Brits à l'étranger : Harry Kane bat trois records lors de la victoire dans le Der Klassiker aux dépens de Jobe Bellingham, tandis que Raheem Sterling poursuit son lent démarrage avec Feyenoord, tel un « poulet sans tête »

Le football est un jeu simple. Si Harry Kane joue, il est presque certain qu'il marquera un but. Il le fait depuis plus d'une décennie maintenant, mais cette saison avec le Bayern Munich est déjà la meilleure de sa carrière sur le plan personnel.

Son doublé lors de la victoire 3-2 du Bayern contre son rival, le Borussia Dortmund, samedi dernier, a porté son total à 45 buts cette saison, dépassant son précédent record de 44 buts établi lors de sa première saison en Bavière en 2023-2024. Kane est également devenu le premier Anglais depuis le légendaire Dixie Dean à atteindre la barre des 45 buts en une saison pour un club de première division - un record qui tenait depuis 1932 - et il est l'un des quatre seuls joueurs à avoir marqué deux buts lors de quatre matchs consécutifs en Bundesliga.

Les buts de Kane au Signal-Iduna Park sont également arrivés à des moments cruciaux pour le Bayern. Nico Schlotterbeck avait donné l'avantage aux hôtes avant la mi-temps, avant que le capitaine anglais n'égalise d'une frappe bien placée à bout portant. Il a ensuite donné l'avantage 2-1 au Bayern sur penalty, et bien que Daniel Svensson ait semblé avoir ramené un point pour le BVB en fin de match, Joshua Kimmich a frappé dans les dernières minutes pour offrir la victoire aux visiteurs.

Après le match, Kimmich a exprimé son incrédulité face à la remarquable régularité de Kane. « Harry est incroyable », a déclaré le milieu de terrain. « Il marque deux buts par semaine et c'est très important pour nous d'avoir un joueur comme lui. Non seulement pour ses buts, mais aussi pour la façon dont il dirige l'équipe, dont il se met en avant et dont il veut être responsable des victoires et des résultats. C'est vraiment important pour le groupe d'avoir des joueurs comme lui. »

Kane vise encore un autre record, celui de Robert Lewandowski, qui a marqué 41 buts en une seule saison de Bundesliga. Kane en est à 30 buts avec 10 matchs à jouer et a déclaré : « Je sais que cette question va me être posée après chaque match, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je dois rester constant pendant cette période, et nous verrons à la fin du mois d'avril si c'est possible. »