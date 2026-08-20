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Brighton tenu en échec par Tromso, les Seagulls n’ayant pas réussi à faire sauter le verrou en Ligue Europa Conférence
Disette offensive dans le cercle arctique
Brighton s’est montré frustré par une nuit froide à près de 320 km au nord du cercle polaire arctique, sans parvenir à capitaliser sur son écrasante supériorité statistique. Malgré 25 tirs contre cinq pour Tromso et 68 % de possession, le club anglais n’a pas trouvé le chemin des filets.
Les visiteurs étaient privés de plusieurs éléments importants pour cette escapade européenne. Carlos Baleba et Yankuba Minteh, tous deux au cœur d’importantes spéculations sur le marché des transferts impliquant respectivement Manchester United et Liverpool, étaient indisponibles en raison d’une blessure. Sans leur étincelle créative, l’attaque de Brighton a souvent semblé prévisible, peinant à déstabiliser une équipe de Tromso heureuse de rester regroupée derrière et d’absorber la pression.
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Des frayeurs en contre pour Albion
Si Brighton a dominé la possession, Tromso s’est montré dangereux en contre et a sans doute eu les meilleures occasions individuelles du match. La stratégie des locaux, qui consistait à exploiter la ligne défensive haute de Brighton, a failli payer à deux reprises en seconde période. Heine Larsen est parvenu à déjouer le piège du hors-jeu et s’est retrouvé en un contre un face à Bart Verbruggen, avant de voir sa tentative repoussée par le corps du gardien.
Malgré sa domination dans la rencontre, Brighton est resté frustré, le gardien de Tromso Jakob Haugaard réalisant deux brillants arrêts en première période pour détourner une frappe rasante de Georginio Rutter puis une volée d’Ibrahim Osman. Les locaux ont toutefois eu une dernière occasion d’arracher la victoire quand Isak Vadebu a percé la ligne haute de Brighton à cinq minutes du terme, avant de croiser trop sa frappe alors qu’il se retrouvait seul face au but.
Débuts et jalons défensifs
Le match a marqué un cap pour Luka Vuskovic, qui a connu sa première titularisation en compétition avec le club après son transfert record de 46 M£ en provenance de Tottenham. Le jeune défenseur a vécu une soirée relativement maîtrisée, même s’il a été averti en seconde période pour avoir tiré le maillot de manière cynique afin de stopper une contre-attaque. Brighton a également offert des débuts à la recrue estivale Zadok Yohanna.
Brighton, qui ne dispute que sa deuxième campagne européenne après avoir atteint les huitièmes de finale de la Ligue Europa en 2024, recevra Tromso à l’Amex Stadium pour le match retour jeudi prochain.
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L’attention se tourne vers le match d’ouverture de la Premier League
Avant que le match retour n’ait lieu, Hurzeler doit se concentrer sur le début de la saison de Premier League. Brighton reçoit Aston Villa dimanche, un match qui exigera un niveau d’intensité et de précision supérieur à celui affiché en Norvège.
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