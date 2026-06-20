Brésil : la participation de Raphinha à la Coupe du monde est sérieusement compromise : il souffre d'une blessure à la cuisse droite. Quand pourra-t-il revenir et qui le remplacera ?

Coup dur pour le Brésil de Carlo Ancelotti : une blessure musculaire pourrait perturber le parcours des quintuples champions du monde dans cette Coupe du monde. Lors de la victoire 3-0 contre Haïti (doublé de Mateus Cunha et but décisif de Vinicius Jr.) – succès qui a relancé la Seleção après un match nul 1-1 contre le Maroc pour son entrée en lice –, l’attaquant du FC Barcelone Raphinha a ressenti une blessure musculaire. Les examens d’imagerie réalisés ces dernières heures ont confirmé la gravité de la lésion musculaire.