifiques de l’histoire récente du club, avec 107 buts et 108 passes décisives en 327 matchs. Son impact n’a pas faibli avec l’âge ; la saison dernière, il a inscrit 21 passes décisives en Premier League, un record de la compétition, battant ainsi le record sur une saison que se partageaient auparavant Thierry Henry et Kevin De Bruyne.
Son niveau de jeu s’est également confirmé sur la scène internationale durant le cycle actuel de la Coupe du monde. Il a d’ailleurs ouvert son compteur au tournoi en servant Cristiano Ronaldo pour son deuxième but lors d’une victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan.