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Bradley Barcola devance Harry Kane et Lamine Yamal pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des champions de l’UEFA après son triplé face au LASK
Barcola décroche une distinction européenne
Barcola a officiellement été élu joueur de la semaine en Ligue des champions de l’UEFA. Cette distinction récompense sa brillante prestation avec Liverpool lors de son dernier match européen, mercredi soir.
L’attaquant français a livré une prestation offensive dévastatrice lors d’une victoire spectaculaire 6-3 sur le terrain du club autrichien du LASK. Sa performance a été décisive pour permettre à son équipe de prendre les trois points au terme d’une rencontre riche en rebondissements.
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Ouvrir son compteur avec panache
Barcola a reçu cette distinction pour son triplé mémorable à la Raiffeisen Arena. L’attaquant polyvalent a ouvert son compteur de buts avec Liverpool de manière spectaculaire au cours de la soirée.
Il a donné le ton en première période avec deux gestes décisifs pleins de sang-froid, permettant à son équipe de prendre le contrôle du match. Il a ensuite complété son triplé après la pause en poussant habilement le ballon au fond des filets à bout portant, concluant ainsi une prestation dominante.
Écarter une concurrence de premier plan
La distinction individuelle de Barcola est d’autant plus remarquable au vu de la qualité des autres candidats en lice. Il a devancé plusieurs grands noms du football européen pour arriver en tête du vote.
L’attaquant de Liverpool a terminé premier devant Nicolo Tresoldi, Harry Kane et Lamine Yamal. Ces trois autres candidats avaient eux aussi de solides arguments à faire valoir grâce à leurs performances individuelles lors de la dernière série de rencontres européennes. Mais les trois buts inscrits par Barcola ont finalement fait pencher nettement le vote des supporters en sa faveur.
- AFP
Se tourner vers l’avenir
Après avoir officiellement inscrit ses premiers buts pour Liverpool, Barcola cherchera à confirmer cette prestation remarquable. L’ancien joueur du PSG espère que cette performance sur la scène européenne marquera le début d’une période de régularité. Liverpool voudra profiter de son tranchant alors que les matches s’enchaînent dans les compétitions nationales et européennes.
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