Bruno Fernandes égale le record de Thierry Henry et Kevin De Bruyne : le capitaine de Manchester United signe sa 20e passe décisive en Premier League cette saison

L’international portugais a affiché une forme sensationnelle tout au long de la saison, s’imposant comme le principal moteur créatif de l’équipe de Michael Carrick. En atteignant les 20 passes décisives, il rejoint au classement Thierry Henry, icône d’Arsenal qui avait établi ce record lors de la saison 2002-2003, ainsi que la star de Manchester City, Kevin De Bruyne, qui l’avait égalé en 2019-2020.

Cette saison exceptionnelle lui a valu le titre de Footballeur de l’année décerné par la FWA, devançant Declan Rice et d’autres prétendants. Sa créativité a été le pilier du dispositif tactique de United, et cet exploit le place dans un cercle très fermé aux côtés des meilleurs meneurs de jeu ayant jamais honoré le football anglais.