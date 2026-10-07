Lionel Messi a tiré le rideau sur une carrière de 21 ans avec la sélection argentine, après avoir disputé son dernier match sous le maillot de l'« Albiceleste » dans la capitale Buenos Aires, au cœur d'une scène chargée d'émotion marquée par les larmes de ses coéquipiers et un immense hommage du public à leur star historique.

Messi a conclu son parcours international par une large victoire face au Bénin sur le score de trois buts à zéro, lors d'une rencontre intitulée « la dernière danse », le porteur du numéro 10 quittant la pelouse au milieu d'une gigantesque ovation populaire.

Pendant plus de deux décennies, Messi a vécu avec la sélection de son pays les émotions les plus diverses, des échecs et des déceptions jusqu'au sacre en Coupe du monde, devenant l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire du football argentin.

Voici les 10 moments les plus marquants de la carrière de Messi avec l'Argentine, selon un rapport publié par le journal britannique The Sun.