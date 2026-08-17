Braga s'accorde avec Barcelone sur un transfert de 10 M€ pour le jeune talent Tommy Marques

La décision de Barcelone d’autoriser le départ de son jeune espoir fait suite à un accord de principe d’une valeur de 76,5 M€ (65,3 M£) avec le géant de Premier League Manchester City pour le milieu défensif Rodri. L’arrivée de l’international espagnol intensifie considérablement la concurrence dans l’entrejeu pour l’équipe de Flick, qui dispose déjà d’un large éventail d’options expérimentées.

Conscient que les opportunités en équipe première avec le Barça seraient très limitées en raison du trop-plein de milieux seniors, Marques a décidé d’aller chercher du temps de jeu régulier ailleurs pour poursuivre son développement, la direction du club ayant validé la vente afin d’aider à équilibrer ses comptes.