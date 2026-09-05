La performance remarquable du Néerlandais, qui comprenait deux passes décisives cruciales pour Alexander Isak, était particulièrement marquante compte tenu de l'incertitude entourant son avenir quelques jours plus tôt après l'échec de son transfert vers l'Etihad Stadium. Iraola a écarté toute inquiétude persistante concernant l'engagement de Gakpo, insistant sur le fait que l'attaquant reste un élément central de ses plans malgré l'intérêt initial de Manchester City.

« Je n'ai aucun doute concernant Cody. Il a été très bon durant toute la pré-saison, il a très bien commencé cette saison, avec des statistiques à l'appui », a déclaré Iraola après le match contre Ipswich. « Cody sait à quel point nous l'apprécions, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je l'estime énormément. »

Gakpo lui-même semble avoir relevé le défi de rester sur le Merseyside, malgré l'arrivée d'une concurrence de haut niveau. En revenant sur cette victoire, l'ailier s'est montré optimiste quant à son avenir avec Liverpool, déclarant : « Je pense que c'était un grand match aujourd'hui. Évidemment, il y a encore des choses que nous devons améliorer, mais c'est une victoire dont nous avions vraiment besoin, et je suis vraiment heureux que nous ayons pris les trois points. »