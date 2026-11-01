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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Bruno en tête de liste : le spectre d'un départ menace quatre poids lourds de Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League
B. Fernandes
H. Maguire
M. Rashford
L. Shaw
L. Martinez
Angleterre
Portugal
Argentine

Changements possibles en 2027 : avertissement face à une mission difficile

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Manchester United se prépare à de larges changements dans son effectif au cours des prochains mois, qui pourraient inclure le départ de quatre joueurs de premier plan au vu du début catastrophique de l'équipe durant la saison 2026-2027.

United traverse une période difficile sous la direction de Michael Carrick, après avoir étendu sa série de matches sans victoire à 9 rencontres toutes compétitions confondues, occupant désormais la dix-septième place en Premier League anglaise, dans un contexte de pressions croissantes sur l'entraîneur et son avenir à Old Trafford.

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  • Le départ des cadres : une mise en garde contre une mission difficile

    Selon les informations rapportées par le site « Football Insider », Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw et Marcus Rashford sont candidats à un départ dans les prochains mois, dans le cadre d'une vaste vague de changements que le club pourrait connaître en 2027.

    L'avenir de Fernandes semble ouvert à toutes les possibilités, d'autant qu'il entre dans la dernière année de son contrat avec Manchester United, tandis que l'expert des finances du football Stefan Borson a souligné que le départ de plusieurs joueurs aux salaires élevés pourrait offrir au club l'occasion d'alléger ses charges financières.

    Borson a déclaré, dans des propos rapportés par « Football Insider » : « Il est probable que Bruno Fernandes (33 ans) parte à la fin de la saison, et Luke Shaw, Harry Maguire et Marcus Rashford pourraient également s'en aller. Ce serait une chose positive pour la masse salariale, en termes de réduction des dépenses. »

    Mais il a averti que le départ d'un tel nombre de joueurs placerait le club devant une tâche difficile pour les remplacer, expliquant que les prix des meilleurs joueurs sur le marché atteignent désormais 100 millions de livres sterling, et qu'éviter de pénétrer sur ce marché exige un travail exceptionnel dans le choix des recrues.

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