Sept matches cette saison, seulement deux victoires. L’effet Carrick est déjà terminé pour Manchester United, qui n’a pas changé d’un iota par rapport à la saison dernière. Toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes problèmes, ce n’est pas un hasard si les résultats restent irréguliers. En Premier League, il n’a gagné qu’une seule fois, le 30 août contre Ipswich Town, avec deux défaites et deux matches nuls, le dernier samedi contre Fulham. En Ligue des champions, il y a bien eu un succès convaincant 4-0, mais l’adversaire, le Sabah Bakou, n’a certainement rien d’irrésistible.
#BringAmorimBack : Manchester United en crise, les supporters veulent le retour d’Amorim. L’hypothèse Conte à la place de Carrick existe
CARRICK SOUS LE FEU DES CRITIQUES
De retour en championnat, 5 points en 5 matches constituent le pire bilan des Red Devils depuis la création de la Premier League. Il était inévitable que l’entraîneur, qui cet été, après avoir qualifié l’équipe pour la Ligue des champions, a signé jusqu’en 2028, avec une option jusqu’en 2029, se retrouve sous le feu des projecteurs. Carrick, qui en tant que joueur a tout gagné sous la direction de Ferguson et qui, comme entraîneur, a bien fait à Middlesbrough, a qualifié de ridicules vendredi, en conférence de presse, les rumeurs d’un possible licenciement, mais il est inévitablement sous surveillance.
MERCATO INSUFFISANT : DÉPENSÉ LA MOITIÉ DE TOTTENHAM
Dans ces cas-là, l’entraîneur est le premier responsable, mais il ne peut pas être le seul. L’équipe a été mal construite et, dans certains secteurs, il manque des alternatives aux titulaires. La campagne de recrutement estivale, au cours de laquelle sont arrivés Tielemans, Santos et Baleba (qu’on n’a pas encore vu en raison d’un problème à la cheville), a coûté au total 150 millions de livres sterling, soit moins de la moitié de ce qu’ont dépensé Tottenham (315 millions de livres sterling) et Chelsea (348 millions de livres sterling), et un tiers de ce qu’a investi City (451 millions de livres sterling). Liverpool (227 millions de livres sterling) et Arsenal (195 millions de livres sterling) ont également davantage dépensé que United, tout comme les promus Ipswich (190 millions de livres sterling) et Hull City (151 millions de livres sterling).
Effectif incomplet
La mauvaise gestion des Glazer et les coupes budgétaires de Ratcliffe ont laissé Carrick avec un effectif qui a désespérément besoin d’être renouvelé et qui est terriblement incomplet. Shaw et Dalot, les titulaires, n’ont pas de remplaçant à la hauteur, il manque de la créativité et du leadership au milieu de terrain, en attaque tout tourne encore autour de Rashford, de retour de son prêt au Barcelone, qui doit jouer pour justifier un salaire de 325 000 livres sterling par semaine. En plus, il manque un joueur capable de marquer avec régularité, malgré la présence de Cunha, Sesko et Zirkzee.
Les noms pour le banc
Carrick jouera son avenir lors des trois prochains matches : après la trêve internationale, Manchester United affrontera, dans l’ordre, Tottenham en championnat, l’Atlético de Madrid en Ligue des champions puis Leeds en Premier League. Son licenciement est loin d’être à exclure ; selon la presse anglaise, Fabian Hürzeler de Brighton et Keith Andrews de Brentford sont en course pour prendre sa place. Plus qu’Antonio Conte, qui a bien fait en Angleterre avec Chelsea (moins avec Tottenham).
Les supporters veulent à nouveau Amorim
Entre-temps, certains supporters de Manchester United aimeraient le retour de Ruben Amorim, actuellement à la tête de l’AC Milan. Sur X, plusieurs comptes, en utilisant le hashtag #BringAmorimBack, demandent au conseil d’administration du club de tenter sa chance pour le Portugais, lié à l’AC Milan par un contrat qui expire en 2029, avec une option pour une année supplémentaire jusqu’en 2030.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles