Brighton a soumis une offre de 30 millions de livres sterling pour un défenseur très prometteur de Tottenham, après avoir rejeté deux propositions des Spurs concernant le défenseur central Jan Paul van Hecke

Selon The Athletic, Brighton aurait soumis une offre officielle de 30 millions de livres sterling pour recruter le défenseur de Tottenham, Vuskovic. Ce défenseur central croate de 19 ans est devenu une cible prioritaire pour Fabian Hurzeler, alors que les Seagulls cherchent à renforcer leur effectif après s’être qualifiés pour une compétition européenne.

Le jeune homme s’est illustré lors de son prêt à Hambourg, où il a brillé par ses performances et inscrit six buts en 28 apparitions en Bundesliga. Le défenseur serait très intéressé par un transfert à Brighton, qu’il considère comme un cadre propice à sa progression.