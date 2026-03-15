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Bruno Fernandes bat le record de passes décisives détenu par David Beckham grâce à ses derniers exploits pour Manchester United lors de cette victoire cruciale contre Aston Villa
Une victoire historique à Old Trafford
Fernandes abordait le match contre Aston Villa avec seulement une passe décisive à réaliser pour égaler Beckham, mais il est allé encore plus loin en en délivrant deux. Cela porte son total de la saison à 16 passes décisives en 27 apparitions en Premier League, un exploit remarquable comparé aux 31 matchs disputés par la légende anglaise lors de la saison 1999-2000. La vision du capitaine a fait la différence dans ce match à enjeux élevés, puisqu'il a constamment su trouver des espaces dans la défense. Sa capacité à créer des occasions de grande valeur le place désormais en tête du classement des meilleurs passeurs de l'histoire du club sur une seule saison.
- AFP
Influence face à Aston Villa
Lors de cette victoire 3-1, le capitaine a livré une prestation complète au milieu de terrain qui a permis à United d'imposer sa domination. Au-delà de ses deux passes décisives, il a délivré six passes clés et créé deux occasions franches, tout en conservant un impressionnant taux de réussite de 87 % dans ses passes. Son implication ne s'est pas limitée au dernier tiers du terrain, puisqu'il a enregistré 71 touches de balle et récupéré le ballon à six reprises, démontrant ainsi son engagement défensif. Bien qu'il n'ait pas marqué lui-même, ses passes décisives attendues (xA) de 0,37 et ses montées progressives constantes ont maintenu une pression incessante sur les visiteurs tout au long des 90 minutes.
Une domination statistique cette saison
Si l'on considère la saison 2025-2026 dans son ensemble, le milieu de terrain a été la principale source d'inspiration des Red Devils. Avant ce match, il avait déjà accumulé 14 passes décisives et sept buts en championnat. Si l'on ajoute ses contributions lors de la victoire contre Villa, son total s'élève à 16 passes décisives et sept buts en 27 matches. Même une blessure aux ischio-jambiers en décembre, qui l'a écarté des terrains pendant trois matches, n'a pas réussi à freiner son élan. Sa forme actuelle le place devant des joueurs comme Nani, qui avait enregistré 14 passes décisives en 2010-2011, et Antonio Valencia, qui en avait réussi 13.
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La course à la Ligue des champions
Cette victoire permet à Manchester United de consolider sa troisième place avec 54 points, comptant désormais trois points d'avance sur Aston Villa. À huit journées de la fin, la lutte pour les quatre premières places s'intensifie. United doit encore affronter un calendrier difficile, avec notamment un déplacement à Chelsea et un choc majeur à domicile contre Liverpool début mai. Alors qu'Arsenal et Manchester City se disputent le titre, les Red Devils doivent rester réguliers face à des équipes comme Bournemouth, Leeds et Brentford. Avec leur meneur de jeu vedette en pleine forme et auteur de performances record, le club semble bien placé pour faire son retour dans la compétition d'élite européenne.
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