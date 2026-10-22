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AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Bournemouth face à l’AC Milan : le tableau tactique. Marco Rose orchestre une victoire historique tandis que l’AC Milan, réduit à dix, s’effondre

The tactics board
Bournemouth vs Milan AC
Bournemouth
Milan AC
Ligue Europa
M. Rose
R. Amorim

Bournemouth a signé une nette victoire 3-0 contre l’AC Milan en Ligue Europa, profitant de l’expulsion de Mike Maignan. La rigueur tactique de l’équipe de Marco Rose a pris le dessus sur celle de Ruben Amorim, grâce à des penalties transformés avec sang-froid et à un jeu de transition efficace en fin de match.

La physionomie tactique de cette rencontre de Ligue Europa au Vitality Stadium a été marquée par la rigueur collective sans relâche de Bournemouth face à un AC Milan qui semblait fragile sur le plan tactique avant même de se retrouver en infériorité numérique.

Rose cherchait à exploiter les demi-espaces et à miser sur un jeu de transition à haute intensité, tandis que Ruben Amorim tentait de maîtriser le rythme grâce à une défense à trois organisée, avec l’objectif d’étirer le bloc défensif de Bournemouth en passant par les côtés.

Mais l’équilibre tactique du match a basculé brutalement à la 28e minute. L’expulsion de Maignan a contraint Milan à se replier, transformant un duel tactique disputé en une rencontre à sens unique qu’il fallait désormais gérer.

Le Bournemouth de Rose est resté patient, refusant de trop se découvrir et choisissant plutôt de faire céder l’AC Milan grâce à une possession maîtrisée et à des coups de pied arrêtés offrant de belles occasions, pour finalement s’imposer sur le score sans appel de 3-0.

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    Le dispositif tactique de Bournemouth

    Rose a mis en place un 4-4-2 fluide qui se transformait souvent en 4-2-2-2 en phase offensive. L’objectif principal était de contourner le premier rideau du pressing de Milan en s’appuyant sur les relances de Michele Di Gregorio vers les latéraux portés vers l’avant, Adrien Truffert et James Hill.

    En plaçant Justin Kluivert et Marcus Tavernier dans des rôles recentrés, Bournemouth créait des surnombres dans l’axe, obligeant les pistons de Milan à se resserrer dans des positions inconfortables.

    Les déclencheurs du pressing avaient été minutieusement travaillés. Bournemouth ne pressait pas immédiatement les défenseurs centraux de Milan, préférant attendre la passe vers le milieu défensif Ardon Jashari. Dès que le ballon arrivait dans cette zone, Tyler Adams et Ryan Christie pressaient à deux pour provoquer des pertes de balle.

    Cette approche a rapidement porté ses fruits, avec une pression qui a débouché sur le penalty de Kluivert à la 8e minute. Défensivement, Bournemouth conservait un bloc médian compact, en maintenant des distances minimales entre les lignes, ce qui empêchait Ruben Loftus-Cheek de progresser balle au pied depuis une position reculée.

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    Le dispositif tactique de l’AC Milan

    Amorim a opté pour un 3-4-3 destiné à former une structure de relance en 3-2 avec Jashari et Yunus Musah. L’objectif était d’utiliser la largeur apportée par Diego Moreira et Pervis Estupinan pour étirer la ligne de quatre milieux de Bournemouth. Amorim espérait ainsi ouvrir des lignes de passe vers Omari Hutchinson et Loftus-Cheek, afin qu’ils puissent évoluer dans les espaces derrière le duo de milieux défensifs de Bournemouth.

    Mais l’exécution a manqué de verticalité. Milan a peiné à faire progresser le ballon d’une zone à l’autre, se retrouvant souvent réduit à faire circuler le ballon en U autour du bloc de Bournemouth.

    L’expulsion de Maignan à la 28e minute a mis ce système à mal. Amorim a dû remplacer Hutchinson par le gardien remplaçant Lorenzo Torriani, perdant ainsi son principal atout créatif entre les lignes. Réduit à dix, Milan s’est replié en 4-4-1, mais, faute d’un véritable point d’appui devant pour soulager la pression, le ballon revenait sans cesse dans son tiers défensif.

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    Le duel tactique

    La bataille tactique décisive s’est jouée sur les côtés pendant la première demi-heure. Rose avait repéré que les pistons du Milan tardaient souvent à se replacer, laissant les défenseurs centraux excentrés, Strahinja Pavlovic et Fikayo Tomori, isolés face aux attaquants de couloir de Bournemouth. La vitesse de Ben Gannon-Doak et les déplacements d’Evanilson ont constamment étiré la défense à trois du Milan, créant les situations confuses qui ont conduit aux deux penalties de la première période.

    La décision d’Amorim de maintenir une ligne défensive haute malgré l’absence de Maignan, réputé pour son jeu de gardien-libéro, s’est révélée fatale. Bournemouth a exploité l’espace dans le dos de Tomori et Pavlovic avec des ballons directs. Rose a remporté cette bataille en constatant, à juste titre, que l’organisation du Milan reposait trop sur la vitesse de repli individuelle plutôt que sur une couverture défensive collective.

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  • FBL-EUR-C3-BOURNEMOUTH-AC MILANAFP

    Ajustements en cours de match

    À la mi-temps, alors que l’AC Milan était mené 2-0 et réduit à dix, Amorim a tenté d’enrayer la spirale en faisant entrer Adrien Rabiot et Davide Bartesaghi. Il a ainsi clairement opté pour un bloc bas plus prudent afin d’éviter une débâcle. L’AC Milan s’est organisé en 4-4-1-0, renonçant de fait au pressing haut pour densifier l’axe. Si ce choix a d’abord ralenti la cadence des buts de Bournemouth, il a aussi privé le Milan de toute menace en contre-attaque.

    Rose a réagi en procédant à des changements à l’heure de jeu, faisant entrer Lewis Cook et Amine Adli pour redonner de l’énergie à son équipe. L’entrée d’Adli a été particulièrement décisive : il avait pour consigne de rester sur l’aile et de profiter de la fatigue de la défense à quatre remaniée du Milan. Cet ajustement a porté ses fruits pour Bournemouth. Le club anglais a obtenu un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation, et Adli a inscrit un superbe but pour sceller la victoire. Un but qui a donné raison à Rose d’avoir continué à attaquer plutôt que de se contenter de gérer ses deux buts d’avance.

    Au bout du compte, la victoire de Bournemouth a été celle de la discipline tactique face au profil des individualités. En choisissant de cibler la ligne défensive haute du Milan et les couloirs, Rose a créé la pression initiale qui a fait céder l’AC Milan. Le penalty de Kluivert en début de match a donné le ton, mais c’est le manque de souplesse tactique du Milan après l’expulsion de Maignan qui a permis à Bournemouth de sceller le résultat. En maintenant un rythme élevé et en exploitant sa supériorité numérique sur les ailes, Bournemouth a appliqué un plan tactique face auquel l’un des géants européens est resté sans réponse.

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