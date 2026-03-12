AFP
Bradley Barcola salue la performance « exemplaire » du PSG contre Chelsea après un match palpitant de Ligue des champions marqué par sept buts
Barcola remporte sa première victoire européenne
L'attaquant de 23 ans était visiblement ravi après le coup de sifflet final, ayant enfin mis fin à une période de disette frustrante devant le but. Avant de trouver le chemin des filets au Parc des Princes, l'ancien joueur de Lyon avait disputé 17 matches dans la plus prestigieuse compétition européenne sans marquer le moindre but. Son but précoce a permis à l'équipe de Luis Enrique de prendre le contrôle total du match et de mettre un pied en quarts de finale.
Barcola salue une performance « exemplaire »
Au micro de Canal+ après le match, Barcola est revenu sur l'importance du résultat et sur sa propre percée personnelle. « Nous nous étions bien préparés pour ce match, nous savions que nous devions mettre de l'intensité dès le début, nous avons marqué très rapidement. Sur quelques petites erreurs, nous avons encaissé des buts, c'est ce qu'il faut corriger. Dans l'ensemble, c'était très bien. Physiquement, nous sommes très bons depuis un certain temps, je ne pense pas que ce soit le problème. Aujourd'hui, nous avons été très bons. Nous devons continuer comme ça », a expliqué l'ailier.
L'attaquant n'a pas caché son soulagement d'avoir mis fin à sa période de disette devant le but lors d'un match aussi important, ajoutant : « J'étais heureux, je travaille pour marquer en Ligue des champions, ce but fait du bien, je suis très heureux. C'est l'une de nos meilleures performances cette saison. Nous allons nous appuyer sur ce que nous avons fait aujourd'hui pour le match retour, car ce n'est pas fini. C'était un très bon match ce soir. »
La mentalité face aux erreurs
Bien que l'erreur catastrophique du gardien de Chelsea Filip Jorgensen ait permis à Vitinha d'égaliser à 2-2, le remplaçant Khvicha Kvaratskhelia a insisté sur le fait que la victoire écrasante du PSG ne leur avait pas été offerte sur un plateau. Entré en jeu pour marquer un doublé en fin de match, l'ailier géorgien a attribué cette remontée spectaculaire à la volonté inébranlable de son équipe plutôt qu'à la malchance de Chelsea. « Même si nous menons 3-2 ou 4-2, nous voulons toujours marquer plus », a déclaré Kvaratskhelia sur le site officiel du club. « Je pense que nous avons gagné parce que nous le voulions vraiment et que nous nous sommes battus jusqu'à la fin. »
En attendant Stamford Bridge
Avec une avance confortable de trois buts, les hommes de Luis Enrique se rendront à Londres la semaine prochaine pour le match retour, pleins de confiance. Alors que Chelsea doit livrer une bataille titanesque pour sauver sa campagne européenne, la froideur et la soif collective du PSG suggèrent que le club est bien armé pour terminer le travail et se qualifier sans encombre pour les quarts de finale.
