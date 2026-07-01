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Brighton et Tottenham ont conclu un accord de 50 millions de livres sterling pour le défenseur Luka Vuskovic, les Spurs conservant une clause de réexploitation
Un talent prodigieux s’apprête à rejoindre Brighton
Selon The Athletic, Brighton a mené des négociations énergiques pour s’attacher les services de l’un des talents défensifs les plus prometteurs d’Europe, en s’accordant avec Tottenham sur un montant important pour le transfert de Vuskovic. Le contrat prévoit un versement initial de 46 millions de livres sterling, auquel s’ajouteront éventuellement des clauses supplémentaires pouvant porter le montant total de la transaction à 50 millions de livres sterling. Le jeune joueur est actuellement en sélection croate pour la Coupe du monde, où il se prépare à un match décisif contre le Portugal.
Malgré l’investissement colossal consenti par Brighton, Tottenham a pris soin de protéger ses intérêts à long terme : le club londonien conservera une clause de 20 % sur toute revente future, ainsi que des droits de préemption en cas de cession ultérieure. Vuskovic effectuera une visite médicale officielle une fois la campagne croate terminée, finalisant un transfert qui représente déjà une plus-value substantielle pour les Spurs sur un joueur qui n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première.
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Accord stratégique entre deux rivaux de la Premier League
Le transfert de Vuskovic n’est pas la première transaction conclue entre Tottenham et Brighton au cours de ce mercato. Les deux clubs ont récemment négocié un accord de 52 millions de livres sterling qui a permis à Jan Paul van Hecke de faire le chemin inverse, quittant la côte sud pour le nord de Londres. Ce dernier accord s’inscrit dans la continuité des échanges entre ces deux clubs de Premier League, qui remanient leurs effectifs respectifs en vue de la saison à venir.
Pour Brighton, cette acquisition suit l’arrivée de Pascal Struijk en provenance de Leeds United et traduit une refonte globale de ses options défensives. Les Seagulls avaient déjà vu une offre de 30 millions de livres sterling rejetée début juin, mais ils sont restés déterminés. Leur volonté de porter la proposition à 50 millions de livres sterling souligne l’estime dans laquelle ils tiennent le potentiel du jeune international croate au sein de leur système de jeu axé sur la circulation du ballon.
Les raisons qui ont poussé Tottenham à procéder à cette vente
Bien que Vuskovic soit considéré comme un défenseur au potentiel énorme, Tottenham a autorisé son transfert, principalement en raison de la profondeur de son effectif. Les Spurs alignent déjà Micky van de Ven, Cristian Romero, Radu Dragusin, Kevin Danso et Marco Senesi au poste de défenseur central. L’arrivée de Van Hecke a confirmé que le club ne pouvait pas garantir à Vuskovic le temps de jeu régulier dont il a besoin pour progresser.
Vuskovic avait initialement accepté de rejoindre Tottenham en provenance du Hajduk Split pour 12 millions de livres sterling en septembre 2023, mais le transfert n’a été officialisé qu’à ses 18 ans. Après avoir passé la saison dernière en prêt en Bundesliga à Hambourg, où il a impressionné en disputant 30 matches et en marquant six buts, sa cote a considérablement grimpé. Ce transfert représente un gain financier substantiel pour les Spurs, qui ont ainsi quadruplé leur investissement initial.
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Une nouvelle ère s’ouvre pour la défense de Brighton
L’arrivée de Vuskovic doit apporter à Brighton une présence défensive moderne et imposante pour les années à venir. Réputé pour son jeu de tête et sa capacité à marquer sur coups de pied arrêtés, le défenseur correspond au profil de joueur complet que le club a su valoriser ces dernières saisons. Après sa huitième place en Premier League, Brighton disputera la Ligue des conférences de l’UEFA la saison prochaine, ce qui rend l’arrivée de Vuskovic cruciale pour sa première campagne européenne. Le transfert étant désormais officialisé, tous les regards se tournent vers ses performances sur la scène internationale avant qu’il ne rejoigne ses nouveaux coéquipiers pour la préparation estivale.