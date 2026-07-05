Brésil-Norvège : les notes de CM. Nyland et Haaland ont été monstrueux, Schjelderup a fait la différence, tandis que Bruno Guimaraes et Endrick ont été catastrophiques

ALISSON 6 : Prodigieux en fin de première période en repoussant la frappe d’Odegaard, pourtant idéalement placé. Il fait ensuite sursauter tout le monde en manquant de peu le ballon sur un centre de Moller Wolfe venu de la gauche, avant de se montrer impuissant quand Haaland lance son show personnel.



DANILO 5 : en première période, il s’en sort plutôt bien, aidé par le match à oublier de Nusa. Après la pause, la donne change face à un Schjelderup bien plus dynamique et imprévisible, qui le fait sortir de sa zone en profitant des percées de Moller Wolfe et Berg.



MARQUINHOS 5,5 : difficile de juger la prestation du pilier de la défense brésilienne. Il gère le jeu sans prendre de risques pendant une bonne partie du match, mais se fait submerger en seconde période par la furie d’Haaland. Il assiste, impuissant, à l’énième défaite en Coupe du monde d’une équipe qui n’est plus que l’ombre de la véritable Seleção.



GABRIEL MAGALHÃES 5 : globalement serein, il ne tremble guère car la Norvège reste inoffensive en première période et Haaland ne trouve pas ses marques. Il commet toutefois une seule erreur, fatale : il perd totalement son marquage sur le buteur norvégien, offrant à l’attaquant du Manchester City l’occasion d’ouvrir le score. Il reste également passif sur l’action qui conduit au deuxième but du prodige de Manchester City.

DOUGLAS SANTOS 5,5 : Il se fait surprendre d’entrée par Sorloth, dont l’inattention profite à Berg pour l’ouverture du score norvégienne, mais le hors-jeu sauve les meubles. Match prudent, sans éclat, peut-être pour couvrir Vinicius. Trop peu.



CASEMIRO 5,5 : il gère le tempo à rythme modéré mais avec un sens du placement et une capacité de décision toujours justes. Il est le métronome d’une Seleção qui sait quand accélérer. Sa passe imaginative, lors de la dernière action de la première mi-temps, a failli se transformer en offrande pour l’ouverture du score de Martinelli. Il a nettement baissé de régime après la pause et a manqué l’occasion d’offrir le 1-1, ratant complètement la mesure de sa dernière passe vers Neymar ou Endrick.



BRUNO GUIMARÃES 4,5 : Désigné par Ancelotti pour dicter le rythme du pressing sur les porteurs de balle norvégiens et lancer les contre-attaques des quatre flèches brésiliennes, il reste, malgré sa régularité, trop timide au moment de tirer son penalty, qui aurait pu immédiatement faire basculer le match. Il ne s’est jamais vraiment imposé, même s’il a été précieux dans la récupération du ballon et a failli marquer en face-à-face avec Nyland, avant que l’action ne soit signalée hors-jeu.

(entré à la 79^e, EDERSON, non noté)



RAYAN 6 : il est en train de s’imposer comme le joker d’Ancelotti dans cette Coupe du monde. Entrée fulgurante sur le flanc droit, où il a maintenu Moller Wolfe en état d’alerte permanent ; il a aussi fait preuve de discipline tactique et d’un sens du sacrifice utile à l’équilibre brésilien. Il a contraint Nyland à une parade difficile autour de la 60e minute.

(à la 68^e, DANILO SANTOS 5,5 : il dispose d’une occasion en or d’égaliser, mais sa frappe, déviée par Ajer, est repoussée par un Nyland des grands soirs. Pour le reste, il ne se distingue guère et ne laisse pas d’empreinte sur la rencontre.)



CUNHA 6 : son match démarre en fanfare, avec une action astucieuse et digne d’un véritable attaquant grâce à laquelle, avec la complicité d’Ajer, il obtient le penalty qui aurait pu faire basculer la rencontre. Il se crée une autre occasion mais se fait rattraper en progression par Heggem, puis s’investit dans un travail tactique important et précieux, mais peu spectaculaire.

(à la 58e ENDRICK 4 : il entre et, dès sa première minute, gâche une occasion en or en ratant son contrôle face à Nyland. Un tournant qui profite à la Norvège d’Haaland).



GABRIEL MARTINELLI 6,5 : l’arme tactique surprise choisie par Ancelotti pour déstabiliser la solide défense norvégienne porte ses fruits dès la première période. Dans le 4-2-3-1 inédit concocté par l’Italien, il est chargé de se faufiler entre les lignes, de combiner à gauche avec Vinicius ou de conclure lui-même dans la surface. En perte de vitesse après la pause, il cède sa place avant l’assaut final.

(à la 68e NEYMAR 5,5 : sa sélection et le fait d’avoir écarté un joueur bien plus en forme et au potentiel bien plus utile, comme Joao Pedro, seront les sujets qui accompagneront Ancelotti même lors du procès inévitable qui découlera de cette élimination prématurée. Il n’était pas en mesure d’en faire plus ; il est entré pour tenter de redonner de l’élan à une équipe qui, physiquement, était en perte de vitesse. Il se console à peine en inscrivant son neuvième but en Coupe du monde dans le temps additionnel, mais ses larmes au coup de sifflet final résument son crépuscule.



VINICIUS 7 : il met un peu de temps à entrer dans son match, bien surveillé par Ryerson, dont la consigne est de ne pas monter pour contenir les accélérations de l’attaquant du Real Madrid. En fin de première période, son niveau monte d’un cran, profitant des espaces créés par Martinelli, qui attire le marquage adverse. Nyland a été prompt pour lui refuser l’ouverture du score juste avant la mi-temps. Il a ensuite assumé son statut de leader technique et émotionnel, dictant le jeu dès l’entame de la seconde période. Sa louche était magistrale, mais Endrick n’a pas su la conclure.



ANCELOTTI (entraîneur) 5 : son choix audacieux d’aligner quatre attaquants en même temps a porté ses fruits. Cela a permis à son Brésil d’exploiter la lourdeur des Norvégiens pour les surprendre par des changements de rythme et les mouvements incessants de ses joueurs les plus talentueux. La rencontre et la qualification se jouent sur deux épisodes incroyables : le penalty manqué par Bruno Guimaraes et l’erreur d’Endrick face à Nyland. Sans oublier une gestion des remplacements perfectible : alors que le score est encore de 0-0, il déséquilibre l’équipe en faisant entrer Neymar et Endrick, peu dangereux devant et absents défensivement. L’entrée de Haaland finit par balayer les maigres certitudes d’une sélection qui, sur le plan technique, n’incarne plus depuis trop longtemps le véritable Brésil. Une équipe qui n’avait plus été éliminée aussi tôt en Coupe du monde depuis l’édition 1990 en Italie. Cet échec porte aussi sa signature.