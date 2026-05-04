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Brighton sécurise l’avenir de Fabian Hurzeler : l’entraîneur des Seagulls signe un nouveau contrat à long terme, alors que le club lutte pour une place en Europe
Engagement en faveur du projet Hurzeler
Selon Sky Sport, Brighton aurait conclu un nouvel accord à long terme avec Hurzeler, soulignant ainsi l’engagement sans faille du club envers le projet mené à l’Amex Stadium. Cet accord récompense le jeune entraîneur pour la stabilité et l’identité tactique qu’il a apportées au club.
Arrivé à l’été 2024 avec la réputation d’être l’un des entraîneurs européens les plus prometteurs, l’ancien coach de St. Pauli voit ainsi sa progression récompensée. Son contrat courant initialement jusqu’en 2027, ce renouvellement anticipé traduit la confiance totale du board des Seagulls et leur volonté d’assurer la stabilité à long terme.
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Les négociations ont rapidement abouti
Bien que les autres cadors européens s’intéressent régulièrement aux talents de Brighton – sur le terrain comme en coulisses –, le club a agi promptement pour dissiper toute incertitude. Tout a déjà été négocié entre Hurzeler et le club de Premier League, et la signature officielle devrait intervenir sous peu pour entériner l’accord.
La rapidité des négociations témoigne du respect mutuel entre les parties. Hurzeler a trouvé un environnement correspondant à son style de jeu progressiste, tandis que la direction de Brighton voit en l’Allemand la figure de proue idéale pour conserver son statut de l’un des clubs les mieux gérés d’Angleterre.
En quête d'une qualification européenne
L’annonce de la prolongation de contrat intervient à un moment crucial de la saison. Actuellement huitième de Premier League après 35 journées, Brighton lutte pour décrocher une place en coupe d’Europe la saison prochaine. La confirmation de l’avenir de Hurzeler est perçue comme un coup de pouce stratégique pour les joueurs comme pour les supporters à l’approche de la ligne d’arrivée.
Depuis qu’il a succédé à Roberto De Zerbi, l’Allemand a su préserver les « Seagulls » dans la première partie du classement malgré l’âpreté de la Premier League. Sa faculté à intégrer des jeunes talents tout en maintenant une philosophie tactique cohérente caractérise son mandat jusqu’ici.
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Le plus jeune entraîneur permanent de l’histoire de la Premier League
À seulement 33 ans, Hurzeler demeure le plus jeune entraîneur principal de l’histoire de la Premier League. Son ascension a été fulgurante : il est passé de la deuxième division allemande au championnat le plus suivi au monde, grâce à une transition en douceur et à une grande maturité tactique.
En le liant à un contrat plus long, Brighton se protège contre d’éventuels prétendants tout en lui offrant une plateforme pour bâtir un héritage durable. Alors que l’annonce officielle approche, tous les regards se tournent à nouveau vers le terrain : les Seagulls visent une nouvelle qualification pour une compétition européenne prestigieuse.