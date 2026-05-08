Getty Images Sport
Traduit par
Bournemouth confirme la suspension d'Alex Jimenez à la suite d'allégations concernant des messages inappropriés envoyés sur les réseaux sociaux
Des allégations émergent après l’exclusion de Jimenez du groupe de Bournemouth.
Bournemouth a écarté Jimenez de son match de Premier League contre Fulham après la diffusion sur les réseaux sociaux de captures d’écran où le défenseur apparaît en train de converser avec une adolescente. Les images, qui se sont propagées en ligne vendredi soir, sembleraient montrer l’international espagnol des moins de 21 ans en train d’échanger des messages avec cette mineure, avant de lui envoyer un autoportrait pris depuis l’intérieur de sa voiture, accompagné d’une légende suggestive. Le club a réagi promptement à ces publications. Bournemouth a confirmé que le joueur de 21 ans ne ferait pas partie du groupe pour la rencontre à Craven Cottage, le temps que la situation fasse l’objet d’une enquête.
- Getty Images Sport
Le club de Bournemouth a confirmé l’ouverture d’une enquête interne.
Dans un communiqué officiel publié samedi, Bournemouth a confirmé avoir pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux impliquant son latéral droit Alex Jimenez et avoir ouvert une enquête.
Le communiqué indique : « L’AFC Bournemouth a pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux concernant le défenseur droit Alex Jimenez. Le club mesure la gravité de la situation et une enquête est en cours. En conséquence, Alex ne fera pas partie du groupe pour la rencontre de Premier League de demain contre Fulham, et le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment. »
La campagne européenne de Bournemouth est pénalisée par l’absence d’un joueur clé.
Cette blessure arrive au pire moment pour l’entraîneur Andoni Iraola, alors que le club vit une saison historique. Jimenez, pilier de l’équipe, a disputé 32 matchs et inscrit un but lors de la victoire 3-2 contre Liverpool en janvier. Ses performances maintiennent Bournemouth en course pour une première qualification européenne. Prêté par l’AC Milan en septembre dernier avec une option d’achat de 15 millions de livres sterling, le défenseur a vu cette clause activée plus tôt cette année par les Cherries.
- Getty Images Sport
L'enquête se poursuit, et l'avenir demeure incertain.
L'enquête interne menée par Bournemouth déterminera la suite à donner à la situation de Jimenez. En attendant, le joueur reste à l'écart des terrains tandis que le club examine les allégations. Formé au Real Madrid, il avait attiré l'intérêt du Bayern Munich et de Chelsea en début de carrière.