Brighton s’apprête à activer la clause libératoire de 6 millions d’euros d’un défenseur central, après que ce dernier a mené son club italien en Serie A en tant que capitaine

Selon Gianluca Di Marzio, Brighton aurait fait de Svoboda sa priorité défensive et serait prêt à finaliser l’arrivée du capitaine de l’équipe promue. Les Seagulls s’apprêtent à verser la clause libératoire de 6 millions d’euros pour recruter le joueur de 27 ans.

L’arrière central tchèque a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives, des performances qui ont largement contribué à la première place de son équipe en Serie B et à sa promotion immédiate vers l’élite, après la déception de la relégation en 2024-2025.