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Brighton tout proche d’un accord à six chiffres pour recruter la défenseuse de Manchester United Gabby George
Brighton cible le défenseur de United George
Selon BBC Sport, Brighton se rapproche d’un transfert à six chiffres pour recruter la défenseure de United George avant la nouvelle saison de Women's Super League. La joueuse de 29 ans a encore un an de contrat après que United a activé une option de prolongation en janvier. Au cours de ses trois années passées à Manchester United, elle a disputé plus de 50 matches et aidé le club à remporter la Women's FA Cup en 2024.
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Vidosic poursuit le renforcement estival de l’effectif
Le désir de George de bénéficier d’un temps de jeu régulier offre un coup de pouce majeur à l’ambitieux effectif de Brighton sous les ordres de Dario Vidosic. Avant de rejoindre United en 2023, George a poursuivi sa progression au centre de formation d’Everton, disputant plus de 100 matches et honorant trois sélections avec l’Angleterre. Sa vaste expérience complète les recrues estivales de Brighton, dont la capitaine de la Suisse Lia Walti et la milieu de terrain de Hammarby Emilie Joramo.
United à la recherche d’un nouvel entraîneur
Le fait que United ait donné son feu vert au départ de George coïncide avec un tournant managérial majeur après le départ de Marc Skinner. Le club a confirmé lundi que Skinner avait quitté ses fonctions d’un commun accord, tandis que les dirigeants examinent activement des candidats pour le remplacer. Cette vente apporte des fonds supplémentaires alors que United restructure son effectif dans sa recherche d’un nouveau manager afin de rester compétitif au sommet de la WSL.
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Arsenal au programme de l'ouverture de la saison
Brighton fera face à un défi de taille lorsqu’il accueillera Arsenal lors de son match d’ouverture de la WSL le dimanche 6 septembre. Cette rencontre à domicile servira de référence importante pour l’équipe de Vidosic après sa septième place obtenue la saison dernière. Pendant ce temps, George espère finaliser son transfert rapidement afin de s’intégrer aux plans tactiques avant un calendrier national exigeant.
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