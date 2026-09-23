Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, s’est exprimé sur la situation en cours autour de Christian Eriksen avant l’ouverture de la Ligue des nations de l’UEFA jeudi contre la Norvège. S’exprimant auprès de Viaplay, Riemer a répondu aux commentaires publics du manager de Wolfsburg, Tobias Strobl, qui a suggéré qu’Eriksen devrait envisager de prendre sa retraite après son malaise contre l’Ukraine en juin.

Eriksen poursuit sa rééducation loin de la sélection nationale.

Riemer a fermement refusé de donner un conseil personnel sur les décisions privées d’Eriksen concernant sa carrière, affichant un respect total pour le meneur de jeu.



