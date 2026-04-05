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Bruno Fernandes conseille à Manchester United de recruter un milieu de terrain vedette portant le même nom que son remplaçant
Un successeur portant le même nom à Old Trafford
Selon The Sun, Bruno s'apprêterait à recommander le milieu de terrain de West Ham United, Mateus Fernandes, comme son successeur à long terme, une initiative qui simplifierait certainement la tâche du responsable de l'équipement à Old Trafford. Âgé de 21 ans, Fernandes a été l'une des rares lueurs d'espoir pour les Hammers au cours d'une saison difficile qui les a vus s'enliser dans la zone de relégation alors qu'il ne reste plus que sept matchs à disputer.
Mateus, arrivé au London Stadium en provenance de Southampton l'été dernier, s'est rapidement forgé une réputation comme l'un des jeunes techniciens les plus prometteurs de l'élite. Ses performances lui ont valu une première sélection en équipe nationale du Portugal lors de la trêve internationale de mars, où il a eu l'occasion de s'entraîner aux côtés de son modèle et homonyme, Bruno.
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La refonte impitoyable du milieu de terrain par Ratcliffe
L'intérêt pour le jeune Fernandes survient à un moment où Carrington connaît de profonds bouleversements. Sir Jim Ratcliffe supervise actuellement une restructuration majeure de l'effectif de l'équipe première, et selon certaines informations, au moins huit joueurs confirmés devraient quitter le club cet été afin de dégager des fonds. Le milieu de terrain est la priorité, d'autant plus que le vétéran Casemiro s'apprête à partir en tant que libre.
Manchester United parcourt le marché à la recherche de plusieurs renforts pour épauler Kobbie Mainoo. Des noms tels qu’Adam Wharton, Elliot Anderson, Sandro Tonali et Carlos Baleba figurent en bonne place sur la liste, mais la recommandation du capitaine du club a un poids considérable. Mateus a déjà publiquement admis son admiration pour le capitaine de Manchester United, le décrivant comme une « idole » pour tous les joueurs issus du centre de formation du Sporting CP.
La contestation de la clause de libération
Si le capitaine de Manchester United reste une figure incontournable sous la houlette de Michael Carrick, son avenir est loin d’être assuré alors qu’il aborde les dernières années de son apogée. On a récemment appris que le contrat de Fernandes comportait une clause libératoire d’environ 57 millions de livres sterling, qui ne serait, selon certaines sources, applicable qu’aux clubs n’appartenant pas à la Premier League. Cette information a mis la direction en état d’alerte maximale alors qu’elle planifie un avenir qui pourrait bien ne plus compter sur son emblématique numéro huit.
Mateus n'est pas actuellement considéré comme une cible principale et coûteuse, mais il est sérieusement envisagé comme une recrue secondaire judicieuse. Compte tenu de la position périlleuse de West Ham au classement et de ses pertes record estimées à 104,2 millions de livres sterling, les Hammers pourraient être contraints de monnayer le jeune joueur qu'ils évaluent à 40 millions de livres sterling.
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Manchester City suit la situation de près
Manchester United devra peut-être agir rapidement s’il souhaite s’attacher les services de cette jeune star portugaise, car son rival local, Manchester City, suit également la situation de près. Les Citizens disposent d’une arme secrète potentielle en la personne du directeur sportif Hugo Viana, l’homme qui a initialement fait venir Mateus au Sporting Lisbonne et supervisé son développement dans la capitale portugaise.
Bernardo Silva devant mettre un terme cet été à son légendaire passage de neuf ans à l'Etihad, City est à la recherche de renforts créatifs. Cependant, l'attrait émotionnel de suivre les traces de son idole à Old Trafford pourrait donner l'avantage à United. Alors que Bruno s'apprête à décider de son propre avenir après la Coupe du monde, s'assurer que son homonyme soit prêt à prendre sa succession pourrait être son dernier cadeau d'adieu aux Red Devils.