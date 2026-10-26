Les ennuis s’accumulent à Manchester United. Comme si les mauvais résultats ne suffisaient pas, avec cinq défaites et trois matches nuls lors des huit dernières rencontres disputées entre la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup, et la situation de l’entraîneur Micheal Carrick de plus en plus précaire, voilà qu’a éclaté la retentissante affaire Bruno Fernandes. Le capitaine a assisté depuis le banc à la déroute des siens contre Bournemouth, ce week-end à Old Trafford, après les critiques exprimées à la suite de l’humiliation subie face à Côme.
Bruno Fernandes en rupture avec Manchester United, il pourrait forcer son départ : l’AC Milan observe, Amorim espère
LA DISPUTE AVEC CARRICK
Voici les propos de l’ancien joueur de Novara et de l’Udinese : « Dans ce club, on se concentre trop sur ce qui a été fait, mais nous ne sommes pas cette équipe-là et nous devons regarder vers l’avenir. » Carrick lui a répondu : « Je ne suis pas d’accord. Nous sommes loin de ces niveaux-là, mais l’an dernier, Manchester United a montré qu’il pouvait encore être grand. »
LA RUPTURE AVEC LE CLUB
La piste Bruno Fernandes est née en Angleterre cet été, mais le coût du Portugais reste élevé : son contrat comporte une clause de près de 65 millions d’euros pour les clubs étrangers et United dispose d’une option pour le prolonger d’une saison supplémentaire, même s’il ne parvient pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat. Toutefois, la rupture avec le club peut amener le joueur à forcer la main pour partir dès janvier.
Les avances de l’AC Milan et d’Amorim
Outre les éventuels frais de transfert, il faudrait aussi prendre en compte le salaire très élevé du Portugais : 10,2 millions d’euros nets par saison, une somme hors de portée de l’AC Milan. Il faudrait un effort de la part du joueur comme de celle de l’AC Milan pour trouver un terrain d’entente. Une chose est sûre : ce milieu offensif aux qualités indiscutables, capable d’évoluer plus bas pour organiser le jeu comme dans le dernier tiers du terrain pour créer des occasions pour ses coéquipiers et pour lui-même, pourrait jouer tout près du but dans le 3-4-2-1 de Rúben Amorim.
LE CONTRAT ARRIVE À ÉCHÉANCE
Lié au club par un contrat qui expire le 30 juin 2027, Bruno Fernandes voit les négociations concernant sa prolongation au point mort depuis longtemps. Le club semble vouloir activer l’option de prolongation unilatérale d’un an uniquement pour éviter de le voir partir libre et pouvoir ainsi monnayer son départ. Bruno Fernandes avait déjà été proche d’un transfert cet été, avant de décider de rester et de repousser les offres lucratives venues d’Arabie saoudite.
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