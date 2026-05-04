Brighton sécurise l’avenir de Fabian Hurzeler : l’entraîneur des Seagulls signe un nouveau contrat à long terme, alors que le club lutte pour une place en Europe

Selon Sky Sport, Brighton aurait conclu un nouvel accord à long terme avec Hurzeler, soulignant ainsi l’engagement sans faille du club envers le projet mené à l’Amex Stadium. Cet accord récompense le jeune entraîneur pour la stabilité et l’identité tactique qu’il a apportées au club.

Arrivé à l’été 2024 avec la réputation d’être l’un des entraîneurs européens les plus prometteurs, l’ancien coach de St. Pauli voit ainsi sa progression récompensée. Son contrat courant initialement jusqu’en 2027, ce renouvellement anticipé traduit la confiance totale du board des Seagulls et leur volonté d’assurer la stabilité à long terme.