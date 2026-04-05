Brocchi : « On mène une bataille contre Bastoni, mais il faut le protéger et l'aider, car c'est l'un des rares grands joueurs de la Serie A »

Le dimanche de Pâques, tous les regards étaient tournés vers Inter-Roma, l'un des deux grands matchs de la 31e journée du championnat, avec le match en retard d'aujourd'hui entre Naples et Milan. Lors de la victoire 5-2 des Nerazzurri, Cristian Chivu a une nouvelle fois titularisé Alessandro Bastoni au centre de la défense. Au moment de l'annonce des compositions, un immense rugissement s'est élevé parmi les supporters présents à San Siro pour le défenseur central de l'Inter, signe évident de solidarité envers ce joueur né en 1999 qui traverse une période difficile et qui, ces derniers jours, s'est également retrouvé au centre de certaines discussions en raison de ses performances en équipe nationale. Puis, lorsque Chivu l'a remplacé à la 58e minute, alors que le score était de 4-1 pour les Nerazzurri, en faisant entrer Darmian, San Siro a réservé une ovation debout aux supporters qui ont entonné le chant « Alessandro Bastoni olé ».



