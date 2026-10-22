La physionomie tactique de cette rencontre de Ligue Europa au Vitality Stadium a été marquée par la rigueur collective sans relâche de Bournemouth face à un AC Milan qui semblait fragile sur le plan tactique avant même de se retrouver en infériorité numérique.

Rose cherchait à exploiter les demi-espaces et à miser sur un jeu de transition à haute intensité, tandis que Ruben Amorim tentait de maîtriser le rythme grâce à une défense à trois organisée, avec l’objectif d’étirer le bloc défensif de Bournemouth en passant par les côtés.

Mais l’équilibre tactique du match a basculé brutalement à la 28e minute. L’expulsion de Maignan a contraint Milan à se replier, transformant un duel tactique disputé en une rencontre à sens unique qu’il fallait désormais gérer.

Le Bournemouth de Rose est resté patient, refusant de trop se découvrir et choisissant plutôt de faire céder l’AC Milan grâce à une possession maîtrisée et à des coups de pied arrêtés offrant de belles occasions, pour finalement s’imposer sur le score sans appel de 3-0.