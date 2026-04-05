Bruno Fernandes conseille à Manchester United de recruter un milieu de terrain vedette portant le même nom que son remplaçant

Selon The Sun, Bruno s'apprêterait à recommander le milieu de terrain de West Ham United, Mateus Fernandes, comme son successeur à long terme, une initiative qui simplifierait certainement la tâche du responsable de l'équipement à Old Trafford. Âgé de 21 ans, Fernandes a été l'une des rares lueurs d'espoir pour les Hammers au cours d'une saison difficile qui les a vus s'enliser dans la zone de relégation alors qu'il ne reste plus que sept matchs à disputer.

Mateus, arrivé au London Stadium en provenance de Southampton l'été dernier, s'est rapidement forgé une réputation comme l'un des jeunes techniciens les plus prometteurs de l'élite. Ses performances lui ont valu une première sélection en équipe nationale du Portugal lors de la trêve internationale de mars, où il a eu l'occasion de s'entraîner aux côtés de son modèle et homonyme, Bruno.