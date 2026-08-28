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Bradley Barcola va passer sa visite médicale à Liverpool après s’être envolé pour l’Angleterre, alors que son transfert de 140 M€ en provenance du PSG approche de sa finalisation
Barcola se prépare à sa visite médicale dans le Merseyside
Le long feuilleton autour de l’avenir de Barcola semble avoir atteint son dénouement, l’ailier se préparant à sa nouvelle vie en Premier League. Selon L'Équipe, l’international français doit s’envoler pour l’Angleterre ce samedi afin de finaliser les détails de son transfert retentissant à Anfield.
Le joueur de 23 ans a fait l’objet d’intenses négociations entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, mais la voie est désormais libre pour qu’il passe sa visite médicale et signe un contrat de longue durée avec le club de la Mersey.
Ce transfert intervient après que Barcola a notamment été écarté du groupe de Luis Enrique pour le récent match nul 2-2 du PSG contre Rennes, un signe clair que son départ du Parc des Princes était imminent. Alors qu’un accord sur les conditions personnelles serait déjà en place, le joueur devrait finaliser les dernières démarches administratives sur le sol anglais avant d’être officiellement présenté comme un joueur de Liverpool.
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Accord record conclu avec le PSG
Les détails financiers de l’opération soulignent l’ampleur de l’ambition de Liverpool, avec un package total d’environ 140 M€. Cette avancée représente un compromis par rapport à l’évaluation initiale du PSG, fixée à 170 M€, après des discussions fructueuses menées par le directeur sportif de Liverpool Richard Hughes et le président de Fenway Sports Group Mike Gordon.
Ce montant fait de Barcola la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club, derrière seulement les 125 M£ dépensés pour Alexander Isak l’an dernier. Cette stratégie de recrutement agressive souligne l’engagement de Liverpool à rester compétitif au plus haut niveau, après avoir déjà lourdement investi sur des talents comme Florian Wirtz.
De son côté, le PSG enregistrera la plus grosse vente de son histoire, dépassant ses précédents records alors qu’il cherche à remodeler son effectif sous Luis Enrique.
Planification de la succession pour l’après-Salah
Barcola a été identifié dès le début du mercato estival comme le candidat idéal pour succéder à terme à Mohamed Salah. Liverpool a accéléré sa quête du Français après l’échec d’un transfert de Yan Diomande, en concentrant toutes ses ressources sur l’arrivée de l’ancien Lyonnais à Anfield.
Malgré ses contributions à Paris, où il a disputé 49 matches la saison dernière et inscrit 13 buts, Barcola a souvent vu son temps de jeu limité en raison de la présence de stars comme Khvicha Kvaratskhelia et Desire Doue. En rejoignant Anfield, il est censé bénéficier d’une voie plus dégagée vers un temps de jeu régulier.
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Effets en cascade sur l’effectif et activité du dernier jour du mercato
L’arrivée d’un attaquant à 140 M€ devrait avoir des conséquences importantes sur la profondeur d’effectif existante à Anfield. L’avenir de Cody Gakpo fait déjà l’objet d’interrogations, avec des informations liant l’attaquant néerlandais à Tottenham Hotspur et à Manchester City.
Alors que le club intègre Barcola, il pourrait devoir sanctionner des départs de premier plan afin d’équilibrer les comptes et de préserver l’harmonie du groupe. L’équipe de recrutement, cependant, ne semble pas en avoir fini avec son mercato, puisqu’elle continue d’explorer le marché à la recherche de renforts supplémentaires sur l’aile droite.
Liverpool est resté actif jusqu’aux dernières heures du mercato, après avoir vu ses précédentes approches pour Ismaila Sarr et Endrick repoussées par leurs clubs respectifs.
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