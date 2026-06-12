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Brighton a soumis une offre de 30 millions de livres sterling pour un défenseur très prometteur de Tottenham, après avoir rejeté deux propositions des Spurs concernant le défenseur central Jan Paul van Hecke
Brighton intensifie sa quête pour recruter Vuskovic.
Selon The Athletic, Brighton aurait soumis une offre officielle de 30 millions de livres sterling pour recruter le défenseur de Tottenham, Vuskovic. Ce défenseur central croate de 19 ans est devenu une cible prioritaire pour Fabian Hurzeler, alors que les Seagulls cherchent à renforcer leur effectif après s’être qualifiés pour une compétition européenne.
Le jeune homme s’est illustré lors de son prêt à Hambourg, où il a brillé par ses performances et inscrit six buts en 28 apparitions en Bundesliga. Le défenseur serait très intéressé par un transfert à Brighton, qu’il considère comme un cadre propice à sa progression.
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Brighton confirme l'intérêt des Spurs pour Van Hecke
Cette information donne un nouveau souffle aux rumeurs de transfert entre Brighton et Tottenham, les deux clubs explorant des options pour renforcer leur défense. Le directeur général de Brighton, Paul Barber, a récemment confirmé que les Spurs ont approché Van Hecke. D’après M. Barber, les Seagulls ont repoussé non pas une, mais deux offres pour le défenseur néerlandais.
Les Seagulls veulent garder leur défenseur et l’estiment à 70 millions de livres sterling. Brighton souhaite par ailleurs conserver un effectif suffisamment profond, alors qu’il se prépare à disputer plusieurs compétitions la saison prochaine.
Les Spurs sont confrontés à un choix délicat
L’intérêt de Tottenham pour Van Hecke intervient après une saison décevante, marquée par des problèmes défensifs récurrents. Le club cherche donc à se renforcer dans ce secteur, mais la position de Brighton complique ses plans.
Parallèlement, les Spurs doivent évaluer leur confiance dans le potentiel à long terme de Vuskovic, jeune talent considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs du moment, bien qu’il n’ait pas encore disputé le moindre match officiel avec l’équipe première. L’incertitude entourant l’avenir de Micky van de Ven et de Cristian Romero, dont le départ est évoqué, ajoute une couche de complexité supplémentaire au dossier.
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Vuskovic envisage l’étape suivante de sa carrière
Vuskovic, actuellement avec la sélection croate pour la Coupe du monde 2026, devrait repousser toute décision finale sur son avenir jusqu’à la fin de la compétition. L’intérêt des clubs européens demeure vif, mais Brighton serait en pole position pour s’attacher ses services.
Pour Tottenham, les prochaines semaines s’annoncent cruciales : toute décision concernant Vuskovic pourrait conditionner leur capacité à recruter Van Hecke, alors que le club cherche encore à équilibrer ses besoins défensifs immédiats et sa planification à long terme.