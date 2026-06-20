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Brighton s’apprête à activer la clause libératoire de 6 millions d’euros d’un défenseur central, après que ce dernier a mené son club italien en Serie A en tant que capitaine
Brighton passe rapidement à l’action pour recruter un défenseur autrichien.
Selon Gianluca Di Marzio, Brighton aurait fait de Svoboda sa priorité défensive et serait prêt à finaliser l’arrivée du capitaine de l’équipe promue. Les Seagulls s’apprêtent à verser la clause libératoire de 6 millions d’euros pour recruter le joueur de 27 ans.
L’arrière central tchèque a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives, des performances qui ont largement contribué à la première place de son équipe en Serie B et à sa promotion immédiate vers l’élite, après la déception de la relégation en 2024-2025.
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Le Venezia perd son leader dans la course à la promotion.
Le départ de Svoboda constitue un coup dur pour Venise. Pilier de la défense et leader charismatique dans le vestiaire, le défenseur tchèque laissera un vide dans l’effectif de Giovanni Stroppa, alors que le club se prépare à affronter les rigueurs de la Serie A.
Les Arancioneroverdi devraient donc s’activer dès maintenant sur le marché des transferts pour lui trouver un successeur. Selon les premières informations, une vague de nouvelles recrues est attendue dès lundi prochain afin de renforcer l’effectif et de compenser cette perte médiatisée.
Svoboda opte pour l’aventure en Premier League
Séduit par l’attrait de la Premier League, Svoboda a préféré Brighton malgré des courtisans en Bundesliga.
Courtisé aussi par le Hambourg SV et le Borussia Mönchengladbach, il a finalement été séduit par le projet sportif de l’Amex Stadium.
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Brighton renforce son effectif en vue de la campagne européenne
Brighton souhaite renforcer son effectif après avoir terminé huitième la saison dernière. Ce classement lui a ouvert les portes de la Ligue des conférences de l’UEFA, et le club entend désormais se renforcer pour répondre à ses engagements nationaux et continentaux.
Il s’agira de la deuxième participation des Seagulls à une compétition européenne, après leurs débuts en Ligue Europa lors de la saison 2023-2024, où ils avaient brillamment franchi la phase de groupes avant d’être éliminés en huitièmes de finale par l’AS Rome.