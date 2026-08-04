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Manchester United Women v Liverpool Women - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Brighton tout proche d’un accord à six chiffres pour recruter la défenseuse de Manchester United Gabby George

G. George
Brighton & Hove Albion Women
Manchester United Women
WSL Série printemps

Brighton & Hove Albion est sur le point de conclure un accord pour recruter la défenseure de Manchester United Gabby George contre une indemnité à six chiffres avant la nouvelle saison de Women's Super League. La joueuse de 29 ans entame la dernière année de son contrat après que United a activé une clause de prolongation en janvier, la latérale polyvalente étant désireuse d'obtenir un temps de jeu régulier en équipe première.

  • Brighton cible le défenseur de United George

    Selon BBC Sport, Brighton se rapproche d’un transfert à six chiffres pour recruter la défenseure de United George avant la nouvelle saison de Women's Super League. La joueuse de 29 ans a encore un an de contrat après que United a activé une option de prolongation en janvier. Au cours de ses trois années passées à Manchester United, elle a disputé plus de 50 matches et aidé le club à remporter la Women's FA Cup en 2024.



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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Vidosic poursuit le renforcement estival de l’effectif

    Le désir de George de bénéficier d’un temps de jeu régulier offre un coup de pouce majeur à l’ambitieux effectif de Brighton sous les ordres de Dario Vidosic. Avant de rejoindre United en 2023, George a poursuivi sa progression au centre de formation d’Everton, disputant plus de 100 matches et honorant trois sélections avec l’Angleterre. Sa vaste expérience complète les recrues estivales de Brighton, dont la capitaine de la Suisse Lia Walti et la milieu de terrain de Hammarby Emilie Joramo.

  • United à la recherche d’un nouvel entraîneur

    Le fait que United ait donné son feu vert au départ de George coïncide avec un tournant managérial majeur après le départ de Marc Skinner. Le club a confirmé lundi que Skinner avait quitté ses fonctions d’un commun accord, tandis que les dirigeants examinent activement des candidats pour le remplacer. Cette vente apporte des fonds supplémentaires alors que United restructure son effectif dans sa recherche d’un nouveau manager afin de rester compétitif au sommet de la WSL.

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  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Arsenal au programme de l'ouverture de la saison

    Brighton fera face à un défi de taille lorsqu’il accueillera Arsenal lors de son match d’ouverture de la WSL le dimanche 6 septembre. Cette rencontre à domicile servira de référence importante pour l’équipe de Vidosic après sa septième place obtenue la saison dernière. Pendant ce temps, George espère finaliser son transfert rapidement afin de s’intégrer aux plans tactiques avant un calendrier national exigeant.