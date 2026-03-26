Bruno Fernandes approuve la tentative de transfert de Man Utd pour Sandro Tonali, alors qu'une offre officielle pour la star de Newcastle est en cours de préparation

Selon Craig Hope, le journaliste sportif en chef duDaily Mail, Manchester United a placé Sandro Tonali en tête de sa liste de cibles pour le milieu de terrain cet été, et devrait faire une offre officielle à Newcastle dès la fin de la saison en cours. Bien que le club d'Old Trafford suive également de près des joueurs tels qu'Adam Wharton et l'ancien Magpie Elliot Anderson, qui a également été pressenti par Manchester City, Tonali est désormais considéré comme la priorité pour renforcer son milieu de terrain.



