Selon BBC Sport, Brighton se rapproche d’un transfert à six chiffres pour recruter la défenseure de United George avant la nouvelle saison de Women's Super League. La joueuse de 29 ans a encore un an de contrat après que United a activé une option de prolongation en janvier. Au cours de ses trois années passées à Manchester United, elle a disputé plus de 50 matches et aidé le club à remporter la Women's FA Cup en 2024.







