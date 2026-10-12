Barcola a quitté le PSG pour Liverpool lors d’un transfert estival de 125 millions de livres sterling, assorti de diverses primes liées aux performances. L’ailier français de 24 ans est arrivé à Anfield prêt à se mesurer au plus haut niveau du football anglais.

S’acclimater à un nouveau pays et à un championnat complètement différent représente toujours un défi de taille pour les joueurs qui arrivent. Barcola traverse actuellement ses premiers mois dans le Merseyside et cherche à s’imposer comme titulaire régulier en attaque.

Le montant colossal de son transfert suscite inévitablement de fortes attentes chez les supporters et dans les médias. L’attaquant talentueux reste toutefois entièrement concentré sur l’adaptation de son jeu à son nouvel environnement.