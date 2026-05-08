Bournemouth confirme la suspension d'Alex Jimenez à la suite d'allégations concernant des messages inappropriés envoyés sur les réseaux sociaux

Dans un communiqué officiel publié samedi, Bournemouth a confirmé avoir pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux impliquant son latéral droit Alex Jimenez et avoir ouvert une enquête.

Le communiqué indique : « L’AFC Bournemouth a pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux concernant le défenseur droit Alex Jimenez. Le club mesure la gravité de la situation et une enquête est en cours. En conséquence, Alex ne fera pas partie du groupe pour la rencontre de Premier League de demain contre Fulham, et le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment. »