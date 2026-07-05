Brésil-Norvège : les notes de CM. Nyland et Haaland ont été monstrueux, Schjelderup a fait la différence, tandis que Bruno Guimaraes et Endrick ont été catastrophiques

NYLAND 9 : héroïque à au moins trois reprises en première période, notamment lorsqu’il a déstabilisé Bruno Guimaraes, l’a privé de repères et a repoussé son penalty. Il s’est illustré à nouveau sur le tir-centre dangereux de Martinelli depuis la gauche et sur la frappe en diagonale à bout portant de Vinicius. En début de seconde période, il s'illustre à nouveau face à la frappe venimeuse de Ryan depuis l'entrée de la surface, puis face à la tentative, certes hors-jeu, de Bruno Guimaraes. Son plongeon à la 85e minute sur la frappe de Danilo Santos, déviée par Ajer, n'a toutefois pas suffi. Il n'a été battu que par le penalty de Neymar.
RYERSON 5 : il tient bon pendant une bonne partie de la première mi-temps face aux accélérations d’un Vinicius qui ne semble pas d’emblée aussi inspiré que lors de ses meilleurs jours. Sa consigne est claire : occuper sa zone et rien de plus ; il ne franchit d’ailleurs presque jamais la ligne médiane. Mais quand la star de la Seleção se met en marche, c’est la galère, et Solbakken le sort après un peu plus d’une heure.
(63e AURSNES 6 : il apporte de l'énergie à un moment clé du match et ne fait pas mauvaise figure face aux attaquants brésiliens. Une entrée précieuse).
HEGGEM 7 : prodigieux dans son intervention sur Cunha, lancé vers le but de Nyland après une perte de balle de Nusa au milieu de terrain. Il apparaît dès le début comme le maillon le plus sûr de la défense norvégienne, celui capable de la diriger et de pallier les défaillances de ses coéquipiers. Solide.
AJER 5 : il risque de gâcher irrémédiablement son match et celui de la Norvège par un tacle glissé malheureux qui fait tomber Cunha dans sa surface au lieu de le repousser vers l’extérieur, comme le veut le manuel. En souffrance, il perd Martinelli de vue en première période ; l’attaquant brésilien manque de peu de l’ajuster de la tête. Il se reprend progressivement et, à la 65e, manque d’offrir à Haaland l’ouverture du score après un beau débordement.
(à la 95^e OSTIGARD 5,5 : malchanceux. En quelques rares minutes, il commet la faute qui offre au Brésil un penalty et donc l’occasion de revenir dans le match.)
MOLLER WOLFE 6,5 : son duel avec Rayan est l’un des plus intéressants du match, mais il se solde globalement par un match nul. Si, en première mi-temps, il doit contenir ses montées pour couvrir les arrières de Nusa, l’entrée en jeu de Schjelderup lui offre davantage d’occasions de combiner et de se montrer. Un de ses centres depuis la gauche a failli déboucher sur quelque chose de positif, aidé par une sortie imparfaite d’Alisson. Il termine la rencontre en montant en puissance.
ODEGAARD 7 : il offre à la Norvège sa meilleure occasion en première période, Haaland lui créant l’espace pour tirer seul face à Alisson, mais il se fait hypnotiser par le gardien brésilien. Il perd ensuite un ballon dangereux dans sa surface, offrant une opportunité majeure à Vinicius. Il prend ensuite les commandes en seconde période, se muant en véritable couteau suisse du milieu : précieux quand il redescend à côté de Berge pour relancer l’équipe, et percutant lorsqu’il se projette sur l’aile avant de s’insérer dans la surface pour alimenter les trente derniers mètres.
BERGE 6 : prestation sans éclat ni faute. Il assure l’équilibre devant la défense pour contenir les percées brésiliennes et se contente d’une organisation de jeu plutôt scolaire, souvent en tandem avec Odegaard, qui descend fréquemment à sa hauteur.
