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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Brésil-Norvège : les notes de CM. Nyland et Haaland ont été monstrueux, Schjelderup a fait la différence, tandis que Bruno Guimaraes et Endrick ont été catastrophiques

Brésil vs Norvège
Coupe du monde
Brésil
Norvège

Nos tops et nos flops de ce huitième de finale qui qualifie l’équipe de Solbakken

La Norvège confirme son statut de bête noire du Brésil – qui reste sans victoire face à la sélection scandinave – et l’élimine dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un échec historique pour l’équipe de Carlo Ancelotti, éliminée aussi tôt pour la première fois depuis Italie 90. Le jour même de l’anniversaire du triplé de Paolo Rossi qui avait fait pleurer la Seleção en Espagne 82, un autre attaquant hors du commun s’impose – Haaland – et offre la deuxième grande surprise de cette phase à élimination directe après l’effondrement de l’Allemagne face au Paraguay.


Voici nos notes pour le match Brésil-Norvège.

  • NOTES DU BRÉSIL

    ALISSON 6 : Prodigieux en fin de première période en repoussant la frappe d’Odegaard, pourtant idéalement placé. Il fait ensuite sursauter tout le monde en manquant de peu le ballon sur un centre de Moller Wolfe venu de la gauche, avant de se montrer impuissant quand Haaland lance son show personnel.


    DANILO 5 : en première période, il s’en sort plutôt bien, aidé par le match à oublier de Nusa. Après la pause, la donne change face à un Schjelderup bien plus dynamique et imprévisible, qui le fait sortir de sa zone en profitant des percées de Moller Wolfe et Berg.


    MARQUINHOS 5,5 : difficile de juger la prestation du pilier de la défense brésilienne. Il gère le jeu sans prendre de risques pendant une bonne partie du match, mais se fait submerger en seconde période par la furie d’Haaland. Il assiste, impuissant, à l’énième défaite en Coupe du monde d’une équipe qui n’est plus que l’ombre de la véritable Seleção.


    GABRIEL MAGALHÃES 5 : globalement serein, il ne tremble guère car la Norvège reste inoffensive en première période et Haaland ne trouve pas ses marques. Il commet toutefois une seule erreur, fatale : il perd totalement son marquage sur le buteur norvégien, offrant à l’attaquant du Manchester City l’occasion d’ouvrir le score. Il reste également passif sur l’action qui conduit au deuxième but du prodige de Manchester City.

    DOUGLAS SANTOS 5,5 : Il se fait surprendre d’entrée par Sorloth, dont l’inattention profite à Berg pour l’ouverture du score norvégienne, mais le hors-jeu sauve les meubles. Match prudent, sans éclat, peut-être pour couvrir Vinicius. Trop peu.


    CASEMIRO 5,5 : il gère le tempo à rythme modéré mais avec un sens du placement et une capacité de décision toujours justes. Il est le métronome d’une Seleção qui sait quand accélérer. Sa passe imaginative, lors de la dernière action de la première mi-temps, a failli se transformer en offrande pour l’ouverture du score de Martinelli. Il a nettement baissé de régime après la pause et a manqué l’occasion d’offrir le 1-1, ratant complètement la mesure de sa dernière passe vers Neymar ou Endrick.


    BRUNO GUIMARÃES 4,5 : Désigné par Ancelotti pour dicter le rythme du pressing sur les porteurs de balle norvégiens et lancer les contre-attaques des quatre flèches brésiliennes, il reste, malgré sa régularité, trop timide au moment de tirer son penalty, qui aurait pu immédiatement faire basculer le match. Il ne s’est jamais vraiment imposé, même s’il a été précieux dans la récupération du ballon et a failli marquer en face-à-face avec Nyland, avant que l’action ne soit signalée hors-jeu.

    (entré à la 79^e, EDERSON, non noté)


    RAYAN 6 : il est en train de s’imposer comme le joker d’Ancelotti dans cette Coupe du monde. Entrée fulgurante sur le flanc droit, où il a maintenu Moller Wolfe en état d’alerte permanent ; il a aussi fait preuve de discipline tactique et d’un sens du sacrifice utile à l’équilibre brésilien. Il a contraint Nyland à une parade difficile autour de la 60e minute.

    (à la 68^e, DANILO SANTOS 5,5 : il dispose d’une occasion en or d’égaliser, mais sa frappe, déviée par Ajer, est repoussée par un Nyland des grands soirs. Pour le reste, il ne se distingue guère et ne laisse pas d’empreinte sur la rencontre.)


    CUNHA 6 : son match démarre en fanfare, avec une action astucieuse et digne d’un véritable attaquant grâce à laquelle, avec la complicité d’Ajer, il obtient le penalty qui aurait pu faire basculer la rencontre. Il se crée une autre occasion mais se fait rattraper en progression par Heggem, puis s’investit dans un travail tactique important et précieux, mais peu spectaculaire.

    (à la 58e ENDRICK 4 : il entre et, dès sa première minute, gâche une occasion en or en ratant son contrôle face à Nyland. Un tournant qui profite à la Norvège d’Haaland).


