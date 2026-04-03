Bouteilles d'eau et instinct : les secrets pour arrêter les penalties révélés par l'ancien gardien de Nottingham Forest, Mark Crossley, qui explique comment il contrerait Ivan Toney et Bruno Fernandes

Une partie de l'aléa pour les gardiens de but a été éliminée avec l'apparition de bouteilles sur lesquelles sont inscrits des schémas de penalty élaborés avant même que le ballon ne soit frappé. Brice Samba a eu recours à cette tactique pour aider Forest à battre Sheffield United lors des barrages du championnat 2021-2022, tout comme Jordan Pickford lors de l'Euro 2024, tandis qu'Hannah Hampton a jeté dans la foule la bouteille de sa rivale espagnole Cata Coll lors de la finale du Championnat d'Europe féminin 2025.

Interrogé sur ces nouvelles tendances, Crossley a déclaré : « Écoutez, la technologie a beaucoup évolué depuis l’époque où je jouais. On peut donc étudier beaucoup de choses. Aujourd’hui, un entraîneur des gardiens s’assiérait avec vous pour passer en revue les dix derniers tirs au but du tireur et analyser sa technique.

« Vous pouvez faire toutes les recherches que vous voulez, mais je pense que les joueurs sont tellement bons, surtout de nos jours, qu’ils peuvent changer d’avis à la dernière minute de toute façon. J’ai toujours pensé que Matt Le Tissier était le meilleur de tous les temps, car c’était le meilleur frappeur de ballon qui ait jamais existé. J’ai eu la chance d’être celui qui l’a contré, mais il m’a dit qu’il m’avait effectivement vu feinter d’un côté et qu’à la dernière minute, il avait changé d’avis et n’avait pas tout à fait réussi son tir. Je pense donc que les joueurs sont vraiment très doués.

« La première fois que j’ai vu le truc de la bouteille d’eau, c’était avec Brice Samba, contre Sheffield United. J’étais au match et je me suis dit : “Mais qu’est-ce qu’il fait ?” Et puis quand j’ai compris, je me suis dit : “Il a manifestement fait des tonnes de recherches avec son entraîneur des gardiens, il faut lui tirer notre chapeau.” Et ça a marché pour lui, et j’ai vu ça marcher à nouveau depuis.

« C'est donc une question de psychologie, surtout lors d'une séance de tirs au but. C'est un peu différent avec un penalty pendant un match. On ne peut pas aller ramasser la bouteille d'eau et se dire : "Oui, il l'a prise là." Enfin, on peut, mais lors d’une séance de tirs au but, c’est un peu différent quand on doit affronter tant de tirs, l’un après l’autre. Toute tactique qu’un gardien ou un entraîneur de gardiens peut utiliser, il faut l’utiliser. »