Brighton s’est montré frustré par une nuit froide à près de 320 km au nord du cercle polaire arctique, sans parvenir à capitaliser sur son écrasante supériorité statistique. Malgré 25 tirs contre cinq pour Tromso et 68 % de possession, le club anglais n’a pas trouvé le chemin des filets.

Les visiteurs étaient privés de plusieurs éléments importants pour cette escapade européenne. Carlos Baleba et Yankuba Minteh, tous deux au cœur d’importantes spéculations sur le marché des transferts impliquant respectivement Manchester United et Liverpool, étaient indisponibles en raison d’une blessure. Sans leur étincelle créative, l’attaque de Brighton a souvent semblé prévisible, peinant à déstabiliser une équipe de Tromso heureuse de rester regroupée derrière et d’absorber la pression.