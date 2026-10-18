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Brighton & Hove Albion v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

Brighton : Diego Gomez marque un but fou depuis la ligne médiane et son équipe surclasse Crystal Palace

D. Gomez
Brighton
Crystal Palace
Brighton vs Crystal Palace
Premier League

Le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Diego Gomez a laissé le monde du football bouche bée en inscrivant un but sensationnel de loin lors d’une entame de match tonitruante contre Crystal Palace. L’international paraguayen a vu que le gardien adverse était mal placé et a réussi un lob parfait depuis la ligne médiane, stupéfiant l’Amex Stadium.

  • Un moment de pure audace à l’Amex

    Les supporters de Brighton & Hove Albion présents à l’Amex Stadium ont assisté dimanche à un moment historique en Premier League. Dès le début du derby face au rival Crystal Palace, Gomez a inscrit un but exceptionnel depuis la ligne médiane, un geste dont on parlera encore pendant des années.

    La prouesse technique était remarquable : après avoir reçu une passe d’Oliver Boscagli à la suite d’une perte de balle d’Adam Wharton, le milieu de terrain n’a eu besoin que d’une touche pour se mettre en position. Il s’est retourné, a repéré le gardien de Palace, Walter Benitez, très avancé, puis a décoché une frappe puissante et parfaitement dosée de 51 mètres.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CRYSTAL PALACEAFP

    Un but statistiquement significatif pour Gomez

    Au-delà de la beauté du but, les statistiques montrent à quel point un tel exploit est rare dans l’élite anglaise. Le tir de Gomez, décoché à 51 mètres, est officiellement le but inscrit de la plus longue distance en Premier League depuis près de dix ans. Il faut remonter à novembre 2017, lorsque Wayne Rooney avait marqué de 58 mètres pour Everton contre West Ham United, pour trouver un but inscrit de plus loin.

    Ce geste spectaculaire a permis à Gomez d’inscrire son premier but de la saison, après avoir déjà délivré deux passes décisives pour l’équipe de Fabian Hurzeler. Le milieu droit paraguayen s’est imposé comme un joueur clé de Brighton depuis son arrivée en janvier en provenance de l’Inter Miami, club de MLS. Il compte 12 buts en 66 matches.

  • Brighton frappe trois fois sans pitié

    La frappe spectaculaire depuis la ligne médiane a été le point d’orgue de dix minutes dévastatrices qui ont pratiquement mis fin au suspense. La domination de Brighton s’était manifestée dès le début du match, lorsque le défenseur de Crystal Palace Jaydee Canvot a involontairement marqué contre son camp de la tête, donnant l’avantage aux locaux.

    Trois minutes seulement après le deuxième but, Yasin Ayari a aggravé la situation de Crystal Palace en trouvant le petit filet pour porter le score à 3-0. Cette succession rapide de buts a fait entrer Brighton dans l’histoire : le club est devenu la neuvième équipe de Premier League à inscrire trois buts en l’espace de dix minutes, et la première à y parvenir depuis Newcastle United face à Tottenham en avril 2023.

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    Kostoulas inscrit le quatrième but, Brighton s’envole

    Brighton a poursuivi sa démonstration offensive dès le début de la seconde période, inscrivant un quatrième but à la 49e minute par Charalampos Kostoulas. Cette prestation dominante confirme la remarquable dynamique du club cette saison. Avant le match, Brighton occupait la troisième place de Premier League avec 13 points. Une victoire lui permettrait de dépasser provisoirement Arsenal pour prendre la deuxième place et de revenir à cinq points du leader, Manchester City.

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