Si la feuille de match laissait penser qu’il allait longer la ligne de touche, le meneur de jeu s’est empressé de préciser que ses nouvelles consignes sous Jesus sont bien plus nuancées qu’elles ne le paraissent sur le papier. La victoire 1-0, obtenue sur le terrain du Sporting CP, a offert un premier aperçu de la manière dont l’entraîneur chevronné entend utiliser ses atouts les plus créatifs. S’exprimant auprès de RTP, Fernandes tenait à détailler ses déplacements spécifiques sur le terrain. Il a expliqué que son positionnement était conçu pour faciliter la progression du ballon plutôt que pour un rôle d’ailier plus traditionnel.

« Si vous faites attention, j’étais rarement dans le couloir. En phase défensive, oui, j’étais là pour suivre le latéral et presser le latéral dans des moments plus hauts sur le terrain. Sinon, tout dépend beaucoup de l’idée du coach, qui est d’avoir un joueur à l’intérieur capable de faire le lien dans le jeu, de décrocher pour jouer, de servir aussi de soutien à l’attaquant et au deuxième attaquant, en créant un triangle dans l’axe et sur les côtés, en aidant dans les deux phases », a détaillé le milieu de terrain.