Outre les éventuels frais de transfert, il faudrait aussi prendre en compte le salaire très élevé du Portugais : 10,2 millions d’euros nets par saison, une somme hors de portée de l’AC Milan. Il faudrait un effort de la part du joueur comme de celle de l’AC Milan pour trouver un terrain d’entente. Une chose est sûre : ce milieu offensif aux qualités indiscutables, capable d’évoluer plus bas pour organiser le jeu comme dans le dernier tiers du terrain pour créer des occasions pour ses coéquipiers et pour lui-même, pourrait jouer tout près du but dans le 3-4-2-1 de Rúben Amorim.