    GABRIEL MARTINELLI 6,5 : l’arme tactique surprise choisie par Ancelotti pour déstabiliser la solide défense norvégienne porte ses fruits dès la première période. Dans le 4-2-3-1 inédit concocté par l’Italien, il est chargé de se faufiler entre les lignes, de combiner à gauche avec Vinicius ou de conclure lui-même dans la surface. En perte de vitesse après la pause, il cède sa place avant l’assaut final.

    (à la 68e NEYMAR 5,5 : sa sélection et le fait d’avoir écarté un joueur bien plus en forme et au potentiel bien plus utile, comme Joao Pedro, seront les sujets qui accompagneront Ancelotti même lors du procès inévitable qui découlera de cette élimination prématurée. Il n’était pas en mesure d’en faire plus ; il est entré pour tenter de redonner de l’élan à une équipe qui, physiquement, était en perte de vitesse. Il se console à peine en inscrivant son neuvième but en Coupe du monde dans le temps additionnel, mais ses larmes au coup de sifflet final résument son crépuscule.


    VINICIUS 7 : il met un peu de temps à entrer dans son match, bien surveillé par Ryerson, dont la consigne est de ne pas monter pour contenir les accélérations de l’attaquant du Real Madrid. En fin de première période, son niveau monte d’un cran, profitant des espaces créés par Martinelli, qui attire le marquage adverse. Nyland a été prompt pour lui refuser l’ouverture du score juste avant la mi-temps. Il a ensuite assumé son statut de leader technique et émotionnel, dictant le jeu dès l’entame de la seconde période. Sa louche était magistrale, mais Endrick n’a pas su la conclure.


    ANCELOTTI (entraîneur) 5 : son choix audacieux d’aligner quatre attaquants en même temps a porté ses fruits. Cela a permis à son Brésil d’exploiter la lourdeur des Norvégiens pour les surprendre par des changements de rythme et les mouvements incessants de ses joueurs les plus talentueux. La rencontre et la qualification se jouent sur deux épisodes incroyables : le penalty manqué par Bruno Guimaraes et l’erreur d’Endrick face à Nyland. Sans oublier une gestion des remplacements perfectible : alors que le score est encore de 0-0, il déséquilibre l’équipe en faisant entrer Neymar et Endrick, peu dangereux devant et absents défensivement. L’entrée de Haaland finit par balayer les maigres certitudes d’une sélection qui, sur le plan technique, n’incarne plus depuis trop longtemps le véritable Brésil. Une équipe qui n’avait plus été éliminée aussi tôt en Coupe du monde depuis l’édition 1990 en Italie. Cet échec porte aussi sa signature.

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  • ÉVALUATIONS DE LA NORVÈGE

    NYLAND 9 : héroïque à au moins trois reprises en première période, notamment lorsqu’il a déstabilisé Bruno Guimaraes, l’a privé de repères et a repoussé son penalty. Il s’est illustré à nouveau sur le tir-centre dangereux de Martinelli depuis la gauche et sur la frappe en diagonale à bout portant de Vinicius. En début de seconde période, il s'illustre à nouveau face à la frappe venimeuse de Ryan depuis l'entrée de la surface, puis face à la tentative, certes hors-jeu, de Bruno Guimaraes. Son plongeon à la 85e minute sur la frappe de Danilo Santos, déviée par Ajer, n'a toutefois pas suffi. Il n'a été battu que par le penalty de Neymar.


    RYERSON 5 : il tient bon pendant une bonne partie de la première mi-temps face aux accélérations d’un Vinicius qui ne semble pas d’emblée aussi inspiré que lors de ses meilleurs jours. Sa consigne est claire : occuper sa zone et rien de plus ; il ne franchit d’ailleurs presque jamais la ligne médiane. Mais quand la star de la Seleção se met en marche, c’est la galère, et Solbakken le sort après un peu plus d’une heure.

    (63e AURSNES 6 : il apporte de l'énergie à un moment clé du match et ne fait pas mauvaise figure face aux attaquants brésiliens. Une entrée précieuse).


    HEGGEM 7 : prodigieux dans son intervention sur Cunha, lancé vers le but de Nyland après une perte de balle de Nusa au milieu de terrain. Il apparaît dès le début comme le maillon le plus sûr de la défense norvégienne, celui capable de la diriger et de pallier les défaillances de ses coéquipiers. Solide.


    AJER 5 : il risque de gâcher irrémédiablement son match et celui de la Norvège par un tacle glissé malheureux qui fait tomber Cunha dans sa surface au lieu de le repousser vers l’extérieur, comme le veut le manuel. En souffrance, il perd Martinelli de vue en première période ; l’attaquant brésilien manque de peu de l’ajuster de la tête. Il se reprend progressivement et, à la 65e, manque d’offrir à Haaland l’ouverture du score après un beau débordement.

    (à la 95^e OSTIGARD 5,5 : malchanceux. En quelques rares minutes, il commet la faute qui offre au Brésil un penalty et donc l’occasion de revenir dans le match.)


