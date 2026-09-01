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Moataz Elgammal

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Brighton parvient rapidement à un accord le jour de la date limite pour signer l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Chema Andrés

Mercato
C. Andres
Brighton
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Brighton a trouvé un accord verbal pour recruter l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Chema Andrés en provenance du VfB Stuttgart, lors du dernier jour du mercato. Les deux clubs ont avancé rapidement pour finaliser un transfert lucratif du talentueux espoir, qui se prépare désormais à se déplacer pour passer sa visite médicale avant la fermeture officielle du mercato, mettant fin aux spéculations sur un retour en Espagne.

  • Brighton boucle un transfert de dernière minute

    Selon Sky Sport Germany, Brighton & Hove Albion a trouvé un accord avec Stuttgart pour recruter Andrés. Le transfert coûtera jusqu’à 23 millions d’euros au club de Premier League, bonus divers et clause de revente compris. Les négociations ont progressé extrêmement vite aujourd’hui, prenant beaucoup de monde par surprise en ce jour de clôture du mercato.

    Andrés se prépare déjà à passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée. Le milieu de terrain avait initialement rejoint Stuttgart en provenance du Real Madrid Castilla l’été dernier pour seulement 3 M€, ce qui signifie que le club de Bundesliga est sur le point de réaliser un bénéfice significatif sur son investissement initial après une seule saison complète.


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    Le Real Madrid refuse d’activer la clause de rachat

    Le Real Madrid avait la possibilité de faire revenir Andrés en activant une clause de rachat de 15 M€. Cependant, le géant espagnol a choisi de ne pas lever cette option lors de ce mercato, laissant à Brighton une voie dégagée pour s’attacher ses services.

    Malgré une forte concurrence au milieu de terrain de la part d’Atakan Karazor, Andrés a disputé 25 matches de Bundesliga la saison dernière et inscrit trois buts. Sa progression rapide sous les ordres de l’entraîneur Sebastian Hoeneß a attiré l’attention de plusieurs grands clubs à travers l’Europe.

    L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, suivait Andrés de près, mais le club a finalement décidé qu’il avait besoin de renforts défensifs plus immédiats, renonçant à l’occasion de faire revenir le joueur au Santiago Bernabeu.

  • Andrés évoque ses options pour l’avenir

    Avant que son transfert à Brighton ne se concrétise, Andrés avait souvent été interrogé sur son avenir à long terme et sur un possible retour à Madrid. Évoquant les spéculations persistantes autour de sa carrière, Andrés a conservé une position professionnelle concernant ses options.

    « C’est une décision que le club doit prendre ; je serais ravi de revenir à Madrid, mais pour l’instant, cela ne me préoccupe pas. Je suis très heureux à Stuttgart. J’ai dit à mon agent que je ne voulais rien savoir à ce sujet. Le moment venu, nous en parlerons et nous verrons quelles options nous avons », a déclaré Andrés. Ces options l’ont désormais conduit loin de l’Allemagne et de l’Espagne, alors qu’il se prépare à se tester dans l’environnement exigeant de la Premier League.

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    Quelle suite pour Brighton et Andrés ?

    Brighton doit désormais se dépêcher de finaliser les formalités administratives nécessaires et les examens médicaux avant l’expiration de la date limite du mercato. Une fois la signature officiellement confirmée, l’entraîneur principal Fabian Hürzeler cherchera à intégrer Andrés à l’équipe première immédiatement. Le Real Madrid continuera de suivre sa progression en Angleterre, alors qu’il conserverait, selon les informations disponibles, une autre possibilité d’activer une future clause de rachat l’été prochain.