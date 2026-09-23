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Brian Riemer s’exprime sur l’avenir de Christian Eriksen et le coup d’arrêt lié à la blessure de Kasper Dolberg
Riemer évoque la situation d’Eriksen en pleine crise dans la sélection danoise
Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, s’est exprimé sur la situation en cours autour de Christian Eriksen avant l’ouverture de la Ligue des nations de l’UEFA jeudi contre la Norvège. S’exprimant auprès de Viaplay, Riemer a répondu aux commentaires publics du manager de Wolfsburg, Tobias Strobl, qui a suggéré qu’Eriksen devrait envisager de prendre sa retraite après son malaise contre l’Ukraine en juin.
Eriksen poursuit sa rééducation loin de la sélection nationale.
Riemer a fermement refusé de donner un conseil personnel sur les décisions privées d’Eriksen concernant sa carrière, affichant un respect total pour le meneur de jeu.
- Gonzales Photo
L'entraîneur refuse de commenter les conseils donnés à Eriksen sur sa retraite
Réagissant aux commentaires de Strobl, Riemer a clairement indiqué qu’il ne spéculerait pas publiquement sur l’avenir personnel d’Eriksen. Le sélectionneur danois a réitéré qu’Eriksen restait un footballeur au talent exceptionnel, en soulignant que toute annonce officielle concernant l’orientation de sa carrière viendra directement du joueur.
Riemer a insisté sur le fait que son rôle consiste uniquement à évaluer Eriksen en tant que footballeur une fois que le joueur aura clarifié son avenir.
« Il peut dire cela, mais ce n’est pas ainsi que je veux m’exprimer, a déclaré Riemer. Je ne pense pas que ce soit à Brian Riemer d’avoir une quelconque opinion sur ce que Christian Eriksen devrait faire sur le plan humain. À un moment donné, je m’attends à ce qu’il y ait une annonce sur ce que Christian veut. »
Dolberg victime d’un accident en solitaire alors que 160 sélections internationales s’envolent
Pour aggraver encore les difficultés de sélection du Danemark, l'attaquant Kasper Dolberg a été forfait pour les quatre prochains matches en raison d'une blessure inhabituelle survenue à l'entraînement. Riemer a confirmé que Dolberg s'était mal réceptionné dans un accident sans contact, rejoignant Alexander Bah et Andreas Christensen sur la touche.
Selon le média danois Bold, Riemer a regretté de perdre 160 sélections d'expérience à l'approche de cette fenêtre internationale.
« Kasper se réceptionne mal pendant l'entraînement. C'était un accident sans contact, a expliqué Riemer. Dans cette situation, nous avons tous compris qu'il ne pouvait pas poursuivre l'entraînement et qu'il ne serait pas prêt. Je suis incroyablement déçu que nous devions maintenant nous passer de lui. »
- Michael Barrett Boesen
Le Danemark cherche des solutions avant le choc d'Oslo
Malgré l’absence de joueurs clés comme Eriksen, Dolberg, Christensen et Kasper Schmeichel, Riemer reste concentré sur la recherche de solutions tactiques. Le Danemark a appelé les jeunes talents Lucas Hogsberg, Anton Gaaei et Mohamed Daramy pour renforcer l’effectif avant son match d’ouverture du groupe 4 de la Ligue A à Oslo.
Le Danemark vise à surmonter ses pépins physiques et à maintenir son solide bilan historique face à la Norvège.
L’équipe de Riemer se prépare à affronter la Norvège avant de recevoir le pays de Galles plus tard ce mois-ci.
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