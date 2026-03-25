À quelques heures d’un choc très attendu entre le Brésil et la France, une déclaration inattendue vient déjà électriser l’avant-match. Fabinho, de retour avec la Seleção, n’a pas hésité à encenser Karim Benzema, quitte à bousculer la hiérarchie offensive française actuelle.
Brésil-France : la déclaration de Fabinho sur Benzema qui ne plaira pas à Mbappé et Giroud
- Goal AR
Fabinho retrouve la Seleção avant le choc contre la France
Après plusieurs années loin de la sélection, Fabinho retrouve le maillot du Brésil. Un retour que le milieu de terrain ne s’attendait pas forcément à vivre. L’ancien joueur de l’AS Monaco et de Liverpool FC a été rappelé par Carlo Ancelotti, désormais sélectionneur de la Seleção.
Le joueur de 32 ans fait partie du groupe qui s’apprête à affronter l’Équipe de France ce jeudi près de Boston, dans un match de préparation pour la Coupe du monde 2026. Une affiche prestigieuse, même si un grand nom manque à l’appel.
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Benzema absent mais toujours au sommet selon Fabinho
En effet, Karim Benzema ne figure pas dans les plans de Didier Deschamps. L’attaquant de 38 ans, aujourd’hui à Al-Hilal, n’a plus porté le maillot tricolore depuis juin 2022. Pourtant, pour Fabinho, cela ne change rien.
« Bien sûr, il a le niveau. Je pense qu’il est encore le meilleur n°9 français », a déclaré la star brésilienne dans une interview accordée à L’Equipe.
Une déclaration forte, qui pourrait faire réagir des joueurs comme Kylian Mbappé ou Olivier Giroud, régulièrement utilisés en pointe chez les Bleus, même si le dernier a déjà raccroché.
Le Brésilien poursuit son éloge après avoir côtoyé l’ancien buteur du Real Madrid en Arabie saoudite.
« D’ailleurs, je ne sais même pas si c’est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence. Il peut marquer, il peut créer… c’est Karim. A l’entraînement, je voyais encore la qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, il y a des matchs qui sont un peu plus durs à cause de la chaleur. Mais on a l’impression que ça ne fait pas de différence pour lui. Il court, il travaille et il est décisif », a-t-il ajouté.
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Le Brésil vise enfin un nouveau sacre mondial
Au-delà du cas Benzema, Fabinho évoque également les ambitions du Brésil pour la Coupe du monde 2026. La Seleção n’a plus remporté le trophée depuis 2002. Une attente inhabituelle pour une nation aussi titrée.
Le Brésil débutera la compétition dans le groupe C face au Maroc, à l’Écosse et à Haïti.
« Pour le Brésil, c’est rare d’avoir une période sans titre comme ça. Nous, les joueurs, on s’en fout de savoir si on est favoris ou pas. On sait qu’on peut faire quelque chose de spécial, qu’on peut aller au bout. Je pense que c’est ça la mentalité qu’on doit avoir », estime Fabinho.
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Neymar, l’autre espoir brésilien
Fabinho n’oublie pas non plus Neymar, revenu récemment à Santos FC après plusieurs blessures. Le milieu brésilien reste convaincu de l’importance de sa star.
« Pour moi, c’est encore le joueur brésilien le plus talentueux aujourd’hui. Il peut faire la différence à n’importe quel moment donc il peut être très important dans une Coupe du monde. S’il a le rythme et qu’il est bien physiquement, c’est le meilleur », a-t-il fait savoir.
Avant même le coup d’envoi, les déclarations font déjà monter la température.