Brésil : l’analyse d’Ancelotti après l’élimination : « Nous ne méritions pas de perdre, mais c’est à partir de cette défaite que commence un nouveau cycle. C’est pour cela que Bruno Guimaraes a tiré le penalty... »

Carlo Ancelotti, toujours en conférence de presse après Brésil-Norvège, cherche des motifs d’espoir pour l’avenir. Il devrait rester à la tête de la Seleção lors du nécessaire processus de reconstruction, conforté par un contrat fraîchement prolongé jusqu’en 2030 : « Nous devons accepter cette élimination avec responsabilité et tirer les leçons de cette expérience. Il y a de la déception car nos attentes étaient très élevées, mais cela fait partie du football. Je suis convaincu que ce groupe possède des qualités, de la personnalité et un grand avenir. Je tiens à remercier les supporters pour le soutien qu’ils nous ont apporté tout au long de la compétition. Je comprends leur tristesse car nous la ressentons nous aussi. Quand on porte ce maillot, la responsabilité est énorme. Aujourd’hui, nous quittons le terrain avec un poids au cœur, mais aussi avec la ferme intention de continuer à travailler pour que le Brésil retrouve le plus haut niveau. Il nous faut digérer cette tristesse, puis, dès demain, nous commencerons à planifier l’avenir de cette sélection, qui dispose déjà d’un groupe solide de jeunes, de vétérans capables de poursuivre l’aventure et de nouveaux joueurs à intégrer. »