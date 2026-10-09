Le 28 novembre, un nouveau défi attend déjà Kabayel : à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, le champion sera opposé à l’Albanais Nelson Hysa. L’heure exacte du combat n’a pas encore été précisée. L’enjeu sera de taille pour Kabayel, puisqu’il devra défendre son titre WBC pour la première fois.
Ce duel s’annonce particulièrement palpitant, puisque deux boxeurs professionnels encore invaincus vont s’affronter. Kabayel a remporté l’intégralité de ses 27 combats, dont 19 par K.-O. Hysa aussi est toujours invaincu : l’Albanais s’est imposé lors de ses 25 combats professionnels et en a terminé 23 avant la limite.