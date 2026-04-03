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Bruno Fernandes penalty bottle Mark CrossleyGetty/GOAL
Chris Burton

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Bouteilles d'eau et instinct : les secrets pour arrêter les penalties révélés par l'ancien gardien de Nottingham Forest, Mark Crossley, qui explique comment il contrerait Ivan Toney et Bruno Fernandes

Premier League
B. Fernandes
Angleterre
Nottingham Forest
I. Toney
J. Pickford
H. Hampton
B. Samba

L'ancien gardien de but de Nottingham Forest, Mark Crossley, a dévoilé à GOAL ses secrets pour arrêter les penalties, expliquant comment il s'y prendrait pour contrer Bruno Fernandes et Ivan Toney. Les bouteilles d'eau ornées de conseils et d'instructions font fureur dans le football moderne, mais font-elles vraiment une grande différence dans ce duel de volontés à 11 mètres ?

  • Penalty spot generalGetty

    Le seul homme à avoir arrêté un penalty de Le Tissier

    À son apogée, Crossley n’avait besoin d’aucune aide : l’ancien international gallois maîtrisait à la perfection l’art de repousser les tirs au but. Il est notamment connu pour être le seul gardien à avoir arrêté un penalty de Matt Le Tissier, icône de Southampton, tandis que la légende anglaise Gary Lineker a vu son tir repoussé lors de la finale de la FA Cup de 1991.

    Il a également connu des moments mémorables lors des tirs au but, Crossley étant capable de se mettre dans la tête de ses adversaires et de deviner où ils allaient placer le ballon. C'est là un ensemble de compétences hors du commun, qui sera toujours très utile aux gardiens de but.

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  • Les secrets pour arrêter un penalty dévoilés

    Invité à expliquer ses méthodes, lui qui est devenu l’un des meilleurs dans ce domaine, Crossley – s’exprimant en exclusivité pour GOAL alors qu’il constituait l’équipe des Bally Bet All-Stars – a déclaré : « À l’époque, ma philosophie était de faire attendre le tireur de penalty le plus longtemps possible, car j’ai été formé par Stuart Pearce, Teddy Sheringham et tous les grands tireurs de penalty. Je leur disais : "Que voulez-vous faire quand vous tirez le penalty ?" Et la réponse est simple : "On veut poser le ballon et on veut tirer tout de suite."

    « Donc, évidemment, du point de vue du gardien, je veux les faire attendre le plus longtemps possible – que ce soit en allant boire un peu d’eau, on avait l’habitude d’avoir une serviette dans les cages pour essuyer les gants, ou peut-être en discutant un peu avec l’arbitre parce que le ballon n’était pas sur le point de penalty.

    « C’était ma seule tactique, et puis je croyais fermement à l’instinct. On se fie à son instinct et on se décide à la toute dernière seconde dans quelle direction on va plonger. Maintenant, j’étais toujours techniquement meilleur en plongeant sur ma droite que sur ma gauche, donc je préférais souvent aller sur ma droite, comme lors de l’arrêt contre Le Tissier. Mais lors de la finale de la FA Cup, je suis allé sur ma gauche parce que j’ai eu cet instinct à la dernière seconde où j’ai pensé que c’était là qu’il allait tirer. »

  • Comment les gardiens de but peuvent-ils arrêter Fernandes et Toney ?

    De nombreux joueurs aujourd’hui – comme le capitaine de Manchester United, Fernandes, et l’attaquant d’Al-Ahli, Toney – attendent le plus longtemps possible avant de frapper le ballon, dans l’espoir de voir le gardien devant eux tressaillir.

    Interrogé sur la manière dont il gérerait ces élans lents, Crossley a ajouté : « Ils ont tendance à vous regarder à un moment donné. Donc, j’attendrais aussi le contact visuel et je ferais toujours semblant d’aller d’un côté. Quelle que soit la direction vers laquelle je fais semblant d’aller, je changerais toujours de direction et irais de l’autre côté. Et tout repose sur ce petit laps de temps et sur l’instinct.

