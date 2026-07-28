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Bradley Barcola trouve un accord pour son transfert à Liverpool après des discussions avec l’ailier du PSG Andoni Iraola
Barcola accepte de rejoindre Liverpool
Selon L'Equipe, Barcola a trouvé un accord de principe pour rejoindre Liverpool. Le joueur de 23 ans a informé les champions de France qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son contrat actuel, qui doit expirer à l'été 2028. Barcola est déterminé à découvrir la Premier League et à franchir la prochaine étape cruciale de sa carrière.
Le même article affirme que l'international français a récemment eu des discussions positives avec le nouvel entraîneur de Liverpool, Iraola, ainsi qu'avec plusieurs dirigeants du club afin d'évoquer un possible transfert à Anfield. Cependant, malgré le désir clair du joueur de s'installer dans le Merseyside, aucun accord contractuel formel n'a été signé.
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À la recherche d’une place de titulaire régulière
Après avoir passé trois années très fructueuses dans la capitale française, Barcola est désireux de s’imposer comme un titulaire régulier au sein d’un grand club européen. L’attaquant né à Lyon a ressenti de la frustration après avoir souvent été relégué à un rôle de remplaçant lors des rencontres les plus cruciales du PSG ces derniers mois.
Régulièrement utilisé comme « 12e homme » sous le régime actuel, Barcola estime qu’il est temps pour lui de prendre son envol. Il a ainsi identifié Liverpool comme sa destination privilégiée afin d’obtenir des titularisations régulières. Barcola se concentre désormais uniquement sur un transfert à Anfield. Le joueur de 23 ans espère que son accord personnel avec le club anglais aidera à faire avancer ces négociations compliquées.
Le PSG réclame une énorme indemnité de transfert
Si Barcola a donné son accord de principe pour ce transfert, sa finalisation reste une opération particulièrement complexe. Les dirigeants de Liverpool ont entamé des discussions préliminaires avec leurs homologues parisiens, mais les deux poids lourds européens sont encore loin de parvenir à un consensus. Le PSG serait désormais disposé à autoriser le départ de Barcola cet été, mais reste inflexible sur ses exigences financières. Le club parisien réclame une indemnité de transfert monumentale, qui pourrait facilement dépasser la barre des 120 millions d’euros.
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Les prochaines étapes pour Liverpool et Barcola
Reste à savoir si l'accord personnel de Barcola avec Liverpool accélérera les négociations de club à club dans les prochains jours. Liverpool devrait poursuivre son dialogue avec le PSG afin de tenter de combler l'énorme écart financier. Si aucun compromis mutuel ne peut être trouvé, Liverpool pourrait être contraint de quitter la table des négociations. Cependant, la préférence claire de Barcola pour un transfert à Anfield donne au club de Premier League un avantage certain dans ces discussions à forts enjeux.
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