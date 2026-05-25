Bruno Fernandes accuse Roy Keane de « mentir » et répond aux critiques « exagérées » de la légende de Manchester United

Fernandes a répondu aux accusations en intervenant sur le podcast « The Diary of a CEO » pour défendre sa réputation. Le meneur de jeu s’est dit particulièrement mécontent de la façon dont l’Irlandais a présenté ses déclarations d’après-match, affirmant que la version des faits de Keane ne correspondait pas à la réalité.

Il rappelle que, dans ses propos d’après-match, il avait dit exactement l’inverse : « Il y a probablement eu des moments aujourd’hui où j’aurais dû passer le ballon au lieu de tirer. Je suis très heureux de cette passe décisive, mais plus encore, je suis heureux de cette victoire et de terminer la saison en beauté. »

Répondant directement à la version de Keane de cette citation, Fernandes a déclaré plus tard à l’animateur de podcast Steven Bartlett : « Les critiques ne me dérangent pas. J’accepte toujours les critiques de tout le monde et je ne réponds jamais à personne. Les gens ont une opinion, ils pensent que c’est bien, mal ou autre chose.

Ce que je n’accepte pas, c’est le mensonge. Là, Roy Keane a déformé mes propos. Heureusement, tout est enregistré ; sinon, on croirait que je ne pense qu’à la passe décisive.

« J’ai même demandé son numéro à Ole [Gunnar Solskjaer] pour lui envoyer un SMS et lui parler, pour lui dire : “Les critiques ne me dérangent pas, mais je n’aime pas quand les gens mentent sur ce que je dis, car ça dépasse les limites de ce que je considère comme acceptable.” »