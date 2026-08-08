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Bremer s’exprime sur son avenir à la Juventus au milieu de l’intérêt de Tottenham et du Bayern Munich
Bremer s’engage avec la Juventus
Le défenseur central de la Juventus Bremer a fermement balayé les rumeurs d’un départ de Turin cet été, malgré l’intérêt de Tottenham, du Bayern et de l’Inter Milan. L’international brésilien de 29 ans a disputé 122 matches avec la Juve depuis son transfert en provenance du Torino, l’autre club de la ville, en 2022. Lors de la campagne 2025-2026 sous Luciano Spalletti, Bremer a été le patron de la défense en affichant le deuxième meilleur total de l’effectif au nombre de duels aériens remportés (79) et de dégagements (113), même si le club a terminé à une décevante sixième place en Serie A.
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Le défenseur rejette les rumeurs de départ
Évoquant les spéculations le liant aux plus grands clubs d’Europe, Bremer a souligné son engagement inébranlable à rester à l’Allianz Stadium. Interrogé sur son avenir avec la Juventus, Bremer a déclaré à La Gazzetta dello Sport : « Je n’ai pas demandé à la Juventus de me vendre. Surtout dans un moment difficile, pour le club comme pour moi, cela ne m’a jamais traversé l’esprit ; ce serait comme fuir. Si un jour je quitte la Juventus, peut-être quand je serai plus âgé, je sortirai par la grande porte, la tête haute. »
Le Brésilien exige des standards plus élevés
Bremer avait déjà exprimé sa frustration face à la baisse des standards de la Juventus, estimant qu’un club du standing des Bianconeri ne devait pas se contenter de lutter simplement pour une place dans le top 4 de Serie A. Cependant, le défenseur brésilien, dont le seul trophée remporté à Turin jusqu’ici est la Coppa Italia 2023-2024, a précisé que sa critique découlait strictement d’un désir de ramener le club à sa gloire passée.
En développant les raisons de ses propos, Bremer a insisté : « Je n’ai pas dit ces choses parce que je cherchais une excuse pour partir. Au contraire, j’essayais d’exprimer mon ambition ; je ne me contente pas de terminer ma carrière avec une Coppa Italia sur l’étagère.
« Je veux plus, et je veux que la Juventus retrouve le niveau qui est le sien. Comme Spalletti l’a dit, nous en sommes encore un peu loin, mais nous posons des bases importantes, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Et je mise sur mon ami Douglas Luiz, qui a des qualités à revendre et les montrera. »
- AFP
La préparation de présaison est essentielle
La Juventus a encore trois matches amicaux de pré-saison pour peaufiner le système tactique de Spalletti avant de lancer sa campagne de Serie A contre Frosinone le 23 août. L’intégration des nouvelles recrues comme Kolo Muani et Alajbegovic devrait renforcer la volonté de l’effectif de retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Ces prochaines rencontres offriront une indication claire du niveau de préparation de la Juventus pour mener un défi sérieux au cours de la saison à venir.
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