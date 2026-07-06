Visiblement affecté, Carlo Ancelotti a tenté d’analyser avec lucidité l’élimination du Brésil, battu 2-1 par la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un revers qui n’avait plus été observé depuis 36 ans (en Italie en 1990 contre l’Argentine) et que les Auriverdes n’ont connu qu’à deux autres reprises dans leur histoire (en 1934 et en 1966).
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Brésil : l’analyse d’Ancelotti après l’élimination : « Nous ne méritions pas de perdre, mais c’est à partir de cette défaite que commence un nouveau cycle. C’est pour cela que Bruno Guimaraes a tiré le penalty... »
LES ÉPISODES DÉCISIFS
« C’est un moment difficile, car quand on représente le Brésil, on veut toujours gagner. Nous avons perdu un match très exigeant contre un adversaire qui a très bien joué. La Norvège était bien organisée, elle a joué avec beaucoup d’intensité et a su exploiter ses occasions. Nous avons tout donné jusqu’à la fin, mais dans ce genre de matchs, ce sont les petits détails qui peuvent faire la différence. Je ne pense pas que l’engagement ait fait défaut aujourd’hui. L’équipe a travaillé, s’est battue et s’est investie tout au long du match. Il y a évidemment des choses à améliorer et nous sommes les premiers à le reconnaître. Dans le football, il y a des jours où l’adversaire est tout simplement meilleur que vous. Pendant 70 minutes, nous avons maîtrisé la rencontre, puis Haaland a fait la différence », a déclaré Ancelotti en conférence de presse.
LE CHOIX DU TIREUR DE PENALTY
Parmi les choix les plus discutés de l'entraîneur italien durant la rencontre, on retiendra celui d'avoir confié le penalty qui auraitpumener au 1-0 – et qui aurait pu faire basculer le match – à Bruno Guimaraes (ultérieurement hypnotisé par le gardien norvégien Nyland) plutôt qu'à Vinicius, le supposé leader technique du Brésil : « Nous avons mené une analyse sur un an concernant les tireurs de penalty : le meilleur est Raphinha, suivi de Neymar, puis d’Igor Thiago. Aucun de ces trois joueurs n’était sur le terrain. Parmi ceux qui jouaient, le meilleur était Bruno Guimaraes, et c’est lui qui a tiré. Nous l’avons choisi parce que nous pensions qu’il était le meilleur parmi ceux qui étaient sur le terrain. »
UNE LEÇON POUR L'AVENIR
Carlo Ancelotti, toujours en conférence de presse après Brésil-Norvège, cherche des motifs d’espoir pour l’avenir. Il devrait rester à la tête de la Seleção lors du nécessaire processus de reconstruction, conforté par un contrat fraîchement prolongé jusqu’en 2030 : « Nous devons accepter cette élimination avec responsabilité et tirer les leçons de cette expérience. Il y a de la déception car nos attentes étaient très élevées, mais cela fait partie du football. Je suis convaincu que ce groupe possède des qualités, de la personnalité et un grand avenir. Je tiens à remercier les supporters pour le soutien qu’ils nous ont apporté tout au long de la compétition. Je comprends leur tristesse car nous la ressentons nous aussi. Quand on porte ce maillot, la responsabilité est énorme. Aujourd’hui, nous quittons le terrain avec un poids au cœur, mais aussi avec la ferme intention de continuer à travailler pour que le Brésil retrouve le plus haut niveau. Il nous faut digérer cette tristesse, puis, dès demain, nous commencerons à planifier l’avenir de cette sélection, qui dispose déjà d’un groupe solide de jeunes, de vétérans capables de poursuivre l’aventure et de nouveaux joueurs à intégrer. »
UN NOUVEAU BRÉSIL
Au terme de sa première Coupe du monde comme sélectionneur, Carlo Ancelotti livre un bilan nuancé lors de la conférence de presse suivant la défaite contre la Norvège, qui élimine les quintuples champions du monde : « Pour moi, c’est une expérience décevante au regard du résultat, évidemment, car nous sommes très tristes. Néanmoins, l’expérience a été riche d’enseignements. Je tiens à remercier les joueurs, qui ont fourni un travail remarquable et créé une ambiance de groupe très positive. Sur l’ensemble de la rencontre, je pense que nos efforts méritaient mieux, mais il faut aussi saluer l’adversaire, qui possède des individualités capables de faire la différence. Avec ce groupe, le Brésil aurait pu rester en lice jusqu’au bout de cette Coupe du monde. Après un tel revers, il faut voir la défaite comme le point de départ d’une nouvelle aventure, d’une nouvelle saison : continuer à travailler et innover. Je suis convaincu que ce revers inaugure un nouveau cycle pour la Seleção. »
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