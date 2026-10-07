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Loai Mohamed
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Briser la malédiction du Brésil et l'épopée face à l'Angleterre : 10 moments inoubliables dans la carrière de Messi avec l'Argentine

FEATURES
L. Messi
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Argentine vs Bénin
Bénin
Matchs Amicaux
Argentine
Angleterre
É.-U.
Bénin

Le parcours de la Pulga avec l'Albiceleste est riche en moments forts : voici les plus marquants

Lionel Messi a tiré le rideau sur une carrière de 21 ans avec la sélection argentine, après avoir disputé son dernier match sous le maillot de l'« Albiceleste » dans la capitale Buenos Aires, au cœur d'une scène chargée d'émotion marquée par les larmes de ses coéquipiers et un immense hommage du public à leur star historique.

Messi a conclu son parcours international par une large victoire face au Bénin sur le score de trois buts à zéro, lors d'une rencontre intitulée « la dernière danse », le porteur du numéro 10 quittant la pelouse au milieu d'une gigantesque ovation populaire.

Pendant plus de deux décennies, Messi a vécu avec la sélection de son pays les émotions les plus diverses, des échecs et des déceptions jusqu'au sacre en Coupe du monde, devenant l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du football argentin.

Voici les 10 moments les plus marquants de la carrière de Messi avec l'Argentine, selon un rapport publié par le journal britannique The Sun.

  • Un départ remarquable en Coupe du monde

    Messi a disputé sa première Coupe du monde lors de la rencontre entre l'Argentine et la Serbie-et-Monténégro, au Mondial 2006.

    Malgré une entrée en jeu à la 74e minute, la jeune pépite a réussi à délivrer une passe décisive à Hernán Crespo, avant d'inscrire lui-même le sixième but de l'Argentine, devenant ainsi le plus jeune joueur argentin à marquer dans l'histoire de la Coupe du monde, à l'âge de 18 ans et 358 jours.

    La rencontre s'est soldée par une victoire de l'Argentine 6-0 et sa qualification pour les huitièmes de finale.

  • L'or des Jeux olympiques de Pékin

    Messi aurait pu ne pas disputer les Jeux olympiques de Pékin 2008 avec l'Argentine, après que le Barça a tenté de l'empêcher de voyager pour participer au tournoi.

    Mais l'intervention de Pep Guardiola, son nouvel entraîneur à l'époque, a contribué à autoriser le joueur à rejoindre la sélection olympique, où il a évolué aux côtés de Sergio Agüero, Juan Román Riquelme et Ángel Di María.

    En finale face au Nigeria, Messi a offert le but de la victoire à son coéquipier Di María, menant l'Argentine vers la médaille d'or.

  • Le Ballon d'Or du Mondial 2014

    Lors de la Coupe du monde 2014, l'Argentine a eu besoin d'un moment d'exception signé Messi face à l'Iran.

    Alors que le match se dirigeait vers un match nul et vierge, Messi a récupéré le ballon à la 91e minute, s'est infiltré vers l'intérieur avant de décocher une magnifique frappe de l'extérieur de la surface qui a terminé sa course au fond des filets.

    Ce but a contribué à la qualification de l'Argentine pour les phases à élimination directe, après que Messi eut inscrit quatre buts et remporté le trophée d'homme du match lors de quatre rencontres consécutives.

    L'Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 24 ans et, malgré la défaite en finale face à l'Allemagne, Messi a reçu le Ballon d'or du meilleur joueur du tournoi.

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  • Battre le record de Batistuta

    Le record de Gabriel Batistuta, meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine avec 56 buts, a résisté pendant 14 ans.

    Mais Messi avait rendez-vous avec ce record lors de la rencontre face aux États-Unis en Copa América, après avoir exécuté un coup franc d'une manière magistrale, logeant le ballon dans la lucarne du gardien Brad Guzan.

    Et depuis 2016, Messi a continué de gonfler son total en inscrivant 71 buts, portant son bilan global à 127 réalisations, tandis que Batistuta a reculé à la deuxième place.

  • L'Argentine sauvée d'une absence au Mondial 2018

    Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, l'Argentine était menacée de rater le tournoi pour la première fois depuis 47 ans.

    Une victoire face à l'Équateur à Quito suffisait à offrir à la sélection le billet qualificatif pour le Mondial russe, mais les locaux ont choqué l'Argentine en marquant un but après seulement 30 secondes.

    La réponse est venue de Messi, à sa manière habituelle, puisqu'il a inscrit trois buts, un triplé, pour renverser la rencontre et offrir à son pays la qualification pour la Coupe du monde 2018.

  • Mettre fin à la malédiction du Brésil et remporter la Copa América

    Les confrontations entre l'Argentine et le Brésil ont toujours été parmi les matchs de football les plus palpitants, mais la balance penchait plutôt en faveur du Brésil durant les premières années du parcours international de Messi.

    Lors des six matchs ayant opposé les deux sélections depuis l'apparition de Messi, le Brésil s'est imposé à quatre reprises et les deux équipes ont fait match nul à deux reprises, sans que l'Argentine ne décroche la moindre victoire.

