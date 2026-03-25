Brandt en Serie A ? La Roma tente le coup : coût et faisabilité d'un transfert gratuit

Afin d’apaiser les tensions au sein du club, la direction de la Roma a décidé d’anticiper le mercato et envisage de se lancer à la conquête du joueur qui, dans quelques semaines, sera libre de tout contrat. La Roma aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur pour évaluer la faisabilité de l’opération. Son agent pour l'Italie, Francesco Randazzo, aurait informé à plusieurs reprises le directeur sportif Massara de la situation contractuelle du joueur né en 1996, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat avec Dortmund et serait ouvert à un transfert en Italie. La Roma serait une destination qui lui plairait, tout comme il aimerait travailler avec Gasperini, un entraîneur et un environnement technique qui pourraient mettre en valeur ses qualités. En Italie, laJuventus et Côme restent toutefois vigilantes à son sujet.