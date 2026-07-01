Selon The Athletic, Brighton a mené des négociations énergiques pour s’attacher les services de l’un des talents défensifs les plus prometteurs d’Europe, en s’accordant avec Tottenham sur un montant important pour le transfert de Vuskovic. Le contrat prévoit un versement initial de 46 millions de livres sterling, auquel s’ajouteront éventuellement des clauses supplémentaires pouvant porter le montant total de la transaction à 50 millions de livres sterling. Le jeune joueur est actuellement en sélection croate pour la Coupe du monde, où il se prépare à un match décisif contre le Portugal.

Malgré l’investissement colossal consenti par Brighton, Tottenham a pris soin de protéger ses intérêts à long terme : le club londonien conservera une clause de 20 % sur toute revente future, ainsi que des droits de préemption en cas de cession ultérieure. Vuskovic effectuera une visite médicale officielle une fois la campagne croate terminée, finalisant un transfert qui représente déjà une plus-value substantielle pour les Spurs sur un joueur qui n’a jamais disputé le moindre match avec l’équipe première.



