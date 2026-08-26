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Brighton boucle la signature à 11,1 millions € de l’arrière gauche « moderne » Jaouen Hadjam en provenance des Young Boys
Albion renforce son secteur défensif
Le club de la côte sud a bouclé l’arrivée de Hadjam avec un contrat de cinq ans après avoir trouvé un accord pour un montant avoisinant les 9,5 millions de livres sterling. Le défenseur de 23 ans avait initialement rejoint la Suisse en janvier 2024, totalisant 98 apparitions en compétition avec les Young Boys. En 73 matches de première division de Swiss Super League, il a directement contribué à 13 buts, en inscrivant six et en délivrant sept passes décisives.
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« Il est un arrière gauche moderne »
Le directeur technique de Brighton, Mike Cave, a affiché son enthousiasme concernant l'arrivée du défenseur, en soulignant son adéquation tactique avec le système de Brighton.
Évoquant le transfert de l'Algérien à l'Amex Stadium, Cave a déclaré : « Nous pensons que Jaouen sera un excellent ajout au groupe, renforçant nos options déjà solides en défense. C'est un arrière gauche moderne, connu pour sa vitesse, son apport offensif et ses qualités techniques, ce qui correspond bien à notre style de jeu. Il a prouvé en Suisse qu'il était un joueur polyvalent, et nous avons hâte de travailler avec lui. »
Le pedigree international renforce la profondeur
Sur la scène internationale, Hadjam a représenté la France chez les jeunes avant d’engager son avenir international au niveau senior avec l’Algérie en 2023. Le latéral a cumulé 21 sélections chez les A et a disputé la Coupe du monde cette année, où l’Algérie a été éliminée par la Suisse en seizièmes de finale. Son arrivée dans le Sussex renforce la concurrence sur le côté gauche de la défense, où il se disputera une place de titulaire avec Maxim De Cuyper et Ferdi Kadioglu.
- Pius Koller
Hadjam vise une intégration rapide
Hadjam va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement avec l’équipe première, alors qu’il cherche à s’adapter rapidement aux exigences physiques du football anglais. Le staff technique est impatient de tirer parti de son rythme de compétition et de son pedigree international durant une série exigeante de matches de Premier League et de coupe. Instaurer une concurrence saine sur les côtés est considéré comme essentiel pour obtenir des performances régulières tout au long de la première phase de la saison.
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