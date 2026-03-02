Goal.com
Brits à l'étranger : Harry Kane bat trois records lors de la victoire dans le Der Klassiker aux dépens de Jobe Bellingham, tandis que Raheem Sterling poursuit son lent démarrage avec Feyenoord, tel un « poulet sans tête »

GOAL passe en revue les joueurs britanniques qui gagnent leur vie loin de leur pays natal, alors que de nombreuses autres stars décident de quitter leur zone de confort à la recherche d'une meilleure vie footballistique ailleurs. La Premier League reste évidemment l'un des championnats les plus divertissants au monde et le Championship peut s'avérer fantastique pour le développement, mais il existe d'autres options.

Le capitaine de l'Angleterre a une nouvelle fois réécrit l'histoire en Allemagne, mais au détriment d'un futur coéquipier potentiel en équipe nationale. Pendant ce temps, un joueur prêté par Arsenal a fait forte impression en France, tandis qu'un ailier vétéran en passe de retrouver sa place au sommet a accumulé quelques minutes supplémentaires.

Chaque lundi cette saison, GOAL vous présente les dernières nouvelles des stars britanniques à l'étranger, ce qu'elles font, celles qui atteignent les sommets et celles qui doivent rentrer au pays. Plongeons-nous dans le résumé de cette semaine...

    Le doublé de Kane aide à régler le classique

    Le football est un jeu simple. Si Harry Kane joue, il est presque certain qu'il marquera un but. Il le fait depuis plus d'une décennie maintenant, mais cette saison avec le Bayern Munich est déjà la meilleure de sa carrière sur le plan personnel.

    Son doublé lors de la victoire 3-2 du Bayern contre son rival, le Borussia Dortmund, samedi dernier, a porté son total à 45 buts cette saison, dépassant son précédent record de 44 buts établi lors de sa première saison en Bavière en 2023-2024. Kane est également devenu le premier Anglais depuis le légendaire Dixie Dean à atteindre la barre des 45 buts en une saison pour un club de première division - un record qui tenait depuis 1932 - et il est l'un des quatre seuls joueurs à avoir marqué deux buts lors de quatre matchs consécutifs en Bundesliga.

    Les buts de Kane au Signal-Iduna Park sont également arrivés à des moments cruciaux pour le Bayern. Nico Schlotterbeck avait donné l'avantage aux hôtes avant la mi-temps, avant que le capitaine anglais n'égalise d'une frappe bien placée à bout portant. Il a ensuite donné l'avantage 2-1 au Bayern sur penalty, et bien que Daniel Svensson ait semblé avoir ramené un point pour le BVB en fin de match, Joshua Kimmich a frappé dans les dernières minutes pour offrir la victoire aux visiteurs.

    Après le match, Kimmich a exprimé son incrédulité face à la remarquable régularité de Kane. « Harry est incroyable », a déclaré le milieu de terrain. « Il marque deux buts par semaine et c'est très important pour nous d'avoir un joueur comme lui. Non seulement pour ses buts, mais aussi pour la façon dont il dirige l'équipe, dont il se met en avant et dont il veut être responsable des victoires et des résultats. C'est vraiment important pour le groupe d'avoir des joueurs comme lui. »

    Kane vise encore un autre record, celui de Robert Lewandowski, qui a marqué 41 buts en une seule saison de Bundesliga. Kane en est à 30 buts avec 10 matchs à jouer et a déclaré : « Je sais que cette question va me être posée après chaque match, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je dois rester constant pendant cette période, et nous verrons à la fin du mois d'avril si c'est possible. »

    Jobe « fournit l'aide » pour le but victorieux du Bayern

    Si cette soirée restera gravée dans la mémoire de Kane, Jobe Bellingham, quant à lui, préférerait l'oublier au plus vite. Le jeune frère de l'ancienne star de Dortmund, Jude, n'a pas connu une première saison facile sous le maillot jaune et noir, et certains supporters lui reprochent son rôle dans cette dernière défaite contre le Bayern.

    Bellingham est entré en jeu à la 75e minute alors que le BVB était toujours mené 2-1. Bien qu'il n'ait pas participé à l'action qui a conduit à l'égalisation de Svensson, il a été taquiné pour avoir « contribué » au but victorieux du leader de la Bundesliga. Michael Olise s'est précipité vers la ligne de touche et a délivré un centre provocateur vers Jamal Musiala, mais Bellingham a réussi à le devancer de la tête. Cependant, le ballon est tombé dans les pieds de Kimmich qui a frappé en volée et trouvé le chemin des filets, renversant ainsi le cours du match.

    Était-ce vraiment la faute de Bellingham ? Il est difficile de lui en vouloir. Son premier réflexe est simplement de se débarrasser d'un centre qui pourrait ou non atteindre sa cible. Même si l'on veut critiquer l'endroit où le ballon a atterri (ou allait atterrir, pour être plus précis), les chances que Kimmich arrive et expédie le ballon dans la lucarne du pied faible sur une volée sont ridiculement faibles.

    En conclusion, Bellingham est-il responsable ? Pas vraiment, mais cela reste un autre moment difficile de sa première saison à l'étranger.

    Quansah sauve Leverkusen dans les dernières minutes

    Le Bayer Leverkusen a fait son retour dans le championnat national après avoir éliminé l'Olympiacos lors des barrages de la Ligue des champions, se qualifiant ainsi pour les huitièmes de finale contre Arsenal. Mais avant de pouvoir se concentrer sur les Gunners, il doit remettre sa campagne en Bundesliga sur les rails.

