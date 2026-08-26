Le directeur technique de Brighton, Mike Cave, a affiché son enthousiasme concernant l'arrivée du défenseur, en soulignant son adéquation tactique avec le système de Brighton.

Évoquant le transfert de l'Algérien à l'Amex Stadium, Cave a déclaré : « Nous pensons que Jaouen sera un excellent ajout au groupe, renforçant nos options déjà solides en défense. C'est un arrière gauche moderne, connu pour sa vitesse, son apport offensif et ses qualités techniques, ce qui correspond bien à notre style de jeu. Il a prouvé en Suisse qu'il était un joueur polyvalent, et nous avons hâte de travailler avec lui. »