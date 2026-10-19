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Brentford contacte la police après un acte dangereux impliquant un ballon de rugby lors du match de Premier League contre Liverpool
Une vidéo virale entraîne une intervention de la police
Brentford a pris contact avec la police après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un ballon de rugby envoyé d’un coup de pied dans son stade depuis un appartement situé dans un immeuble de grande hauteur. L’incident s’est produit samedi, lors de la défaite de Brentford face à Liverpool (2-1).
Le ballon semble d’abord avoir heurté le toit de la tribune Est avant de rebondir vers la pelouse, où un entraîneur a ensuite été vu en train de le retirer. Le club a rapidement condamné ce geste imprudent, qualifiant les actes de la personne impliquée de très dangereux et susceptibles de causer de graves blessures aux personnes présentes dans le stade.
Brentford publie un communiqué officiel
Brentford a publié un communiqué ferme concernant l’incident. « Brentford Football Club a connaissance d’un incident au cours duquel un objet a été envoyé d’un coup de pied depuis un endroit surélevé en direction du terrain pendant le match de samedi contre Liverpool », a déclaré le club.
« Un tel comportement est dangereux et peut avoir des conséquences très graves. L’affaire a été signalée à la police et le club coopère avec les autorités compétentes dans le cadre de leur enquête afin d’aider à identifier les responsables et à prendre les mesures appropriées, qui pourraient donner lieu à des poursuites pénales. La sécurité des supporters, du personnel, des joueurs et des officiels les jours de match est de la plus haute importance, et le club soutiendra tous les efforts visant à ce que des mesures soient prises. »
Les abords du stade et le résultat du match
Le Gtech Community Stadium s’inscrit dans un projet de développement plus vaste pour le quartier et est entouré d’immeubles d’habitation. Pendant le match, Keane Lewis-Potter a ouvert le score pour Brentford, mais Victor Munoz a égalisé.
Alexander Isak a ensuite inscrit le but de la victoire en fin de match, offrant à Liverpool un succès crucial à l’extérieur. Grâce à ce résultat, Liverpool a dépassé Brentford pour prendre la cinquième place du classement de Premier League, laissant son adversaire du jour juste derrière lui au terme d’un après-midi riche en rebondissements.
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Quelle est la suite pour Brentford ?
La police va poursuivre son enquête afin d’identifier la personne responsable de cet acte dangereux. De son côté, Brentford doit se ressaisir sur le terrain après cette défaite décevante, avant d’affronter Hull City dimanche prochain. Le club espère obtenir un bon résultat tout en veillant au strict respect des mesures de sécurité les jours de match.
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