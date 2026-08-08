Bremer s’exprime sur son avenir à la Juventus au milieu de l’intérêt de Tottenham et du Bayern Munich

Bremer avait déjà exprimé sa frustration face à la baisse des standards de la Juventus, estimant qu’un club du standing des Bianconeri ne devait pas se contenter de lutter simplement pour une place dans le top 4 de Serie A. Cependant, le défenseur brésilien, dont le seul trophée remporté à Turin jusqu’ici est la Coppa Italia 2023-2024, a précisé que sa critique découlait strictement d’un désir de ramener le club à sa gloire passée.

En développant les raisons de ses propos, Bremer a insisté : « Je n’ai pas dit ces choses parce que je cherchais une excuse pour partir. Au contraire, j’essayais d’exprimer mon ambition ; je ne me contente pas de terminer ma carrière avec une Coppa Italia sur l’étagère.

« Je veux plus, et je veux que la Juventus retrouve le niveau qui est le sien. Comme Spalletti l’a dit, nous en sommes encore un peu loin, mais nous posons des bases importantes, [Randal] Kolo Muani, [Kerim] Alajbegovic. Et je mise sur mon ami Douglas Luiz, qui a des qualités à revendre et les montrera. »