Barcelone a vu deux offres initiales pour la pépite montante de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, rejetées, alors que le directeur sportif Deco cherche à sécuriser une cible secondaire derrière Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid. L’attaquant français, qui n’a rejoint que récemment le club de Premier League après s’être révélé avec Lorient, est rapidement devenu une priorité pour l’entraîneur Hansi Flick, qui serait « enthousiaste » à propos du profil technique spécifique du joueur de 20 ans et de son potentiel explosif brut.

Malgré l’attrait du Camp Nou, Bournemouth est resté ferme face aux premières approches du géant espagnol. Selon L'Equipe, les Cherries ont refusé deux offres distinctes, toutes deux estimées à moins de 100 millions d’euros.



