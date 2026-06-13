Bradley Barcola serait frustré par son manque de temps de jeu. Le PSG envisagerait de recruter une star du FC Barcelone pour le remplacer

Ferran Torres s'est davantage mis en avant au FC Barcelone au cours de la saison écoulée. Grâce à ses performances, il a fait en sorte que Robert Lewandowski ne soit plus titulaire indiscutable au cœur de l'attaque catalane. Au total, l'international espagnol a inscrit pas moins de 21 buts toutes compétitions confondues pour le Barça.

Le départ acté de Lewandowski, dont le contrat n’a pas été prolongé, devrait lui ouvrir davantage de temps de jeu la saison prochaine sous les ordres de Hansi Flick. Conséquence logique : le Barça ne semble pas envisager de se séparer de son jeune attaquant.