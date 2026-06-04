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Brentford a devancé ses rivaux de Premier League pour s'adjuger les services de la révélation de la Bundesliga après l'acceptation d'une offre de 50 millions d'euros
Un accord record pour la pépite de Cologne
Brentford s’apprête à finaliser un transfert retentissant pour ce joueur de 20 ans, après avoir déposé une offre nettement améliorée. D’après les informations du journal Bild, le directeur sportif Thomas Kessler serait disposé à accepter la dernière proposition du club de Premier League, dont le montant total pourrait atteindre 50 millions d’euros. L’accord comprend un versement garanti de 45 millions d’euros, auquel s’ajouteraient des bonus liés à la performance, jugés facilement accessibles.
Ce montant pulvérise le précédent record du club, qui était de 29 millions d’euros, perçus lors du départ d’Anthony Modeste vers Tianjin Quanjian en 2018. Si Thomas Kessler doit encore obtenir l’accord formel du conseil d’administration, l’ampleur de l’offre laisse peu de doute sur l’issue de cette procédure. Le contrat comprend également une clause de 15 % sur les futurs transferts, garantissant au club allemand de bénéficier des succès potentiels d'El Mala en Premier League et au-delà.
Les derniers obstacles dans les négociations concernant El Mala
Les deux clubs sont parvenus à un accord sur le montant du transfert, mais une dernière étape reste à valider avant la présentation officielle du jeune joueur de 19 ans au Gtech Community Stadium. Sa mère, qui assure son rôle de conseillère et de représentante, a mené les discussions et doit apposer son visa final d’ici vendredi. Pour éviter toute ingérence de poids lourds européens, Brentford a assorti son offre d’une date limite, visant à finaliser rapidement l’opération.
Le joueur, qui a passé une seule saison dans l’équipe première de Cologne, a déjà fait part de son intention de rejoindre les Bees. Pour le convaincre de s’installer à Londres, Brentford a concocté une offre salariale très avantageuse : un salaire annuel fixe supérieur à quatre millions d’euros, reflet de son statut d’un des attaquants les plus prometteurs du continent.
La « German Connection » à Londres
L’arrivée d’El Mala pourrait marquer la naissance d’un redoutable duo d’ailiers allemands à Brentford. Il retrouve son compatriote Kevin Schade, international allemand à cinq reprises, dans les rangs offensifs des Bees. Ce lien culturel devrait faciliter l’adaptation du jeune joueur aux rigueurs du football anglais, en lui offrant un visage familier dans un vestiaire réputé pour sa diversité internationale.
Bien que les deux joueurs aient manqué la sélection pour la dernière Coupe du monde, leur association incarne l’avenir offensif des « Bees ». La politique de recrutement du club, qui cible des talents à fort potentiel évoluant en Bundesliga, a déjà démontré son efficacité lors des dernières périodes de transfert.
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Les plus grandes ventes de l’histoire de Cologne
Pour Cologne, le départ d’El Mala est un moment à la fois douloureux et réjouissant : il atteste de la capacité du club à former des talents de haut niveau, tout en rappelant la réalité financière du football moderne. Son transfert, estimé à 45 millions d’euros – somme justifiée par sa saison 2025-2026 exceptionnelle, marquée par 13 buts et 5 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues – redéfinit les standards financiers du club en matière de ventes de joueurs. Derrière El Mala et Modeste, déjà cité, figurent sur la liste des ventes les plus rentables du club Lukas Podolski et Jhon Córdoba.