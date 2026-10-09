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Kabayel Sieggetty
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Boxe : quand Agit Kabayel combattra-t-il à nouveau ? Prochain adversaire, date, horaire, lieu, Coupe du monde, ceinture, diffusion à la télévision ainsi qu’en livestream

Agit Kabayel a rejoint l’élite de la boxe et cherche son prochain adversaire. Qui sera-t-il et quand le combat aura-t-il lieu ? SPOX a la réponse.

Avec son gain historique du titre WBC des poids lourds en janvier dernier, Agit Kabayel a réussi à se hisser au sommet. Désormais, c’est à lui de défendre sa ceinture. 

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Mais quand le boxeur de 34 ans remontera-t-il sur le ring ? SPOX vous livre toutes les informations importantes !

  • Boxe : quand Agit Kabayel combattra-t-il à nouveau ? Date, lieu, heure, adversaire

    Le 28 novembre, un nouveau défi attend déjà Kabayel : à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, le champion sera opposé à l’Albanais Nelson Hysa. L’heure exacte du combat n’a pas encore été précisée. L’enjeu sera de taille pour Kabayel, puisqu’il devra défendre son titre WBC pour la première fois.

    Ce duel s’annonce particulièrement palpitant, puisque deux boxeurs professionnels encore invaincus vont s’affronter. Kabayel a remporté l’intégralité de ses 27 combats, dont 19 par K.-O. Hysa aussi est toujours invaincu : l’Albanais s’est imposé lors de ses 25 combats professionnels et en a terminé 23 avant la limite.

  • Boxe : quand Agit Kabayel combattra-t-il à nouveau ? Diffusion à la télévision ainsi qu’en livestream

    Ceux qui souhaitent suivre en direct le combat entre Agit Kabayel et Nelson Hysa peuvent le faire sur DAZN. Si de nombreux événements de boxe sont déjà inclus dans les abonnements DAZN Unlimited et DAZN Super Sports, le fournisseur de streaming exige toutefois un achat supplémentaire en pay-per-view pour certains événements sélectionnés. Une activation séparée est également nécessaire pour le duel entre Kabayel et Hysa. Le montant de ce coût supplémentaire n’a toutefois pas encore été communiqué.

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  • Boxe : quand Agit Kabayel combattra-t-il à nouveau ? Le portrait du boxeur

    • Nom : Agit Kabayel
    • Date de naissance : 23 septembre 1992
    • Lieu de naissance : Leverkusen
    • Nationalité : Allemand
    • Catégorie de poids : Poids lourds
    • Style : Garde de gaucher
    • Débuts professionnels : 23 juin 2011
    • Taille : 1,91 m
    • Allonge : 2,03 m
    • Combats : 27 (27 victoires, dont 18 K.-O.)

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  • Agit Kabayel vs Nelson Hysa, boxe : le profil des deux combattants

    Agit Kabayel

     

    		Nelson Hysa
    23.09.1992 (34 ans)Date de naissance/Âge06.09.1984 (42 ans)
    Poids lourds WBCTitre


    Leverkusen, AllemagneLieu de naissanceShkoder, Albanie
    27‑0‑0 (19 KO)Bilan25-0-0 (23 KO)
    1,91 mTaille1,96 m
    203 cmAllonge201 cm
    GaucherGardeGaucher