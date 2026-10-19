Brentford a pris contact avec la police après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un ballon de rugby envoyé d’un coup de pied dans son stade depuis un appartement situé dans un immeuble de grande hauteur. L’incident s’est produit samedi, lors de la défaite de Brentford face à Liverpool (2-1).

Le ballon semble d’abord avoir heurté le toit de la tribune Est avant de rebondir vers la pelouse, où un entraîneur a ensuite été vu en train de le retirer. Le club a rapidement condamné ce geste imprudent, qualifiant les actes de la personne impliquée de très dangereux et susceptibles de causer de graves blessures aux personnes présentes dans le stade.



