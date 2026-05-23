O'Reilly doit désormais passer rapidement du succès national au plus haut niveau du football international après s'être taillé une place dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde. Ce jeune joueur polyvalent aborde le tournoi en pleine forme après avoir été décisif à Wembley lors des finales de la Carabao Cup et de la FA Cup.

De son côté, Fernandes se consacre à la Coupe du monde et à son rôle de leader au sein de la sélection portugaise, tandis que Michael Carrick et Manchester United préparent sereinement le mercato.