    « Mais en ce qui concerne les joueurs qui courent vers le ballon, qui sautillent, bondissent et tout ça, je ne comprends pas. Je pense qu’ils devraient simplement poser le ballon et courir. Du point de vue d’un gardien, qu’est-ce que je veux ? Je mesure 1,95 m, je ne veux pas vraiment que le ballon soit au sol dans le coin. Si tu le places à mi-hauteur et que je me place du bon côté, j’ai une chance de l’arrêter.

    « Donc, je pense qu’ils devraient juste courir vers le ballon, décider dans quel coin inférieur ils vont le placer et s’assurer de viser ce coin inférieur. Pas besoin de sautiller, de faire des pas chassés et de sauter, mais je suppose qu’ils ne seraient pas d’accord avec moi. »

  • Les bouteilles d'eau ont-elles une incidence sur le déroulement des pénalités ?

    Une partie de l'aléa pour les gardiens de but a été éliminée avec l'apparition de bouteilles sur lesquelles sont inscrits des schémas de penalty élaborés avant même que le ballon ne soit frappé. Brice Samba a eu recours à cette tactique pour aider Forest à battre Sheffield United lors des barrages du championnat 2021-2022, tout comme Jordan Pickford lors de l'Euro 2024, tandis qu'Hannah Hampton a jeté dans la foule la bouteille de sa rivale espagnole Cata Coll lors de la finale du Championnat d'Europe féminin 2025.

    Interrogé sur ces nouvelles tendances, Crossley a déclaré : « Écoutez, la technologie a beaucoup évolué depuis l’époque où je jouais. On peut donc étudier beaucoup de choses. Aujourd’hui, un entraîneur des gardiens s’assiérait avec vous pour passer en revue les dix derniers tirs au but du tireur et analyser sa technique. 

    « Vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, mais je pense que les joueurs sont tellement bons, surtout de nos jours, qu’ils peuvent changer d’avis à la dernière minute de toute façon. J’ai toujours pensé que Matt Le Tissier était le meilleur de tous les temps, car c’était le meilleur frappeur de ballon qui ait jamais existé. J’ai eu la chance d’être celui qui l’a contré, mais il m’a dit qu’il m’avait effectivement vu feinter d’un côté et qu’à la dernière minute, il avait changé d’avis et n’avait pas tout à fait réussi son tir. Je pense donc que les joueurs sont vraiment très doués. 

    « La première fois que j’ai vu le truc de la bouteille d’eau, c’était avec Brice Samba, contre Sheffield United. J’étais au match et je me suis dit : “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” Et puis quand j’ai compris, je me suis dit : “Il a manifestement fait des tonnes de recherches avec son entraîneur des gardiens, il faut lui tirer notre chapeau.” Et ça a marché pour lui, et j’ai vu ça marcher à nouveau depuis. 

    « C'est donc une question de psychologie, surtout lors d'une séance de tirs au but. C'est un peu différent avec un penalty pendant un match. On ne peut pas aller ramasser la bouteille d'eau et se dire : "Oui, il l'a prise là." Enfin, on peut, mais lors d’une séance de tirs au but, c’est un peu différent quand on doit affronter tant de tirs, l’un après l’autre. Toute tactique qu’un gardien ou un entraîneur de gardiens peut utiliser, il faut l’utiliser. »

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    L'équipe des Bally Bet All-Stars se rend au City Ground

    Bally Bet, partenaire maillot de Nottingham Forest, s'est donné pour mission d'offrir aux joueurs de base de longue date la reconnaissance qu'ils méritent. Mark Crossley, légende de Forest, a été chargé de constituer la toute première sélection « All-Stars Vets », composée de véritables figures emblématiques du football, afin de célébrer tout ce qui fait la grandeur du football de base. Crossley sera secondé par d'autres figures emblématiques de Forest dans la constitution de l'équipe Bally Bet All-Stars.

    Les All-Stars bénéficieront alors d'un traitement digne de la Premier League, troquant les terrains de loisirs pour le City Ground, où ils affronteront une équipe de légendes de Forest triées sur le volet vers la fin du mois de mai. Avant ce match, Crossley peaufinera son onze de départ avec l'aide de quelques visages familiers de Trentside.

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