Revenant sur une percée internationale arrivée plus tôt que prévu, Bidon a parlé franchement de sa fierté dans une interview officielle accordée au canal média de la CBF. Exprimant sa joie d’atteindre le sommet du football brésilien, Bidon a déclaré : « Le sentiment est le meilleur possible. Je réalise un rêve d’enfance. »

Déterminé à tirer chaque leçon possible de son passage avec l’équipe première, le milieu de terrain a ajouté : « Je n’ai jamais imaginé vivre ce moment aussi vite. Je crois que je tirerai le maximum de tout ce que je peux ici. C’est une expérience immense, donc je pense que ce moment sera très important pour moi. Que ce soit le premier d’une longue série. »