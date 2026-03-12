Bradley Barcola salue la performance « exemplaire » du PSG contre Chelsea après un match palpitant de Ligue des champions marqué par sept buts

Au micro de Canal+ après le match, Barcola est revenu sur l'importance du résultat et sur sa propre percée personnelle. « Nous nous étions bien préparés pour ce match, nous savions que nous devions mettre de l'intensité dès le début, nous avons marqué très rapidement. Sur quelques petites erreurs, nous avons encaissé des buts, c'est ce qu'il faut corriger. Dans l'ensemble, c'était très bien. Physiquement, nous sommes très bons depuis un certain temps, je ne pense pas que ce soit le problème. Aujourd'hui, nous avons été très bons. Nous devons continuer comme ça », a expliqué l'ailier.

L'attaquant n'a pas caché son soulagement d'avoir mis fin à sa période de disette devant le but lors d'un match aussi important, ajoutant : « J'étais heureux, je travaille pour marquer en Ligue des champions, ce but fait du bien, je suis très heureux. C'est l'une de nos meilleures performances cette saison. Nous allons nous appuyer sur ce que nous avons fait aujourd'hui pour le match retour, car ce n'est pas fini. C'était un très bon match ce soir. »