Brésil-France : la déclaration de Fabinho sur Benzema qui ne plaira pas à Mbappé et Giroud

En effet, Karim Benzema ne figure pas dans les plans de Didier Deschamps. L’attaquant de 38 ans, aujourd’hui à Al-Hilal, n’a plus porté le maillot tricolore depuis juin 2022. Pourtant, pour Fabinho, cela ne change rien.

« Bien sûr, il a le niveau. Je pense qu’il est encore le meilleur n°9 français », a déclaré la star brésilienne dans une interview accordée à L’Equipe.

Une déclaration forte, qui pourrait faire réagir des joueurs comme Kylian Mbappé ou Olivier Giroud, régulièrement utilisés en pointe chez les Bleus, même si le dernier a déjà raccroché.

Le Brésilien poursuit son éloge après avoir côtoyé l’ancien buteur du Real Madrid en Arabie saoudite.

« D’ailleurs, je ne sais même pas si c’est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence. Il peut marquer, il peut créer… c’est Karim. A l’entraînement, je voyais encore la qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, il y a des matchs qui sont un peu plus durs à cause de la chaleur. Mais on a l’impression que ça ne fait pas de différence pour lui. Il court, il travaille et il est décisif », a-t-il ajouté.