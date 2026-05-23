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Bruno Fernandes décroche un nouveau trophée ! Le milieu de terrain de Manchester United est sacré meilleur joueur de la saison en Premier League, tandis que Nico O'Reilly s'empare du titre de meilleur jeune joueur
Le capitaine des Red Devils entre dans l'histoire
Fernandes a été sacré Joueur de la saison en Premier League pour la première fois de sa carrière, couronnant une saison au cours de laquelle il a guidé Manchester United vers une qualification en Ligue des champions. Le meneur de jeu de 31 ans a brillé sur le plan créatif, inscrivant huit buts et égalant le record historique de 20 passes décisives en une seule saison. En s’imposant face à une liste de finalistes prestigieuse, l’international portugais est devenu le septième joueur d’Old Trafford à remporter ce titre, et le premier depuis Nemanja Vidic en 2011.
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Le record historique de passes décisives est égalé
Grâce à des statistiques remarquables, le milieu de terrain chevronné a rejoint les meneurs de jeu de renom Thierry Henry et Kevin De Bruyne en dépassant la barre des 20 passes décisives. Cet exploit vient enrichir son récent titre de « Footballeur de l’année » attribué par la FWA. Il a devancé le redoutable trio d’Arsenal, champion en titre, composé de David Raya, Gabriel Magalhães et Declan Rice, ainsi que l’attaquant de Manchester City Erling Haaland, Antoine Semenyo, Morgan Gibbs-White et Igor Thiago de Brentford.
Un jeune talent local remporte un prix destiné à la jeunesse
De son côté, la jeune pépite de City, O’Reilly, a couronné une saison de révélation sous la houlette de Pep Guardiola en décrochant le titre de Jeune joueur de l’année. Formé au club, le jeune joueur de 21 ans s’est rapidement révélé comme un atout tactique polyvalent, alignant 34 matchs avec l’équipe première, principalement au poste d’arrière gauche ou de milieu de terrain central. Il devance au palmarès Rayan Cherki, Eli Junior Kroupi, Mateus Fernandes, Lewis Hall, Michael Kayode, Kobbie Mainoo et Alex Scott.
Le test de la Coupe du monde approche à grands pas.
O'Reilly doit désormais passer rapidement du succès national au plus haut niveau du football international après s'être taillé une place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Ce jeune joueur polyvalent aborde le tournoi en pleine forme après avoir été décisif à Wembley lors des finales de la Carabao Cup et de la FA Cup.
De son côté, Fernandes se consacre à la Coupe du monde et à son rôle de leader au sein de la sélection portugaise, tandis que Michael Carrick et Manchester United préparent sereinement le mercato.