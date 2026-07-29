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Bournemouth rejette DEUX offres du FC Barcelone pour Eli Junior Kroupi malgré l’attaquant français « ravi » par l’intérêt des champions de Liga sur le marché des transferts
Le Barça essuie un double refus pour Kroupi
Barcelone a vu deux offres initiales pour la pépite montante de Bournemouth, Eli Junior Kroupi, rejetées, alors que le directeur sportif Deco cherche à sécuriser une cible secondaire derrière Julian Alvarez, de l’Atletico Madrid. L’attaquant français, qui n’a rejoint que récemment le club de Premier League après s’être révélé avec Lorient, est rapidement devenu une priorité pour l’entraîneur Hansi Flick, qui serait « enthousiaste » à propos du profil technique spécifique du joueur de 20 ans et de son potentiel explosif brut.
Malgré l’attrait du Camp Nou, Bournemouth est resté ferme face aux premières approches du géant espagnol. Selon L'Equipe, les Cherries ont refusé deux offres distinctes, toutes deux estimées à moins de 100 millions d’euros.
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L’attaquant « ravi » de l’intérêt du Barça
L’intérêt venu de Catalogne a clairement fait tourner la tête du joueur, Kroupi étant dit « ravi » à l’idée de rejoindre le champion en titre de Liga. L’intérêt de Barcelone n’a rien de surprenant après la saison historique réalisée par l’attaquant, qui vient tout juste d’avoir 20 ans, en battant le record du plus grand nombre de buts inscrits par un adolescent lors d’une première saison en Premier League avec un total de 13 réalisations.
Une photo d’enfance de l’attaquant portant le très coloré maillot extérieur de Barcelone de la saison 2012-2013 est récemment devenue virale, alimentant davantage les spéculations autour de son attachement de longue date au club. Après avoir informé ses représentants de son souhait de forcer un transfert, Kroupi espère qu’un terrain d’entente pourra être trouvé entre les deux clubs.
Alvarez reste la cible prioritaire
Si Kroupi constitue le plan B actif, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, reste personnellement impliqué dans la poursuite d'Alvarez. L'attaquant argentin, qui traverse une période compliquée à l'Atletico Madrid, demeure la priorité absolue de Flick. Les tensions entre les deux clubs espagnols se sont intensifiées après la demande publique de transfert de l'attaquant.
Malgré ces déclarations, le directeur général de l'Atletico, Miguel Angel Gil Marin, est resté inflexible, maintenant que le club ne se laissera pas forcer à vendre. La dernière offre du FC Barcelone, aux alentours de 100 millions d'euros, n'a pas suffi à convaincre l'Atletico de se séparer de son joyau.
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Combler le vide en Catalogne
L’urgence de recruter un attaquant de tout premier plan est primordiale pour Barcelone après un été de bouleversements dans sa ligne offensive. Le départ de Robert Lewandowski vers le Chicago Fire a laissé un énorme vide dans le rendement offensif de l’équipe, tandis que Ferran Torres est lui aussi fortement annoncé sur le départ vers le Paris Saint-Germain. Au final, la bataille pour l’avenir de l’attaque du Barça se jouera dans les bureaux de la direction au cours des prochaines semaines. Qu’il s’agisse d’un transfert record pour Alvarez ou d’une offensive pour le talent prodigieux de Kroupi, Barcelone est déterminé à attirer son homme.
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