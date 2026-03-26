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Bruno Fernandes approuve la tentative de transfert de Man Utd pour Sandro Tonali, alors qu'une offre officielle pour la star de Newcastle est en cours de préparation
Les Red Devils ont désigné Tonali comme leur priorité
Selon Craig Hope, le journaliste sportif en chef duDaily Mail, Manchester United a placé Sandro Tonali en tête de sa liste de cibles pour le milieu de terrain cet été, et devrait faire une offre officielle à Newcastle dès la fin de la saison en cours. Bien que le club d'Old Trafford suive également de près des joueurs tels qu'Adam Wharton et l'ancien Magpie Elliot Anderson, qui a également été pressenti par Manchester City, Tonali est désormais considéré comme la priorité pour renforcer son milieu de terrain.
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Bruno donne son feu vert : le capitaine soutient le recrutement de Tonali
Le Mail ajoute que le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, a été consulté et a apporté son soutien à ce transfert, ayant été très impressionné par les performances de l'Italien en Premier League. Depuis son arrivée à Newcastle en provenance de l'AC Milan à l'été 2023, Tonali est devenu un pilier des Magpies, avec 20 participations à des buts en 104 apparitions.
Newcastle est en position de force dans les négociations
Malgré l'intérêt croissant de Manchester, Newcastle n'est pas pressé de se séparer de son joueur vedette. Tonali a encore trois ans de contrat à St James' Park, et le club dispose d'une option lui permettant de prolonger ce contrat de 12 mois supplémentaires. Cela place les Magpies en position de force pour négocier un éventuel montant de transfert, qui devrait sans doute être conséquent pour que le transfert puisse se concrétiser.
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Une nouvelle affaire Isak se profile-t-elle ?
La situation est d'autant plus compliquée que Tonali n'a pas officiellement fait part de son souhait de quitter Newcastle. Cependant, les déclarations répétées de son agent, qui a souvent évoqué la possibilité d'un transfert, n'ont pas échappé aux dirigeants de Newcastle. Bien qu'ils soient conscients des intentions de Manchester United, le club n'évolue plus dans le vide décisionnel qui avait conduit à la vente controversée d'Alexander Isak à Liverpool l'année dernière.