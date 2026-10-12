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Bradley Barcola, le joueur de Liverpool à 120 £, révèle précisément ce qui l’a le plus surpris en Premier League
Un transfert majeur cet été
Barcola a quitté le PSG pour Liverpool lors d’un transfert estival de 125 millions de livres sterling, assorti de diverses primes liées aux performances. L’ailier français de 24 ans est arrivé à Anfield prêt à se mesurer au plus haut niveau du football anglais.
S’acclimater à un nouveau pays et à un championnat complètement différent représente toujours un défi de taille pour les joueurs qui arrivent. Barcola traverse actuellement ses premiers mois dans le Merseyside et cherche à s’imposer comme titulaire régulier en attaque.
Le montant colossal de son transfert suscite inévitablement de fortes attentes chez les supporters et dans les médias. L’attaquant talentueux reste toutefois entièrement concentré sur l’adaptation de son jeu à son nouvel environnement.
- AFP
S’adapter à l’intensité
L’attaquant est récemment revenu sur ses premières expériences en Angleterre lors d’un entretien avec Sky Sports. Il a relevé des différences fondamentales dans la manière dont le football se joue chaque semaine, par rapport à ce qu’il avait connu en France.
« La grande différence entre la Ligue 1 et la Premier League ? La Ligue 1 est très physique parce qu’il y a beaucoup de joueurs puissants qui mettent de l’impact », a expliqué Barcola. « Ici, l’aspect physique tient davantage aux courses qu’il faut effectuer.
« Les matches vont d’un but à l’autre, c’est moins tactique qu’en Ligue 1. Il faut beaucoup courir, c’est pour ça que j’ai eu des crampes lors de mes premiers matches. L’intensité est très élevée. »
Une adaptation difficile
Barcola cherche toujours à signer sa première contribution décisive sous le maillot de Liverpool, alors qu’il continue d’assimiler le système tactique. Il n’a encore inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive lors de ses premières apparitions avec le géant anglais.
Malgré ce début discret sur le plan statistique, l’ancien joueur de Lyon et du PSG reste très optimiste quant à ses perspectives à long terme. Il accepte pleinement les exigences du football anglais et voit dans son rythme effréné une occasion de progresser.
« Je suis venu ici pour ça, c’est un nouveau défi », a ajouté Barcola. « J’espère réussir à bien m’adapter. »
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En quête d’une percée
Depuis son arrivée très médiatisée, Barcola a disputé six matches toutes compétitions confondues avec Liverpool. Parmi eux, quatre rencontres de Premier League, dont trois comme titulaire. L’ailier espère ouvrir son compteur dans les semaines à venir, alors que le calendrier va encore se densifier.
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