Les supporters de Brighton & Hove Albion présents à l’Amex Stadium ont assisté dimanche à un moment historique en Premier League. Dès le début du derby face au rival Crystal Palace, Gomez a inscrit un but exceptionnel depuis la ligne médiane, un geste dont on parlera encore pendant des années.

La prouesse technique était remarquable : après avoir reçu une passe d’Oliver Boscagli à la suite d’une perte de balle d’Adam Wharton, le milieu de terrain n’a eu besoin que d’une touche pour se mettre en position. Il s’est retourné, a repéré le gardien de Palace, Walter Benitez, très avancé, puis a décoché une frappe puissante et parfaitement dosée de 51 mètres.