Selon l'expert italien des transferts Gianluca Di Marzio, Barcola n'est pas satisfait de son rôle actuel sous les ordres de Luis Enrique et souhaite obtenir davantage de temps de jeu. Dans une attaque parisienne pourtant très talentueuse, l'international espoir français s'est retrouvé ces dernières semaines en tant que remplaçant d'Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, comme ce fut le cas lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal.
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Bradley Barcola serait frustré par son manque de temps de jeu. Le PSG envisagerait de recruter une star du FC Barcelone pour le remplacer
Ferran Torres s'est davantage mis en avant au FC Barcelone au cours de la saison écoulée. Grâce à ses performances, il a fait en sorte que Robert Lewandowski ne soit plus titulaire indiscutable au cœur de l'attaque catalane. Au total, l'international espagnol a inscrit pas moins de 21 buts toutes compétitions confondues pour le Barça.
Le départ acté de Lewandowski, dont le contrat n’a pas été prolongé, devrait lui ouvrir davantage de temps de jeu la saison prochaine sous les ordres de Hansi Flick. Conséquence logique : le Barça ne semble pas envisager de se séparer de son jeune attaquant.
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Le Barça s’intéresserait également à Julian Álvarez.
Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Ferran Torres pourrait bientôt prolonger son aventure catalane. Selon les dernières informations, le club blaugrana souhaite rapidement entamer des discussions avec l’attaquant de 26 ans afin de dissuader les grands clubs intéressés par son profil.
Si le Barça a longtemps coché le nom de Julián Álvarez (Atlético Madrid) pour renforcer son attaque, le Real Madrid s’est soudainement invité dans le dossier la semaine dernière, avant de voir son offre de 150 millions d’euros repoussée.
Selon les dernières informations, le FC Bayern Munich s’intéresserait de près à Bradley Barcola.
Selon les observateurs, plusieurs cadors européens auraient déjà coché le nom de Barcola sur leur short-list, parmi lesquels le FC Bayern Munich, Arsenal et Liverpool. Les prochaines semaines diront si le joueur de 23 ans franchira réellement le pas et quittera le double vainqueur de la Ligue des champions.
La saison 2025/26 de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain :
Jeux : 49 Minutes jouées : 2 971 Buts : 13 Passes décisives : 7