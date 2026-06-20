Coup dur pour le Brésil de Carlo Ancelotti : une blessure musculaire pourrait perturber le parcours des quintuples champions du monde dans cette Coupe du monde. Lors de la victoire 3-0 contre Haïti (doublé de Mateus Cunha et but décisif de Vinicius Jr.) – succès qui a relancé la Seleção après un match nul 1-1 contre le Maroc pour son entrée en lice –, l’attaquant du FC Barcelone Raphinha a ressenti une blessure musculaire. Les examens d’imagerie réalisés ces dernières heures ont confirmé la gravité de la lésion musculaire.
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Brésil : la participation de Raphinha à la Coupe du monde est sérieusement compromise : il souffre d'une blessure à la cuisse droite. Quand pourra-t-il revenir et qui le remplacera ?
Combien de matchs manquera-t-il ?
Selon les premières informations en provenance du stage de préparation de la sélection brésilienne, Raphinha aurait subi une blessure à l'arrière de la cuisse droite, la dernière en date d'une saison très mouvementée sur le plan physique, y compris sous le maillot du FC Barcelone. Le staff médical brésilien n’a pas encore communiqué de détails sur la durée de sa convalescence, mais l’attaquant d’Ancelotti devrait manquer le dernier match de poule contre l’Écosse, jeudi 25 juin, ainsi que probablement le tour suivant.
LES SOLUTIONS D’ANCELOTTI
Le Brésil espère pouvoir compter à nouveau sur Raphinha pour les huitièmes de finale prévus la première semaine de juillet, mais tout dépendra de la gravité réelle de sa blessure au fléchisseur. En attendant, le sélectionneur Carlo Ancelotti cherche déjà un remplaçant adéquat pour le match contre l’Écosse. Neymar, de retour à l’entraînement collectif depuis quelques jours, devrait être rétabli pour ce rendez-vous, même si son mollet exige encore une gestion prudente. Pour le remplacer, Ancelotti hésite entre Gabriel Martinelli (Arsenal) et Luiz Henrique (Zenit Saint-Pétersbourg), tandis que le jeune Rayan attend son chance avec impatience.