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imago-sport-1080657817.jpgSports Press Photo
Adhe Makayasa

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Brighton boucle la signature à 11,1 millions € de l’arrière gauche « moderne » Jaouen Hadjam en provenance des Young Boys

Mercato
J. Hadjam
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Brighton & Hove Albion a bouclé le transfert à 9,5 millions de livres sterling du latéral gauche algérien Jaouen Hadjam en provenance du club suisse des Young Boys, avec un contrat de cinq ans. Le joueur de 23 ans arrive pour renforcer les options défensives de Fabian Hurzeler après un très bon passage en Suisse, en apportant de la profondeur tactique supplémentaire et de la concurrence sur le flanc gauche à Brighton cette saison.

  • Albion renforce son secteur défensif

    Le club de la côte sud a bouclé l’arrivée de Hadjam avec un contrat de cinq ans après avoir trouvé un accord pour un montant avoisinant les 9,5 millions de livres sterling. Le défenseur de 23 ans avait initialement rejoint la Suisse en janvier 2024, totalisant 98 apparitions en compétition avec les Young Boys. En 73 matches de première division de Swiss Super League, il a directement contribué à 13 buts, en inscrivant six et en délivrant sept passes décisives.


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    « Il est un arrière gauche moderne »

    Le directeur technique de Brighton, Mike Cave, a affiché son enthousiasme concernant l'arrivée du défenseur, en soulignant son adéquation tactique avec le système de Brighton.

    Évoquant le transfert de l'Algérien à l'Amex Stadium, Cave a déclaré : « Nous pensons que Jaouen sera un excellent ajout au groupe, renforçant nos options déjà solides en défense. C'est un arrière gauche moderne, connu pour sa vitesse, son apport offensif et ses qualités techniques, ce qui correspond bien à notre style de jeu. Il a prouvé en Suisse qu'il était un joueur polyvalent, et nous avons hâte de travailler avec lui. »

  • Le pedigree international renforce la profondeur

    Sur la scène internationale, Hadjam a représenté la France chez les jeunes avant d’engager son avenir international au niveau senior avec l’Algérie en 2023. Le latéral a cumulé 21 sélections chez les A et a disputé la Coupe du monde cette année, où l’Algérie a été éliminée par la Suisse en seizièmes de finale. Son arrivée dans le Sussex renforce la concurrence sur le côté gauche de la défense, où il se disputera une place de titulaire avec Maxim De Cuyper et Ferdi Kadioglu.

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    Hadjam vise une intégration rapide

    Hadjam va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers à l’entraînement avec l’équipe première, alors qu’il cherche à s’adapter rapidement aux exigences physiques du football anglais. Le staff technique est impatient de tirer parti de son rythme de compétition et de son pedigree international durant une série exigeante de matches de Premier League et de coupe. Instaurer une concurrence saine sur les côtés est considéré comme essentiel pour obtenir des performances régulières tout au long de la première phase de la saison.

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