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Bruno Fernandes égale le record de Thierry Henry et Kevin De Bruyne : le capitaine de Manchester United signe sa 20e passe décisive en Premier League cette saison
Rejoindre le cercle très fermé
L’international portugais a affiché une forme sensationnelle tout au long de la saison, s’imposant comme le principal moteur créatif de l’équipe de Michael Carrick. En atteignant les 20 passes décisives, il rejoint au classement Thierry Henry, icône d’Arsenal qui avait établi ce record lors de la saison 2002-2003, ainsi que la star de Manchester City, Kevin De Bruyne, qui l’avait égalé en 2019-2020.
Cette saison exceptionnelle lui a valu le titre de Footballeur de l’année décerné par la FWA, devançant Declan Rice et d’autres prétendants. Sa créativité a été le pilier du dispositif tactique de United, et cet exploit le place dans un cercle très fermé aux côtés des meilleurs meneurs de jeu ayant jamais honoré le football anglais.
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À la poursuite des étapes importantes
Le parcours de Bruno Fernandes vers les 20 passes décisives a été une ascension régulière. Il a récemment dépassé Mesut Özil pour prendre seul la 3e place du classement historique sur une seule saison. Son 20e caviar, un centre millimétré depuis la droite pour Bryan Mbeumo face à Nottingham Forest, lui a permis d’égaler le record de Thierry Henry (2002-2003) et de Kevin De Bruyne (2019-2020).
Il avait atteint 19 offrandes après avoir servi Benjamin Sesko lors du succès 2-1 face à Brentford, mais il dut patienter pour obtenir la 20e, une passe décisive ayant été refusée contre Liverpool.
Fernandes reconnaît que ce record « me trotte dans la tête ».
Avant d’affronter Liverpool, Fernandes a reconnu que ce record le travaillait. « Bien sûr que j’y pense, je ne vais pas mentir », a-t-il confié à l’ancien défenseur de Manchester United Gary Neville lors d’une interview accordée àSky Sports. L’honnêteté du milieu de terrain souligne l’importance de rejoindre le cercle très fermé des plus grands créateurs du championnat.
« En début de saison, ce n’était pas le cas, mais maintenant que je suis à une passe de les rejoindre [Henry et De Bruyne], je n’y pense plus mal », a-t-il ajouté. « Cela me tient à cœur, car nous parlons de Kevin et Thierry, deux des meilleurs joueurs que la Premier League ait connus depuis très, très longtemps. Avoir la chance de figurer à leurs côtés, ne serait-ce que dans cette catégorie, sans même évoquer tout ce qu’ils ont accompli en Premier League, c’est fantastique et j’en suis très fier. »
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Les moments forts de Gerrard et de Manchester United
Au-delà du record absolu, un nouveau jalon se profile : avec déjà 10 passes décisives sur coups de pied arrêtés en Premier League, Bruno Fernandes frôle l’histoire. Steven Gerrard détient le record du nombre de passes décisives sur coup de pied arrêté, avec 11 lors de la saison 2013-2014. Fernandes, actuellement à égalité avec Muzzy Izzet à la deuxième place du classement des meilleurs passeurs sur coup de pied arrêté en une saison, peut égaler Gerrard avec une nouvelle passe ou même le dépasser avec deux offrandes supplémentaires lors des 90 dernières minutes de jeu.
D’autant plus remarquable que sa première offrande de la saison n’est intervenue que le 19 octobre, jour où il servait Harry Maguire à Anfield. Il compte désormais 102 passes décisives toutes compétitions confondues sous le maillot mancunien, et n’est que le quatrième joueur du club à franchir ce cap, après Ryan Giggs (249), Wayne Rooney (127) et David Beckham (115).