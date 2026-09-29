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Breno Bidon révèle l’inspiration Bruno Guimaraes après la convocation surprise en équipe du Brésil de la pépite des Corinthians
- Avalon.red
Le milieu de terrain révélation obtient sa première convocation chez les seniors
Une première convocation surprise chez les internationaux A constitue une reconnaissance importante de la régularité du jeune milieu de terrain dans le football sud-américain. Après avoir acquis une précieuse expérience en tournoi avec les moins de 20 ans, Bidon s'est rapidement imposé comme un élément indispensable dans l'entrejeu des Corinthians, cumulant plus de 100 apparitions en équipe première depuis 2024. Le fait de travailler aux côtés de stars internationales confirmées pendant le rassemblement lui a apporté un énorme boost moral, alors que le jeune talent cherche à prouver qu'il a sa place sous le maillot du Brésil.
« Je réalise un rêve d’enfance »
Revenant sur une percée internationale arrivée plus tôt que prévu, Bidon a parlé franchement de sa fierté dans une interview officielle accordée au canal média de la CBF. Exprimant sa joie d’atteindre le sommet du football brésilien, Bidon a déclaré : « Le sentiment est le meilleur possible. Je réalise un rêve d’enfance. »
Déterminé à tirer chaque leçon possible de son passage avec l’équipe première, le milieu de terrain a ajouté : « Je n’ai jamais imaginé vivre ce moment aussi vite. Je crois que je tirerai le maximum de tout ce que je peux ici. C’est une expérience immense, donc je pense que ce moment sera très important pour moi. Que ce soit le premier d’une longue série. »
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« Guimaraes est un joueur que je suis de près »
Partager un vestiaire avec des habitués confirmés des joutes européennes a offert à Bidon l'occasion d'observer Guimaraes de près, lui qui admire depuis longtemps les prestations du milieu d'Arsenal sur la plus grande scène. Soulignant son appréciation de l'autorité de son compatriote au milieu de terrain, Bidon a expliqué : « De la génération actuelle, Bruno Guimaraes est un joueur que je suis de près. Il a fait une très bonne Coupe du monde et a réussi à se démarquer. »
Le contact direct à l'entraînement n'a fait que renforcer les raisons pour lesquelles il le considère comme une référence de carrière : « C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu dans le football. Il a commencé tôt au Brésil et c'est quelqu'un que j'admire énormément. En passant du temps avec lui, j'ai vu qu'il a une excellente mentalité de gagnant. Et sur le terrain, il va sans dire qu'il joue très bien. »
Le novice vise une potentielle première sélection internationale
Bidon pourrait honorer sa première sélection en équipe A lorsque l’équipe de Carlo Ancelotti affrontera l’Australie en match amical ce mardi. Le groupe se rendra ensuite en Inde pour un deuxième match d’exhibition le 3 octobre afin de boucler sa tournée internationale. Une possible rotation de l’effectif sur les deux rencontres offre au jeune joueur une opportunité idéale d’impressionner le staff technique et de s’assurer une place régulière dans les futures convocations.
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