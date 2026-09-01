Selon Sky Sport Germany, Brighton & Hove Albion a trouvé un accord avec Stuttgart pour recruter Andrés. Le transfert coûtera jusqu’à 23 millions d’euros au club de Premier League, bonus divers et clause de revente compris. Les négociations ont progressé extrêmement vite aujourd’hui, prenant beaucoup de monde par surprise en ce jour de clôture du mercato.

Andrés se prépare déjà à passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée. Le milieu de terrain avait initialement rejoint Stuttgart en provenance du Real Madrid Castilla l’été dernier pour seulement 3 M€, ce qui signifie que le club de Bundesliga est sur le point de réaliser un bénéfice significatif sur son investissement initial après une seule saison complète.



