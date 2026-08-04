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Brighton est sur le point de conclure un accord à six chiffres pour recruter la défenseuse de Manchester United Gabby George
Brighton cible le défenseur de United George
Selon BBC Sport, Brighton se rapproche d’un transfert à six chiffres pour recruter la défenseure de United George avant la nouvelle saison de Women's Super League. Âgée de 29 ans, elle a encore un an de contrat après que United a activé une option de prolongation en janvier. Au cours de ses trois années passées à Manchester United, elle a disputé plus de 50 matches et a aidé le club à remporter la Women's FA Cup en 2024.
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Vidosic poursuit le renforcement de l’effectif cet été
Le désir de George de bénéficier d’un temps de jeu régulier offre un coup de pouce majeur à l’ambitieux effectif de Brighton sous les ordres de Dario Vidosic. Avant de rejoindre United en 2023, George a gravi les échelons au centre de formation d’Everton, disputant plus de 100 matches et obtenant trois sélections avec l’Angleterre. Sa vaste expérience vient compléter les recrues estivales de Brighton, dont la capitaine de la Suisse Lia Walti et la milieu de terrain d’Hammarby Emilie Joramo.
Manchester United à la recherche d’un nouvel entraîneur
Le fait que United donne son feu vert au départ de George coïncide avec une transition managériale cruciale après le départ de Marc Skinner. Le club a confirmé lundi que Skinner avait quitté son poste d’un commun accord, tandis que les dirigeants évaluent activement des candidats pour le remplacer. Cette vente apporte des fonds supplémentaires alors que United restructure son effectif pendant sa recherche d’un nouvel entraîneur afin de rester compétitif au sommet de la WSL.
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Arsenal, premier test avant l’ouverture de la saison
Brighton sera confronté à un défi de taille lorsqu’il recevra Arsenal lors de son match d’ouverture de WSL le dimanche 6 septembre. Cette rencontre à domicile constitue un repère important pour l’équipe de Vidosic après une septième place la saison dernière. Pendant ce temps, George espère finaliser rapidement son transfert afin de s’intégrer aux plans tactiques avant un calendrier national exigeant.
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