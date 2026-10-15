Bradley Barcola devance Harry Kane et Lamine Yamal pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions de l’UEFA après son triplé face au LASK

Barcola a officiellement été élu joueur de la semaine en Ligue des champions de l’UEFA. Cette distinction récompense sa brillante prestation avec Liverpool lors de son dernier match européen, mercredi soir.

L’attaquant français a livré une prestation offensive dévastatrice lors d’une victoire spectaculaire 6-3 sur le terrain du club autrichien du LASK. Sa performance a été décisive pour permettre à son équipe de prendre les trois points au terme d’une rencontre riche en rebondissements.