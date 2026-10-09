Avec son gain historique du titre WBC des poids lourds en janvier dernier, Agit Kabayel a réussi à se hisser au sommet. Désormais, c’est à lui de défendre sa ceinture.

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Mais quand le boxeur de 34 ans remontera-t-il sur le ring ? SPOX vous livre toutes les informations importantes !