    MOLLER WOLFE 6,5 : son duel avec Rayan est l’un des plus intéressants du match, mais il se solde globalement par un match nul. Si, en première mi-temps, il doit contenir ses montées pour couvrir les arrières de Nusa, l’entrée en jeu de Schjelderup lui offre davantage d’occasions de combiner et de se montrer. Un de ses centres depuis la gauche a failli déboucher sur quelque chose de positif, aidé par une sortie imparfaite d’Alisson. Il termine la rencontre en montant en puissance.


    ODEGAARD 7 : il offre à la Norvège sa meilleure occasion en première période, Haaland lui créant l’espace pour tirer seul face à Alisson, mais il se fait hypnotiser par le gardien brésilien. Il perd ensuite un ballon dangereux dans sa surface, offrant une opportunité majeure à Vinicius. Il prend ensuite les commandes en seconde période, se muant en véritable couteau suisse du milieu : précieux quand il redescend à côté de Berge pour relancer l’équipe, et percutant lorsqu’il se projette sur l’aile avant de s’insérer dans la surface pour alimenter les trente derniers mètres.


    BERGE 6 : prestation sans éclat ni faute. Il assure l’équilibre devant la défense pour contenir les percées brésiliennes et se contente d’une organisation de jeu plutôt scolaire, souvent en tandem avec Odegaard, qui descend fréquemment à sa hauteur.


    BERG 7 : après seulement quatre minutes, il voit son cri de joie mourir dans sa gorge : bien servi par Sorloth, il bat Alisson d’une frappe croisée, mais l’arbitre signale hors-jeu. Il ne s’enfonce presque jamais, se contentant de récupérer quelques ballons au milieu et laissant à Odegaard, plus talentueux, le soin de s’imposer au centre du jeu. Mais il parcourt un nombre incalculable de kilomètres, surtout lorsque le match entre dans sa phase décisive. Un match marqué par un immense sacrifice.


    NUSA 5 : une première période cauchemardesque pour l’un des atouts majeurs de Solbakken. Sur le papier, sa vitesse aurait dû créer le chaos face à l’expérience et à la solidité de l’ancien joueur de la Juventus, Danilo. Non seulement il ne parvient jamais à le dépasser, mais il perd également deux ballons qui donnent lieu à autant d’occasions pour le Brésil, à commencer par celle du penalty ensuite manqué par Bruno Guimaraes. Solbakken le remplace sans pitié après les 45 premières minutes.

    (à la 46^e minute, SCHJELDERUP 7,5 : plus discipliné que Nusa, il se montre à l’aise dans la combinaison avec Moller Wolfe et assure efficacement le lien entre les lignes. Sur son côté, la Norvège attaque avec plus de régularité et d’efficacité dès son entrée en jeu, et elle s’embrase à la 75^e minute lorsque son tir du droit au premier poteau met Alisson à l’épreuve. C’est lui qui délivre la passe décisive parfaite pour le coup de tête victorieux de Haaland

    HAALAND 9 : un monstre. Il lui suffit d’un demi-ballon (deux en l’occurrence) pour faire basculer un match, et quel match ! Invisible durant la première demi-heure, bien muselé par le duo Marquinhos-Gabriel et jamais trouvé par ses partenaires, Nusa n’est pas dans un bon jour, Sorloth ne fait pas grand-chose depuis son poste excentré à droite, mais il se met tout de même au service de l’équipe en étirant la défense vert-or et en commençant à remporter de plus en plus de duels sur les longs ballons délivrés par la défense. Il frôle l’ouverture du score en début de seconde période après une belle initiative d’Ajer : il manque le ballon de quelques centimètres, mais son mouvement, exceptionnel, lui permet de se défaire du marquage de Gabriel, de monter au second poteau pour couper le centre de Schjelderup et de l’envoyer, avec une férocité indescriptible, derrière Alisson. Il conclut son festival par une « frappe puissante » qui scelle le sort du match et lui permet de rejoindre Messi et Mbappé en tête du classement des buteurs.


    SORLOTH 5 : un seul éclair de génie, important, dans une prestation où le poste d’ailier droit le prive trop de ses meilleures qualités. Il surprend Douglas Santos en début de match et délivre la passe décisive du 1-0 potentiel marqué par Berg, mais le signal d’hors-jeu donné par le juge de touche à l’origine de l’action réduit tout cela à néant. Il disparaît ensuite du terrain sans laisser de traces. (à la 46e, BOBB 6 : il apporte sa vivacité dans les petits espaces et déclenche les débordements de Berg, Odegaard ou Aursnes, ce qu’un avant-centre exilé sur l’aile comme Sorloth ne pouvait pas offrir


    ENTRAÎNEUR SOLBAKKEN 8 : la chance sourit aux audacieux, et cette équipe de Norvège est extrêmement forte, probablement la plus forte de toute l’histoire du pays. Elle est aidée par les circonstances clés, comme lorsque le Brésil rate un penalty et une occasion énorme à 0-0 avec Endrick. Là où le Brésil a hésité, la Norvège est restée concentrée, et, bien guidée par son sélectionneur, elle a gagné grâce aux deux seules tentatives cadrées de son avant-centre, qui, aux côtés de Kane, fait aujourd’hui la différence comme nul autre.

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