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Bruno Fernandes adopte son nouveau rôle excentré sous les ordres de Jorge Jesus alors que le Portugal fait plonger le pays de Galles
Un changement tactique pour le capitaine de Manchester United
Si la feuille de match laissait penser qu’il allait longer la ligne de touche, le meneur de jeu s’est empressé de préciser que ses nouvelles consignes sous Jesus sont bien plus nuancées qu’elles ne le paraissent sur le papier. La victoire 1-0, obtenue sur le terrain du Sporting CP, a offert un premier aperçu de la manière dont l’entraîneur chevronné entend utiliser ses atouts les plus créatifs. S’exprimant auprès de RTP, Fernandes tenait à détailler ses déplacements spécifiques sur le terrain. Il a expliqué que son positionnement était conçu pour faciliter la progression du ballon plutôt que pour un rôle d’ailier plus traditionnel.
« Si vous faites attention, j’étais rarement dans le couloir. En phase défensive, oui, j’étais là pour suivre le latéral et presser le latéral dans des moments plus hauts sur le terrain. Sinon, tout dépend beaucoup de l’idée du coach, qui est d’avoir un joueur à l’intérieur capable de faire le lien dans le jeu, de décrocher pour jouer, de servir aussi de soutien à l’attaquant et au deuxième attaquant, en créant un triangle dans l’axe et sur les côtés, en aidant dans les deux phases », a détaillé le milieu de terrain.
- AFP
S’adapter à la philosophie de Jorge Jesus
La nomination de Jorge Jesus a apporté une nouvelle perspective tactique à la Seleção, et Fernandes semble apprécier la flexibilité offerte par Jesus. Bien qu’il soit l’un des meilleurs numéros 10 du monde, le joueur de 32 ans a insisté sur le fait qu’il était tout à fait prêt à sacrifier sa position de départ préférentielle dans l’axe pour le bien du système collectif.
Fernandes a détaillé ses échanges avec le nouvel entraîneur concernant sa polyvalence au sein du groupe. « C’est ce que j’ai fait. Le coach m’a demandé ce rôle pour ce match. Il m’a déjà dit que je pouvais jouer à différents postes avec lui, donc, pour moi, le plus important, c’est que ce que je fais aide l’équipe, et je ferai toujours de mon mieux à n’importe quel poste où le coach me placera », a ajouté Fernandes.
Une marge de progression malgré une démonstration de force dominante
Si le score est resté modeste, le Portugal a été la force dominante pendant une grande partie de la soirée, campant dans la moitié de terrain galloise et dictant le tempo de la rencontre. Fernandes a reconnu que, si la performance était encourageante, surtout compte tenu du temps limité passé par le groupe à s’entraîner sous les ordres de Jesus, il restait encore un travail important à accomplir.
Interrogé sur le fait de savoir si le résultat final était peut-être meilleur que la performance globale, Fernandes a livré une analyse mesurée du déroulement du match. « Nous avons créé beaucoup d’occasions, nous étions presque toujours dans la moitié de terrain adverse. Nous avons très bien su conserver le ballon, dominer le match. Évidemment, il y a toujours des aspects à améliorer à chaque match, quel que soit le résultat, mais je pense que c’était une très bonne performance. Après trois jours de travail, l’équipe a bien assimilé les idées et ce que l’entraîneur nous a demandé, mais il y a des aspects à améliorer », a-t-il noté.
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L’attention se tourne vers le doublé scandinave
Avec trois points bien en poche, le Portugal peut retenir une sortie réussie qui a mis en lumière à la fois le potentiel offensif et les vulnérabilités défensives de sa Seleção new-look. Le calendrier ne s’allège pas pour le Portugal, qui prépare désormais un déplacement compliqué à Oslo pour affronter la Norvège dimanche prochain. Après cette rencontre, la Seleção se rendra à Copenhague pour défier le Danemark le 1er octobre, dans une série de matches cruciale qui pourrait définir sa route vers les phases à élimination directe. La fenêtre internationale se conclura par un retour au pays, où le Portugal recevra la Norvège à l’Estadio do Dragao de Porto le 4 octobre.
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