Brentford s’apprête à finaliser un transfert retentissant pour ce joueur de 20 ans, après avoir déposé une offre nettement améliorée. D’après les informations du journal Bild, le directeur sportif Thomas Kessler serait disposé à accepter la dernière proposition du club de Premier League, dont le montant total pourrait atteindre 50 millions d’euros. L’accord comprend un versement garanti de 45 millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus liés à la performance, jugés facilement accessibles.

Ce montant pulvérise le précédent record du club, qui était de 29 millions d’euros, perçus lors du départ d’Anthony Modeste vers Tianjin Quanjian en 2018. Si Thomas Kessler doit encore obtenir l’accord formel du conseil d’administration, l’ampleur de l’offre laisse peu de doute sur l’issue de cette procédure. Le contrat comprend également une clause de 15 % sur les futurs transferts, garantissant au club allemand de bénéficier des succès potentiels d'El Mala en Premier League et au-delà.