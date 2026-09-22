Dans ces cas-là, l’entraîneur est le premier responsable, mais il ne peut pas être le seul. L’équipe a été mal construite et, dans certains secteurs, il manque des alternatives aux titulaires. La campagne de recrutement estivale, au cours de laquelle sont arrivés Tielemans, Santos et Baleba (qu’on n’a pas encore vu en raison d’un problème à la cheville), a coûté au total 150 millions de livres sterling, soit moins de la moitié de ce qu’ont dépensé Tottenham (315 millions de livres sterling) et Chelsea (348 millions de livres sterling), et un tiers de ce qu’a investi City (451 millions de livres sterling). Liverpool (227 millions de livres sterling) et Arsenal (195 millions de livres sterling) ont également davantage dépensé que United, tout comme les promus Ipswich (190 millions de livres sterling) et Hull City (151 millions de livres sterling).



