Selon L'Equipe, Barcola a trouvé un accord de principe pour rejoindre Liverpool. Le joueur de 23 ans a informé les champions de France qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son contrat actuel, qui doit expirer à l'été 2028. Barcola est déterminé à découvrir la Premier League et à franchir la prochaine étape cruciale de sa carrière.

Le même article affirme que l'international français a récemment eu des discussions positives avec le nouvel entraîneur de Liverpool, Iraola, ainsi qu'avec plusieurs dirigeants du club afin d'évoquer un possible transfert à Anfield. Cependant, malgré le désir clair du joueur de s'installer dans le Merseyside, aucun accord contractuel formel n'a été signé.