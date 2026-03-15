Bruno Fernandes bat le record de passes décisives détenu par David Beckham grâce à ses derniers exploits pour Manchester United lors de cette victoire cruciale contre Aston Villa

Fernandes abordait le match contre Aston Villa avec seulement une passe décisive à réaliser pour égaler Beckham, mais il est allé encore plus loin en en délivrant deux. Cela porte son total de la saison à 16 passes décisives en 27 apparitions en Premier League, un exploit remarquable comparé aux 31 matchs disputés par la légende anglaise lors de la saison 1999-2000. La vision du capitaine a fait la différence dans ce match à enjeux élevés, puisqu'il a constamment su trouver des espaces dans la défense. Sa capacité à créer des occasions de grande valeur le place désormais en tête du classement des meilleurs passeurs de l'histoire du club sur une seule saison.