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Bruno Fernandes chercherait à obtenir des garanties sur les ambitions de Manchester United avant le mercato estival
Manchester United est déterminé à conserver son joueur phare.
Les dirigeants d’Old Trafford ont clairement fait savoir à Fernandes qu’il occupait une place essentielle dans leurs projets. Bien qu’il fêtera ses 32 ans en septembre, le milieu de terrain reste la figure la plus influente de l’équipe et l’un des favoris pour les titres de Joueur de l’année décernés par la PFA et la FWA. Cependant, Manchester United n’a pas entièrement les cartes en main. Son contrat, valable jusqu’en 2027 avec une année optionnelle, inclut une clause libératoire de 65 millions d’euros (56,3 millions de livres sterling) valable jusqu’à la mi-juillet. Son appétit pour les plus grands titres devrait donc guider sa décision.
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Fernandes réclame une ambition d’élite
Selon The Telegraph, Bruno Fernandes a clairement exprimé son ambition de remporter la Premier League et la Ligue des champions, et des sources proches du joueur indiquent qu’il réclame des garanties sur les ambitions de Manchester United. Après six saisons passées à Manchester sans disputer le moindre titre majeur, le milieu de terrain redoute de voir ses meilleures années s’écouler dans un effectif qui se contenterait de lutter pour une place dans le top 4. Il avait déjà réclamé des assurances similaires avant de prolonger son contrat en 2022 puis en 2024, sans obtenir en retour que des campagnes de recrutement jugées décevantes.
La priorité absolue est désormais la refonte du milieu de terrain.
Après avoir remanié son attaque l’été dernier, Manchester United se concentre cet été sur la refonte de son milieu de terrain afin de bâtir un entrejeu plus solide et de libérer Bruno Fernandes pour qu’il exprime tout son potentiel. Le départ probable de Casemiro et l’incertitude entourant l’avenir de Manuel Ugarte poussent même le club à viser trois nouveaux milieux, afin d’apporter la solidité défensive dont Fernandes a tant besoin. En pole position pour le poste de sentinelle : Elliot Anderson (Nottingham Forest) et Aurélien Tchouameni (Real Madrid), tandis que Carlos Baleba (Brighton) reste également dans le viseur.
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Un joueur d’exception qui domine encore son sujet
Malgré son âge, Fernandes ne montre aucun signe de déclin physique. Il vient de faire son retour après une blessure aux ischio-jambiers en seulement 17 jours, un temps de récupération qui a apparemment stupéfié le staff médical. Statistiquement, il demeure l’un des meilleurs passeurs du Vieux Continent et a offert sa 19e passe décisive en Premier League lors de la victoire 2-1 de lundi face à Brentford. S’il en délivre deux de plus lors des quatre dernières journées, il surpassera le record conjoint de Kevin De Bruyne et Thierry Henry, fixé à 20 passes décisives en une saison.