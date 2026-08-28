Le long feuilleton autour de l’avenir de Barcola semble avoir atteint son dénouement, l’ailier se préparant à sa nouvelle vie en Premier League. Selon L'Équipe, l’international français doit s’envoler pour l’Angleterre ce samedi afin de finaliser les détails de son transfert retentissant à Anfield.

Le joueur de 23 ans a fait l’objet d’intenses négociations entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, mais la voie est désormais libre pour qu’il passe sa visite médicale et signe un contrat de longue durée avec le club de la Mersey.

Ce transfert intervient après que Barcola a notamment été écarté du groupe de Luis Enrique pour le récent match nul 2-2 du PSG contre Rennes, un signe clair que son départ du Parc des Princes était imminent. Alors qu’un accord sur les conditions personnelles serait déjà en place, le joueur devrait finaliser les dernières démarches administratives sur le sol anglais avant d’être officiellement présenté comme un joueur de Liverpool.