    Mais Messi et ses coéquipiers ont réussi à briser cette malédiction lors de la finale de la Copa América 2021 au stade « Maracanã », après qu'Ángel Di María a inscrit l'unique but de la rencontre.

    Ce titre fut le premier trophée majeur de Messi avec la sélection A, et il a également mis fin à une longue période d'attente, tout en faisant taire les critiques dont il faisait l'objet en raison de son absence de sacre dans une grande compétition avec l'Argentine.

  • La bataille des Pays-Bas en quart de finale du Mondial 2022

    En quart de finale de la Coupe du monde 2022 face aux Pays-Bas, Messi a offert l'un de ses moments les plus controversés et les plus brillants à la fois.

    Il a été à l'origine du premier but de l'Argentine grâce à une passe exceptionnelle réalisée sans regarder vers son coéquipier Nahuel Molina, après avoir transpercé la défense néerlandaise d'une manière hors du commun.

    Et après que les Pays-Bas eurent égalisé dans les derniers instants et que le match se fut prolongé jusqu'aux tirs au but, Messi a gardé son calme et a conduit l'Argentine à la victoire 4-3 aux tirs au but, après la fin des temps réglementaire et additionnel sur un score de parité 2-2.

    Le match a également été marqué par la confrontation entre Messi et le sélectionneur des Pays-Bas, Louis van Gaal, puisqu'il a célébré devant lui à la manière de « Topo Gigio ».

    Après la rencontre, Messi s'est de nouveau retrouvé au premier plan lors de l'interview télévisée, lorsqu'il a adressé sa célèbre réplique à l'attaquant néerlandais Wout Weghorst : « Qu'est-ce que tu regardes, idiot ? ».

  • Le tournant face au Mexique et à la Croatie

    L'Argentine a abordé la Coupe du monde 2022 avec une défaite choc face à l'Arabie saoudite, se retrouvant menacée d'une élimination précoce dès la phase de groupes.

    Face au Mexique, la sélection argentine avait besoin de la victoire pour éviter une véritable crise, mais le match est resté fermé jusqu'à la 64e minute.

    C'est alors que Messi a reçu une passe de Di María, et il ne lui a fallu qu'une seule touche de balle avant de décocher une puissante frappe au ras du sol depuis l'extérieur de la surface, qui a trouvé le fond des filets.

    L'Argentine s'est ensuite transformée, passant du statut de sélection en difficulté à celui de championne du monde.

    En demi-finale face à la Croatie, Messi a signé l'une de ses plus belles actions individuelles, lorsqu'il a pris le dessus sur Joško Gvardiol le long de la ligne de touche, avant de délivrer la balle à Julián Álvarez qui a inscrit le troisième but et scellé la qualification de l'Argentine pour la finale.

  • Messi et Mbappé dans une finale de rêve

    La finale de la Coupe du monde 2022 a représenté le rendez-vous que Messi attendait depuis longtemps pour décrocher le plus précieux de ses titres.

    Face à la France, Messi a inscrit deux buts, mais Kylian Mbappé a répliqué avec force en marquant trois buts, offrant à la rencontre l'une des fins les plus palpitantes de l'histoire de la Coupe du monde.

    Messi et Mbappé ont tous deux converti leur tir au but, avant que l'Argentine ne scelle le titre grâce au brio d'Emiliano Martínez lors de la séance des tirs au but.

    Après quatre désillusions précédentes dans les grands tournois, Messi a enfin pu soulever la Coupe du monde, réalisant ce rêve si longtemps attendu et se hissant au même rang que celui qu'occupait Maradona dans l'histoire du football argentin.

  • La nuit légendaire de l'Angleterre

    L'une des rivalités les plus célèbres du football mondial s'est ravivée lors du duel entre l'Argentine et l'Angleterre à la Coupe du monde 2026.

    Avant le match, les tribunes ont connu une atmosphère électrique, les clameurs du public argentin ayant couvert l'hymne anglais.

    L'Angleterre a ouvert le score par l'intermédiaire d'Anthony Gordon, mais Messi, malgré ses 39 ans, a joué un rôle décisif au cœur de la rencontre.

    La star argentine a délivré deux passes décisives : la première pour Enzo Fernández, qui a égalisé à cinq minutes de la fin, et la seconde d'une passe du pied droit à Lautaro Martínez, qui a marqué de la tête.

    Messi a ainsi porté son total à 12 passes décisives dans l'histoire de ses participations à la Coupe du monde, continuant de pulvériser les records, et a conduit l'Argentine à une deuxième finale consécutive.

    Même si le parcours de l'Argentine s'est achevé sur une défaite face à l'Espagne en finale, la victoire de Messi contre l'Angleterre lors de son avant-dernier match avec la sélection a offert à sa carrière internationale un autre moment inoubliable, lui qui a continué d'asseoir son héritage parmi les plus grands joueurs de l'histoire de l'Argentine.