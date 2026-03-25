Julian Brandt en Serie A. Selon La Gazzetta dello Sport, l'arrivée de l'Allemand dans notre championnat devient une possibilité concrète. Et c'est l'AS Rome qui cherche à recruter ce milieu offensif, dont le contrat avec le Borussia Dortmund arrive à expiration.
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Brandt en Serie A ? La Roma tente le coup : coût et faisabilité d'un transfert gratuit
Afin d’apaiser les tensions au sein du club, la direction de la Roma a décidé d’anticiper le mercato et envisage de se lancer à la conquête du joueur qui, dans quelques semaines, sera libre de tout contrat. La Roma aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité de l’opération. Son agent pour l'Italie, Francesco Randazzo, aurait informé à plusieurs reprises le directeur sportif Massara de la situation contractuelle du joueur né en 1996, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Dortmund et serait ouvert à un transfert en Italie. La Roma serait une destination qui lui plairait, tout comme il aimerait travailler avec Gasperini, un entraîneur et un environnement technique qui pourraient mettre en valeur ses qualités. En Italie, laJuventus et Côme restent toutefois vigilantes à son sujet.
Faire venir à Rome ce joueur né en 1996 à Brême serait un coup de maître pour les Giallorossi, une opération qui, d'un point de vue financier, pourrait être viable. L'Allemand devrait en effet accepter un salaire d'environ 4 millions d'euros, proche du plafond salarial fixé par le club. Gasperini pourrait ainsi faire renaître le duo avec Malen qui a brillé sous les couleurs giallonero pendant 4 ans. Brandt est au Borussia Dortmund depuis 2019 et a disputé près de 300 matchs sous ce maillot, marquant 56 buts et délivrant 68 passes décisives. Âgé de 30 ans, il a déjà disputé plus de 30 matchs et marqué 10 buts cette année.