    L'équipe de Kasper Hjulmand est tombée à la sixième place du classement après avoir remporté une seule victoire lors de ses quatre derniers matchs, dont un match nul 1-1 à domicile contre Mayence samedi. Frustré par la ténacité de ses visiteurs, Leverkusen a pris du retard en milieu de seconde période sur un but de Sheraldo Becker, et semblait se diriger vers une nouvelle défaite. Cependant, l'ancien défenseur de Liverpool Jarell Quansah s'est improvisé attaquant dans les dernières minutes du match et a égalisé à deux minutes de la fin, en glissant devant le premier poteau pour convertir une passe en retrait de Christian Kofane.

    Il s'agissait du quatrième but de Quansah pour Leverkusen depuis son arrivée en provenance de Liverpool l'été dernier. Compte tenu de la forte concurrence pour les places dans l'équipe de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde, l'international anglais, qui compte une sélection, ne nuit pas à ses chances d'obtenir une place en montrant sa menace dans les deux surfaces.

    « Nous n'avons pas eu assez d'énergie, pas assez d'intensité », a déclaré Quansah aux chaînes du club de Leverkusen. « Ce n'est pas la fin du monde, nous devons garder cela à l'esprit. Il reste encore beaucoup de matchs et des mois importants à venir. Nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions, bien sûr. Et pour cela, nous devons gagner des matchs, c'est tout ce qui compte à la fin de la saison. »

    Nwaneri offre la victoire à Marseille en fin de match

    Le prêt d'Ethan Nwaneri par Arsenal au Marseille n'a pas encore porté ses fruits. Il a débuté sa carrière à l'OM en marquant lors de son premier match, remporté 3-1 contre Lens, prétendant au titre de Ligue 1, mais n'a joué qu'une heure lors d'un seul des six matchs suivants. Le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi et les turbulences générales qui secouent Marseille n'ont pas arrangé les choses.

    Mais dimanche a peut-être marqué un tournant dans le parcours de Nwaneri en France. Il est entré en jeu à 27 minutes de la fin du match à domicile contre Lyon, alors que le score était de 1-1. Bien que les visiteurs aient repris l'avantage peu après l'entrée en jeu de l'Anglais, Pierre-Emerick Aubameyang a égalisé pour l'OM dans les dernières minutes.

    Puis, lors d'une dernière attaque fulgurante, Nwaneri s'est échappé sur la gauche et a offert le ballon sur un plateau à son ancien coéquipier d'Arsenal Aubameyang, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets, déclenchant la folie au Stade Vélodrome.

    Ce résultat permet à Marseille de se rapprocher à deux points de Lyon, troisième, dernière place qualificative pour la Ligue des champions en Ligue 1.

    Sterling en difficulté lors de son deuxième match avec Feyenoord

    On peut dire sans se tromper que Raheem Sterling ressent encore les effets de son éviction de l'équipe première de Chelsea lors de la première moitié de la saison 2025-26, qui faisait suite à une année décevante en prêt à Arsenal. L'ailier a trouvé un nouveau foyer à Rotterdam avec le Feyenoord de Robin van Persie, qui occupe la deuxième place de l'Eredivisie, mais qui compte 17 points de retard sur le leader incontesté, le PSV. Si le rêve du titre est pratiquement inaccessible, le club peut encore décrocher une qualification automatique pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

    Il devra toutefois se ressaisir. Sterling a fait ses débuts en tant que remplaçant la semaine dernière lors de la victoire peu convaincante 2-1 du Feyenoord à domicile contre Telstar, qui lutte contre la relégation, et son équipe s'est inclinée 2-0 contre Twente lors de son deuxième match dimanche.

    L'icône anglaise a eu droit à une demi-heure de jeu - « Sterling ne peut pas jouer plus d'une demi-heure », a déclaré Van Persie après le match - alors que les visiteurs cherchaient à remonter au score après avoir encaissé un but. À son crédit, Sterling a essayé de s'impliquer dans le jeu, mais son exécution n'était pas au rendez-vous, échouant dans ses trois dribbles et ne remportant que deux de ses sept duels.

    La plupart des critiques ont visé Van Persie, les joueurs étant excusés en raison d'un supposé manque d'instructions tactiques. L'ancienne star de l'Ajax et du PSV, Kenneth Perez, a déclaré à ESPN : « C'était le chaos. Tout le monde se regardait d'un air accusateur. Personne n'était heureux. Si vous ne savez pas quoi faire et comment résoudre les problèmes, vous n'êtes pas heureux.

    J'ai eu la chance d'avoir de grands entraîneurs qui savaient mettre en œuvre leur tactique pendant les matchs. Des entraîneurs qui avaient deux ou trois scénarios en tête à l'avance. Cela vous donnait confiance sur le terrain. Feyenoord était comme un poulet sans tête. Il n'y a aucune direction depuis le banc. Il n'y a absolument aucune communication. C'était catastrophique aujourd'hui. »

    Lingard sur le point de signer un contrat sensationnel au Brésil

    Pour conclure la revue de cette semaine, nous avons quelques nouvelles concernant la dernière aventure de Jesse Lingard. Après deux années mouvementées en Corée du Sud avec le FC Séoul, le joueur formé à Manchester United s'apprête à mettre son talent au service d'un club sud-américain.

    Habitué des « Britanniques à l'étranger » hors d'Europe, Lingard s'apprête à signer un contrat avec le grand club brésilien Corinthians, ce qui lui permettra de retrouver son ancien coéquipier Memphis Depay. Les deux hommes se sont brièvement côtoyés pendant les deux années passées par le Néerlandais à Old Trafford, mais ils n'ont plus joué ensemble depuis près d'une décennie.

    À 33 ans, Lingard semble vouloir terminer sa carrière en tentant de relever le défi du pentagone de Football Manager dans la vie réelle. Pourquoi pas ?

