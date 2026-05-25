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Bruno Fernandes accuse Roy Keane de « mentir » et répond aux critiques « exagérées » de la légende de Manchester United
Keane s’en prend à son capitaine, qui bat tous les records
La polémique a éclaté lundi dernier sur le plateau de « The Overlap ». Invité de l’émission, Roy Keane a exprimé sa colère face au battage médiatique entourant le record d’assists en une saison de Premier League établi par Bruno Fernandes lors de la victoire contre Nottingham Forest. Selon l’ancien capitaine mancunien, le meneur portugais accorderait trop d’importance à ses statistiques personnelles au détriment de la performance collective.
La légende mancunienne a tonné : « Quand on est capitaine, on doit porter son club vers l’avant ; se focaliser sur ses propres passes décisives est contre-productif. Ce que j’ai entendu ce week-end à United m’a mis en colère. Tout ce bruit autour de ses assists… Tout le monde, même les coéquipiers, en parlait ; le match semblait tourner autour de ses passes décisives. Après la rencontre, le capitaine a été interviewé et a reconnu : « À plusieurs reprises, j’aurais probablement dû… tirer, mais j’ai choisi de passer. » Incroyable, tonne Keane : « Comment peut-on viser un record personnel plutôt que la victoire ? »
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Fernandes remet les pendules à l’heure
Fernandes a répondu aux accusations en intervenant sur le podcast « The Diary of a CEO » pour défendre sa réputation. Le meneur de jeu s’est dit particulièrement mécontent de la façon dont l’Irlandais a présenté ses déclarations d’après-match, affirmant que la version des faits de Keane ne correspondait pas à la réalité.
Il rappelle que, dans ses propos d’après-match, il avait dit exactement l’inverse : « Il y a probablement eu des moments aujourd’hui où j’aurais dû passer le ballon au lieu de tirer. Je suis très heureux de cette passe décisive, mais plus encore, je suis heureux de cette victoire et de terminer la saison en beauté. »
Répondant directement à la version de Keane de cette citation, Fernandes a déclaré plus tard à l’animateur de podcast Steven Bartlett : « Les critiques ne me dérangent pas. J’accepte toujours les critiques de tout le monde et je ne réponds jamais à personne. Les gens ont une opinion, ils pensent que c’est bien, mal ou autre chose.
Ce que je n’accepte pas, c’est le mensonge. Là, Roy Keane a déformé mes propos. Heureusement, tout est enregistré ; sinon, on croirait que je ne pense qu’à la passe décisive.
« J’ai même demandé son numéro à Ole [Gunnar Solskjaer] pour lui envoyer un SMS et lui parler, pour lui dire : “Les critiques ne me dérangent pas, mais je n’aime pas quand les gens mentent sur ce que je dis, car ça dépasse les limites de ce que je considère comme acceptable.” »
Une saison record pour les Portugais
Malgré les polémiques, Fernandes a fini par s’imposer comme le nouveau détenteur incontesté du record d’assistances en Premier League, avec 21 passes décisives. Il a atteint ce total lors d’une victoire 3-0 contre Brighton, match au cours duquel il a offert un but à Patrick Dorgu. Cet exploit lui a permis de dépasser le précédent record co-détenu par Thierry Henry et Kevin De Bruyne, consolidant ainsi son statut de meilleur passeur de la division. Cette performance couronne une saison exceptionnelle, au terme de laquelle il a été sacré Joueur de la saison et a permis à son équipe de retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions.
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Carrick apporte son soutien à son leader charismatique.
Si Keane demeure sceptique quant au style de leadership du milieu de terrain, le nouvel entraîneur principal, Michael Carrick, a tenu à exprimer son soutien. Carrick, qui vient de signer un nouveau contrat de deux ans à Old Trafford, considère l’international portugais comme la pierre angulaire de ses projets futurs, alors que le club se prépare à retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.
Interrogé sur l’avenir et l’influence du capitaine, Carrick a déclaré : « Il a une telle influence sur nous ; il a été capitaine et a montré l’exemple de différentes manières. Je n’ai aucune raison de penser autrement [quant à son maintien]. Nous avons adoré ce qu’il a accompli et il adore être ici, je pense que cela se voit. »