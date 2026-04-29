Bruno Fernandes chercherait à obtenir des garanties sur les ambitions de Manchester United avant le mercato estival

Selon The Telegraph, Bruno Fernandes a clairement exprimé son ambition de remporter la Premier League et la Ligue des champions, et des sources proches du joueur indiquent qu’il réclame des garanties sur les ambitions de Manchester United. Après six saisons passées à Manchester sans disputer le moindre titre majeur, le milieu de terrain redoute de voir ses meilleures années s’écouler dans un effectif qui se contenterait de lutter pour une place dans le top 4. Il avait déjà réclamé des assurances similaires avant de prolonger son contrat en 2022 puis en 2024, sans obtenir en retour que des campagnes de recrutement jugées décevantes.