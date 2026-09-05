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Bradley Barcola va « avoir du mal à avoir du temps de jeu » : Jamie Carragher envoie un avertissement sans détour à la recrue de Liverpool à 123 M£ après la masterclass de Cody Gakpo
Carragher livre un verdict brutal sur Barcola
Carragher estime que la recrue phare de l’été de Liverpool, Barcola, pourrait connaître une période frustrante sur la touche. Le Français de 24 ans est arrivé à Anfield en provenance du Paris Saint-Germain dans le cadre d’un transfert d’un montant vertigineux de 123 millions de livres sterling, mais ses débuts contre Ipswich Town ont été éclipsés par la brillance de celui avec lequel il est censé être en concurrence pour une place de titulaire.
Après la victoire 2-0 de Liverpool à Portman Road, Carragher s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de ses inquiétudes concernant les perspectives immédiates de l’ailier sous Andoni Iraola. Dans un message direct partagé sur X, l’ancien défenseur a déclaré : « Barcola va avoir du mal à avoir du temps de jeu avec cette version de Gakpo. »
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Gakpo brille après le feuilleton de son transfert
La performance remarquable du Néerlandais, qui comprenait deux passes décisives cruciales pour Alexander Isak, était particulièrement marquante compte tenu de l'incertitude entourant son avenir quelques jours plus tôt après l'échec de son transfert vers l'Etihad Stadium. Iraola a écarté toute inquiétude persistante concernant l'engagement de Gakpo, insistant sur le fait que l'attaquant reste un élément central de ses plans malgré l'intérêt initial de Manchester City.
« Je n'ai aucun doute concernant Cody. Il a été très bon durant toute la pré-saison, il a très bien commencé cette saison, avec des statistiques à l'appui », a déclaré Iraola après le match contre Ipswich. « Cody sait à quel point nous l'apprécions, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Je l'estime énormément. »
Gakpo lui-même semble avoir relevé le défi de rester sur le Merseyside, malgré l'arrivée d'une concurrence de haut niveau. En revenant sur cette victoire, l'ailier s'est montré optimiste quant à son avenir avec Liverpool, déclarant : « Je pense que c'était un grand match aujourd'hui. Évidemment, il y a encore des choses que nous devons améliorer, mais c'est une victoire dont nous avions vraiment besoin, et je suis vraiment heureux que nous ayons pris les trois points. »
Van Dijk salue un compatriote « important »
Le capitaine du club, Virgil van Dijk, n’a pas tardé à louer son coéquipier en sélection, soulignant à quel point Gakpo reste crucial pour les ambitions de Liverpool cette saison. Le capitaine a mis en avant le fait que la réaction de l’attaquant face aux spéculations sur un transfert a été exemplaire. S’exprimant auprès de Sky Sports après le match, le défenseur central a déclaré : « Cody a été exceptionnel. Il est important pour nous et il le sera cette saison aussi. Il l’a montré aujourd’hui, la semaine dernière également avec la passe décisive, et au cours des deux dernières années. »
Les commentaires du défenseur expérimenté renforcent l’idée que la hiérarchie interne se mérite par la régularité plutôt que par les indemnités de transfert. Si Barcola est entré en seconde période pour faire ses débuts en Premier League, il a eu du mal à reproduire l’influence que Gakpo a exercée sur la rencontre.
- Mark Pain
La concurrence interne tire les standards vers le haut
Iraola savoure le casse-tête que représente le fait de disposer de multiples options d’élite sur l’ensemble de son trio offensif, mais il a prévenu Barcola et ses coéquipiers que la réputation seule ne garantira pas du temps de jeu. L’entraîneur estime que la rivalité entre ses attaquants ne fera qu’élever le niveau général de l’équipe. Iraola a expliqué : « Parfois, ils seront titulaires, parfois ils entreront en jeu, parfois ils ne joueront pas. Mais cette concurrence, je pense qu’elle va être bénéfique pour eux tous. »
Pour Barcola, le défi consiste désormais à prouver qu’il peut déloger un joueur qui a déjà enregistré des contributions offensives significatives lors des premières semaines de la saison. Avec Gakpo et Isak qui forment un duo redoutable, l’homme à 123 M£ doit trouver un moyen d’intégrer une formule gagnante.
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