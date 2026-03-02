Brits à l'étranger : Harry Kane bat trois records lors de la victoire dans le Der Klassiker aux dépens de Jobe Bellingham, tandis que Raheem Sterling poursuit son lent démarrage avec Feyenoord, tel un « poulet sans tête »

On peut dire sans se tromper que Raheem Sterling ressent encore les effets de son éviction de l'équipe première de Chelsea lors de la première moitié de la saison 2025-26, qui faisait suite à une année décevante en prêt à Arsenal. L'ailier a trouvé un nouveau foyer à Rotterdam avec le Feyenoord de Robin van Persie, qui occupe la deuxième place de l'Eredivisie, mais qui compte 17 points de retard sur le leader incontesté, le PSV. Si le rêve du titre est pratiquement inaccessible, le club peut encore décrocher une qualification automatique pour la Ligue des champions de la saison prochaine.
Il devra toutefois se ressaisir. Sterling a fait ses débuts en tant que remplaçant la semaine dernière lors de la victoire peu convaincante 2-1 du Feyenoord à domicile contre Telstar, qui lutte contre la relégation, et son équipe s'est inclinée 2-0 contre Twente lors de son deuxième match dimanche.
L'icône anglaise a eu droit à une demi-heure de jeu - « Sterling ne peut pas jouer plus d'une demi-heure », a déclaré Van Persie après le match - alors que les visiteurs cherchaient à remonter au score après avoir encaissé un but. À son crédit, Sterling a essayé de s'impliquer dans le jeu, mais son exécution n'était pas au rendez-vous, échouant dans ses trois dribbles et ne remportant que deux de ses sept duels.
La plupart des critiques ont visé Van Persie, les joueurs étant excusés en raison d'un supposé manque d'instructions tactiques. L'ancienne star de l'Ajax et du PSV, Kenneth Perez, a déclaré à ESPN : « C'était le chaos. Tout le monde se regardait d'un air accusateur. Personne n'était heureux. Si vous ne savez pas quoi faire et comment résoudre les problèmes, vous n'êtes pas heureux.
J'ai eu la chance d'avoir de grands entraîneurs qui savaient mettre en œuvre leur tactique pendant les matchs. Des entraîneurs qui avaient deux ou trois scénarios en tête à l'avance. Cela vous donnait confiance sur le terrain. Feyenoord était comme un poulet sans tête. Il n'y a aucune direction depuis le banc. Il n'y a absolument aucune communication. C'était catastrophique aujourd'hui. »