BERG 7 : après seulement quatre minutes, il voit son cri de joie mourir dans sa gorge : bien servi par Sorloth, il bat Alisson d’une frappe croisée, mais l’arbitre signale hors-jeu. Il ne s’enfonce presque jamais, se contentant de récupérer quelques ballons au milieu et laissant à Odegaard, plus talentueux, le soin de s’imposer au centre du jeu. Mais il parcourt un nombre incalculable de kilomètres, surtout lorsque le match entre dans sa phase décisive. Un match marqué par un immense sacrifice.
NUSA 5 : une première période cauchemardesque pour l’un des atouts majeurs de Solbakken. Sur le papier, sa vitesse aurait dû créer le chaos face à l’expérience et à la solidité de l’ancien joueur de la Juventus, Danilo. Non seulement il ne parvient jamais à le dépasser, mais il perd également deux ballons qui donnent lieu à autant d’occasions pour le Brésil, à commencer par celle du penalty ensuite manqué par Bruno Guimaraes. Solbakken le remplace sans pitié après les 45 premières minutes.
(à la 46^e minute, SCHJELDERUP 7,5 : plus discipliné que Nusa, il se montre à l’aise dans la combinaison avec Moller Wolfe et assure efficacement le lien entre les lignes. Sur son côté, la Norvège attaque avec plus de régularité et d’efficacité dès son entrée en jeu, et elle s’embrase à la 75^e minute lorsque son tir du droit au premier poteau met Alisson à l’épreuve. C’est lui qui délivre la passe décisive parfaite pour le coup de tête victorieux de Haaland
HAALAND 9 : un monstre. Il lui suffit d’un demi-ballon (deux en l’occurrence) pour faire basculer un match, et quel match ! Invisible durant la première demi-heure, bien muselé par le duo Marquinhos-Gabriel et jamais trouvé par ses partenaires, Nusa n’est pas dans un bon jour, Sorloth ne fait pas grand-chose depuis son poste excentré à droite, mais il se met tout de même au service de l’équipe en étirant la défense vert-or et en commençant à remporter de plus en plus de duels sur les longs ballons délivrés par la défense. Il frôle l’ouverture du score en début de seconde période après une belle initiative d’Ajer : il manque le ballon de quelques centimètres, mais son mouvement, exceptionnel, lui permet de se défaire du marquage de Gabriel, de monter au second poteau pour couper le centre de Schjelderup et de l’envoyer, avec une férocité indescriptible, derrière Alisson. Il conclut son festival par une « frappe puissante » qui scelle le sort du match et lui permet de rejoindre Messi et Mbappé en tête du classement des buteurs.
SORLOTH 5 : un seul éclair de génie, important, dans une prestation où le poste d’ailier droit le prive trop de ses meilleures qualités. Il surprend Douglas Santos en début de match et délivre la passe décisive du 1-0 potentiel marqué par Berg, mais le signal d’hors-jeu donné par le juge de touche à l’origine de l’action réduit tout cela à néant. Il disparaît ensuite du terrain sans laisser de traces. (à la 46e, BOBB 6 : il apporte sa vivacité dans les petits espaces et déclenche les débordements de Berg, Odegaard ou Aursnes, ce qu’un avant-centre exilé sur l’aile comme Sorloth ne pouvait pas offrir
ENTRAÎNEUR SOLBAKKEN 8 : la chance sourit aux audacieux, et cette équipe de Norvège est extrêmement forte, probablement la plus forte de toute l’histoire du pays. Elle est aidée par les circonstances clés, comme lorsque le Brésil rate un penalty et une occasion énorme à 0-0 avec Endrick. Là où le Brésil a hésité, la Norvège est restée concentrée, et, bien guidée par son sélectionneur, elle a gagné grâce aux deux seules tentatives cadrées de son avant-centre, qui, aux côtés de Kane, fait aujourd’hui la différence comme nul autre.