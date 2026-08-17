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Adhe Makayasa

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Braga s'accorde avec Barcelone sur un transfert de 10 M€ pour le jeune talent Tommy Marques

Mercato
T. Marques
Braga
Liga Portugal
LaLiga
FC Barcelone

Braga a trouvé un accord à 10 M€ avec Barcelone pour s’attacher les services du milieu de terrain adolescent Tommy Marques, alors que le club portugais poursuit son ambitieuse préparation de la nouvelle saison. Formé à la Masia, il quitte la Catalogne à la recherche d’un temps de jeu régulier en équipe première, après avoir vu sa route vers le onze de départ de Hansi Flick barrée par la concurrence des joueurs plus expérimentés.

  • Un talent prometteur officialise son transfert

    Selon The Athletic, Braga a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour recruter Marques contre un montant initial de 10 M€, auquel pourraient s’ajouter 2 M€ de bonus. Les conditions personnelles ne devraient pas poser le moindre obstacle pour le joueur de 19 ans formé à La Masia, lui qui cherche à obtenir du temps de jeu régulier en équipe première au Portugal. L’adolescent a fait ses débuts chez les seniors contre Majorque en février, mais il s’est ensuite contenté d’une seule autre apparition en Liga.

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  • imago-sport-1073440193.jpgSergio Ros

    L’embouteillage chez les Blaugrana provoque un changement

    La décision de Barcelone d’autoriser le départ de son jeune espoir fait suite à un accord de principe d’une valeur de 76,5 M€ (65,3 M£) avec le géant de Premier League Manchester City pour le milieu défensif Rodri. L’arrivée de l’international espagnol intensifie considérablement la concurrence dans l’entrejeu pour l’équipe de Flick, qui dispose déjà d’un large éventail d’options expérimentées.

    Conscient que les opportunités en équipe première avec le Barça seraient très limitées en raison du trop-plein de milieux seniors, Marques a décidé d’aller chercher du temps de jeu régulier ailleurs pour poursuivre son développement, la direction du club ayant validé la vente afin d’aider à équilibrer ses comptes.

  • Un recrutement massif transforme l’effectif

    Le recrutement de Marques vient conclure un vaste mercato estival dépensier pour Braga, après les arrivées du milieu de terrain Denis Huseinbasic et de l’attaquant Jonas Wind en transferts libres. Le club portugais, qui a terminé quatrième sur la scène nationale et atteint les demi-finales de la Ligue Europa avant de s’incliner face à Freiburg la saison dernière, a également renforcé son arrière-garde en recrutant le gardien Bernardo, le trio de défenseurs centraux Sergio Barcia, Adrian Bajrami et Adrian Barisic, ainsi que Gabriel Silva et Diogo Travassos afin d’étoffer sa profondeur tactique dans toutes les compétitions.

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  • imago-sport-1080735688.jpgAvant Sports

    Un test européen se profile à l’horizon

    Après avoir assuré leur place en barrages de l’UEFA Conference League grâce à une victoire 1-0 sur l’ensemble des deux matches contre le Dinamo Minsk plus tôt cette semaine, Braga tourne désormais son attention vers l’Europe. Le club portugais doit recevoir la formation autrichienne de l’Austria Vienne lors du match aller de son tour qualificatif, le jeudi 20 août. Cette rencontre constituera un test important pour mesurer la capacité de son effectif remanié à conserver de la régularité entre ses engagements nationaux et européens.

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